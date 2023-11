Eintrag in die WEC-Geschichtsbücher: Iron-Dames feiern letzten GTE-Sieg

Dieser Erfolg ist ein doppelter Eintrag in die Geschichtsbücher der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC): Michelle Gatting, Sarah Bovy und Rahel Frey triumphieren beim Saisonfinale in Bahrain mit dem Iron-Dames-Porsche #85 und holen damit nicht nur den letzten GTE-Sieg der WEC-Geschichte, sondern auch den ersten Triumph für ein reines Damen-Team.

Die Iron-Dames sicherten sich den GTE-Am-Sieg nach einem engen Duell mit dem TF-Sport-Aston-Martin #777, der von Tomonobu Fujii, Casper Stevenson und Liam Talbot pilotiert wurde. Auf der Ziellinie fehlten dem Trio mehr als fünf Sekunden zum Sieg, über den sich stattdessen die drei "Iron-Dames" freuen durften.

"Das Rennen wurde durch das Reifenmanagement entschieden, das ich am Ende besser hinbekommen habe als der Aston Martin hinter mir", sagt Gatting im Gespräch mit Motorsport-Total.com. Die Dänin setzte sich im Schlussspurt gegen Stevenson durch. "Er ist ein sehr aggressiver Fahrer. Die Art und Weise, wie er die Lücke geschlossen hat, war nicht gerade reifenschonend."

Gatting behält einen kühlen Kopf

"Es war ein bisschen Druck, um ehrlich zu sein, und auch Stress für mich im Auto, aber am Ende haben wir das gemeinsam mit unserem Ingenieur gemanagt", berichtet die Porsche-Pilotin. "Mit dem Feedback, das ich von ihm bekam, hat er mich im Auto beruhigt."

"Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Als er mir zu nahe kam, habe ich etwas mehr gepusht, um den Abstand zu vergrößern, und am Ende konnte ich die Lücke durch den Verkehr und so weiter noch aufreißen", ist die Dänin zufrieden. "Es fühlte sich ziemlich kontrolliert an, um ehrlich zu sein."

In den letzten Runden vergrößerte Gatting den Vorsprung, der zeitweise weniger als zwei Sekunden betrug, auf 5,548 Sekunden. "Ich bin mit meiner Leistung zufrieden. Ich habe die letzte Fahrt in diesem Auto einfach nur genossen", freut sich die Iron-Dames-Pilotin nach ihrem letzten Rennen im Porsche 911 RSR.

Sieg unter Palmen: Gatting, Frey und Bovy gewinnen in Bahrain Foto: Motorsport Images

Sieg "auf dem höchsten Niveau des GT-Sports"

"Ich bin sehr stolz auf das ganze Team und dieses Projekt", jubelt Gatting. "Das ist genau das, was wir erreichen wollen, denn wir wollen beweisen, dass wir auf dem gleichen Niveau wie alle anderen konkurrieren können und wir hier sind, um Rennen zu gewinnen."

Der erste GTE-Sieg einer Frau war der Erfolg in Bahrain allerdings nicht: Diesen Meilenstein sicherte sich Lilou Wadoux schon bei den 6h von Spa im Mai dieses Jahres, als sie gemeinsam mit Luis Perez Companc und Alessio Rovera im Ferrari 488 GTE Evo von AF Corse die GTE-Am-Klasse gewann.

Mit Rahel Frey haben die Iron-Dames eine erfahrene Unterstützung an Bord, die schon seit vielen Jahren im Sportwagenbereich aktiv ist. Ihre Le-Mans-Premiere feierte die Schweizerin im Jahr 2010, als sie gemeinsam mit Natacha Gachnang und Cyndie Allemann einen Ford GT1 von Matech Competition pilotierte.

"Unser Ziel ist es immer, das Team stärker zu machen. Ich habe dem Team mit meiner Erfahrung einen guten Dienst erwiesen", ist Frey überzeugt. "Zu sehen, dass wir mit den Iron-Dames ein Rennen auf dem höchsten Niveau des GT-Sports gewinnen können, macht mich sehr stolz."

Bovy legt Grundstein zum Sieg

Der Grundstein zum Sieg wurde allerdings von Bovy im Qualifying gelegt, als sie sich die Poleposition sicherte. Wie bei allen Rennen in dieser Saison absolvierte die Belgierin auch den Start, wobei sie dem Chaos der ersten Kurve gut aus dem Weg gehen konnte. "Sie hat die Situation gut gemeistert und einen kühlen Kopf bewahrt", sagt Teamkollegin Gatting zu Motorsport-Total.com.

"Sie konnte den Unfall vermeiden, indem sie die Strecke komplett verlassen hat. Sie hatte einen guten Start." Nichtsdestotrotz fiel das Trio hinter den Schwester-Porsche #60 zurück, der fast drei Viertel des Rennens anführte. Allerdings musste das Team schon vor dem Ende aufgeben, weil Bronze-Fahrer Claudio Schiavoni krankheitsbedingt nicht seine Pflichtzeit im Cockpit erfüllen konnte.

Michelle Gatting schonte am Ende ihre Reifen - und fuhr damit zum Sieg Foto: Motorsport Images

"In meinem Stint, als ich auch den Start gefahren bin, wussten wir nicht so recht, was wir bei diesen Temperaturen zu erwarten hatten, aber am Ende war die Pace da, und ich denke, die ganze Crew hat einen guten Job gemacht", freut sich die Porsche-Pilotin über den Erfolg. "Ich bin so stolz auf alle. Wir haben wirklich hart dafür gearbeitet, und jetzt ist es endlich soweit."

Auch Gatting war im Gespräch miterleichtert, dass es ausgerechnet beim Saisonfinale mit dem wichtigen Erfolg geklappt hat: "Wir haben heute alle drei eine sehr gute Leistung gezeigt und das ist das Ergebnis."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.