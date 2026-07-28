Ferrari 499P und Peugeot 9X8 (2027): Erster Blick auf Evo-Hypercars

Ferrari und Peugeot haben mit den Tests der überarbeiteten Versionen ihrer jeweiligen Le-Mans-Hypercars begonnen, die in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2027 debütieren werden.

Am Dienstag veröffentlichte Ferrari zwei Bilder einer Entwicklungsversion des 499P in einer Tarnlackierung, um aerodynamische Änderungen zu verbergen. Das Auto wurde bei Tests in Monza fotografiert, wo nach der Absage der Läufe in Katar und Bahrain aufgrund des Konflikts im Nahen Osten das diesjährige Saisonfinale austragen wird.

Die Scuderia bereitet sich auf das größte Update für den 499P seit dem Debüt LMH-Boliden in der WEC-Saison 2023 vor. Am Vorabend der diesjährigen 24 Stunden von Le Mans enthüllte der italienische Hersteller, dass er alle vier bis Ende 2027 verbleibenden Joker nutzen könnte, um das Auto zu überarbeiten, verriet jedoch nicht, worauf die Updates genau fokussiert sein werden.

Ferrari 499P (2027) Foto: Ferrari

Bislang hat Ferrari nur einen der fünf Evo-Joker genutzt, die während der ursprünglichen fünfjährigen Lebensdauer eines LMDh/LMH-Autos verwendet werden können. Es handelt sich um ein Update der hinteren Bremsenkühlung, das 2024 in Sao Paulo eingeführt wurde.

Weitere Informationen zum 499P der Spezifikation 2027 wurden von Ferrari nicht mitgeteilt. Die Fahrer des Fahrzeugs beim Monza-Test waren Antonio Fuoco, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi und Miguel Molina.

Peugeot vor zweitem großen 9X8-Update

Gleichzeitig gibt Peugeot bekannt, dass das "nächste Kapitel in der Evolution des 9X8" begonnen habe, um 2027 zu einem regelmäßigen Anwärter auf Spitzenergebnisse zu werden.

In einer Pressemitteilung erklärte der französische Hersteller, dass man an einer "Reihe von technischen Entwicklungen arbeitet, die darauf abzielen, Leistung, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit" des V6-Boliden zu verbessern, der in der Hypercar-Klasse noch keinen Rennsieg verbuchen konnte.

Die Erklärung war von einer Nahaufnahme des überarbeiteten Autos begleitet, das auf einer Strecke fuhr, bei der es sich offenbar um Paul Ricard handelte - in unlackierter Karbonfaser.

Ferrari 499P (2027) Foto: Ferrari

Es wird davon ausgegangen, dass Peugeot sein Kontingent an Evo-Jokern bereits aufgebraucht hat. Die Löwen hoffen, von einer neuen Regelung zu profitieren, die strauchelnden Herstellern zusätzliche Joker zur Performance-Verbesserung zugesteht.

Peugeots Erklärung erwähnt, dass die geplanten Entwicklungen noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung stünden. Jedes Update, das den Einsatz von Evo-Jokern erfordert - unabhängig davon, ob es innerhalb oder außerhalb der ursprünglichen Zuteilung von fünf Jokern bis Ende 2027 liegt -, muss von den WEC-Veranstaltern FIA und ACO genehmigt werden.

"Seit seinem Debüt ist der Peugeot 9X8 eine Plattform in ständiger Evolution. Auf dem höchsten Niveau des Langstreckensports anzutreten bedeutet, kontinuierlich zu lernen, sich anzupassen und Fortschritte zu machen", sagt Peugeot-Teamchef Emmanuel Esnault.

Peugeot 9X8 (2027): Erstes Teaserbild Foto: Peugeot

"Die Intensität des Wettbewerbs auf Weltmeisterschaftsebene stärkt unsere Entschlossenheit, uns weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist klar: den 9X8 dauerhaft unter den Spitzenreitern zu etablieren."

"Im Hinblick auf 2027 macht das Team den nächsten Schritt in seiner Entwicklung und konzentriert sich auf einen überarbeiteten Ansatz für Leistung, Effizienz und Design. Diese Arbeit ist ein wichtiger Meilenstein bei der Vorbereitung des nächsten Kapitels der Geschichte des Peugeot 9X8 und der Fortführung des Erbes von Peugeot im Langstreckensport."

Peugeot führte den 9X8 Mitte der Saison 2022 ein, hatte jedoch Mühe, sich als konstanter Spitzenreiter zu etablieren. Die Marke des Stellantis-Konzerns überarbeitete den LMH-Prototypen zu Beginn des Jahres 2024 und führte im vergangenen Jahr weitere Updates ein, wobei dem Vernehmen nach alle fünf Evo-Joker aufgebraucht wurden.

Das Fahrzeug wurde ursprünglich für ein ganz anderes Reglement mit permanentem Allradantrieb und 50:50-Gewichtsverteilung gebaut und konnte auch durch die fünf Evo-Joker die alte DNA nicht gänzlich überdecken.

Vor dem Lone Star Le Mans im September in Austin belegt das Team den siebten Platz in der Herstellerwertung, nur gefolgt vom Neuling Genesis.