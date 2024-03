Ferrari zieht keinen Evo-Joker: "Erst das Potential des Basisautos ausschöpfen"

Ferrari hat über die Winterpause der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) keinen Evo-Joker genutzt, um den 499P weiterzuentwickeln und die Leistung damit zu verbessern. "Im Moment haben wir noch keine Joker eingesetzt; wir wollen das Potenzial des Basisautos ausschöpfen", erklärt Ferrari-Technikdirektor Ferdinando Cannizzo.

Nach dem Saisonfinale 2023 in Bahrain war zunächst noch unklar, ob es möglicherweise Updates für den Ferrari 499P geben wird. Vor dem Saisonstart in Katar (alle Details im Überblick!) bestätigt Cannizzo, dass es keine Änderungen am Ferrari-Hypercar gibt. "Bevor wir irgendwelche Joker einsetzen, wollen wir die endgültige Leistung unseres Autos verstehen", begründet der Technische Direktor von Ferrari.

"Je mehr wir fahren, desto mehr verstehen wir über das Auto, die Aerodynamik und die Reifen", sagt Cannizzo. "Sicherlich spielen die Elektronik und die Steuerung des Autos eine grundlegende Rolle, aber das ist nicht der einzige Bereich, an dem wir arbeiten."

Weiterentwicklung in der Saison 2024 "nicht geplant"

Die Entscheidung, den Ferrari 499P über den Winter nicht so weit zu verändern, dass ein Evo-Joker eingesetzt werden muss, schließt allerdings nicht aus, dass die Italiener eine entsprechende Weiterentwicklung im Saisonverlauf vornehmen. "Wir werden sehen, aber im Moment ist das nicht geplant", so Cannizzo.

Hersteller, die sowohl in der WEC als auch in der IMSA SportsCar Championship antreten, dürfen während des Lebenszyklus eines LMH oder LMDh insgesamt fünf Evo-Joker einsetzen, um Weiterentwicklungen, welche die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge betreffen, vorzunehmen.

Optimierungen zugunsten der Zuverlässigkeit sind freigestellt, müssen aber dennoch von den Verantwortlichen abgesegnet werden. Das Evo-Joker-Verfahren ist nicht öffentlich, sodass selbst die Hersteller nicht erfahren, ob ihre Konkurrenten eine Weiterentwicklung vorgenommen haben.

Derzeit wird vermutet, dass Peugeot der einzige Hersteller ist, der bisher einen oder mehrere Evo-Joker für die 2024er-Version des 9X8 eingesetzt hat, die beim Rennen in Imola im April zum Einsatz kommen soll. Toyota, Cadillac, Porsche und BMW haben bestätigt, dass sie keine Joker eingesetzt haben.

Reifenverschleiß bei Ferrari im Fokus

Über den Winter hat Ferrari vor allem an der Verbesserung der Reifennutzung gearbeitet. In diesem Bereich waren die Italiener in der vergangenen Saison deutlich unterlegen. "Das war etwas, auf das wir uns konzentrieren wollten", sagt Cannizzo.

Im letzten Jahr hatte Ferrari mit dem Reifenverschleiß zu kämpfen Foto: Motorsport Images diesjährigen Prolog in Katar insgesamt fünf Testtage. Ende November fand ein gemeinsamer Test mit Toyota und Porsche auf dem Losail International Circuit statt, wo an diesem Wochenende der Saisonauftakt der WEC ausgetragen wird. Hinzu kommt ein Test auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Allerdings war das nach Aussage Cannizzos nicht ausreichend. "Wir haben natürlich auch den Simulator, der eine entscheidende Rolle spielt; und wir haben viel am Simulator getestet", verrät der Technikchef. Ob die Bemühungen, den Ferrari 499P ohne die Nutzung eines Evo-Jokers zu verbessern, erfolgreich war, wird sich in den ersten Rennen der neuen Saison zeigen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.