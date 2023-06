FIA WEC und Motorsport Network starten weltweite Fan-Umfrage

Während in diesen Tagen die Spannung beim 100-jährigen Jubiläum der 24 Stunden von Le Mans steigt, haben Fans des Langstreckensports die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern. Der Automobile Club de l'Ouest (ACO), Le Mans Endurance Management, der Veranstalter der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (FIA WEC) und Motorsport Network haben die weltweite WEC-Fan-Umfrage 2023 gestartet.

Die Umfrage zielt darauf ab, die Ansichten von Rennsportfans auf der ganzen Welt über den Langstreckensport zu erfassen. Die Umfrage wird in elf Sprachen auf der Website Motorsport.com, dem Flaggschiff von Motorsport Network, sowie auf Partner-Websites wie Motorsport-Total.com durchgeführt. Die Datenanalyse wird vorgenommen vom Motorsport-Datenspezialisten Iris Sport.

"Die Fans auf der ganzen Welt machen unseren Sport zu dem, was er ist. An diesem historischen Rennwochenende, an dem wir 100 Jahre 24-Stunden-Rennen von Le Mans feiern und die neue Hypercar-Ära begrüßen, wollen wir verstehen, was unsere Fans denken und wie sie die WEC schätzen", sagte Frederic Lequien, CEO der FIA WEC, bei der Ankündigung der weltweiten Fan-Umfrage in Le Mans.

"Das ist der beste Weg für uns, um strategische Entscheidungen darüber zu treffen, wie wir unseren Sport weiterentwickeln können, sodass er für unsere Zuschauer spannend und unterhaltsam bleibt. Indem wir die Möglichkeiten von Motorsport Network nutzen, sind wir in der Lage, Fans auf der ganzen Welt zu erreichen. Das verschafft uns unschätzbare Einblicke darüber, was unser Publikum von unserem Sport erwartet und in welchen Bereichen wir uns in Zukunft verbessern können", so Lequien.

Die weltweite WEC-Fan-Umfrage 2023 ist die zweite globale Fan-Umfrage, die für die FIA WEC durchgeführt wird. Die erste wurde im Jahr 2017 durchgeführt. Motorsport Network ist in diesem Bereich führend und hat kürzlich weltweite Fan-Umfragen in Zusammenarbeit mit Formel 1 (Oktober 2021), NTT INDYCAR Series (Februar 2022) und MotoGP (September 2022) durchgeführt. Mehr als 330.000 Fans aus 197 Ländern haben sich an diesen drei Umfragen beteiligt.

Neben der Ermittlung der Lieblingsfahrer, -teams und -rennstrecken der Fans zielt die WEC-Umfrage darauf ab, die Meinung der Fans zu einer breiten Palette von Themen einzuholen. Dazu gehören unter anderem Fernsehgewohnheiten, Live-Rennbesuche und Medienkonsum, Meinungen zu künftigen Änderungen zur Verbesserung des Sports sowie Einblicke in wichtige Themen abseits der Rennstrecke. Die Umfrage enthält auch Fragen zum Engagement der Fans und zum größer werdenden Thema Gaming und E-Sport.

"Wir freuen uns darauf, von den Fans des Langstreckensports auf der ganzen Welt zu hören", sagt James Allen, Präsident von Motorsport Network und Leiter des Projekts Global Fan Survey. "Nachdem wir kürzlich groß angelegte Umfragen für Formel 1, MotoGP und INDYCAR durchgeführt haben, wissen wir, wie wichtig die weltweiten Fan-Umfragen für die Rechteinhaber und Organisatoren der großen Rennserien sind. Sie können die Ergebnisse wie einen Kompass nutzen, um ihren Sport in die Zukunft zu führen."

"Die FIA WEC und ihr legendäres 24-Stunden-Rennen von Le Mans sind eine der traditionsreichsten sportlichen Herausforderungen der Welt. Wir haben die Daten der Umfrage aus dem Jahr 2017 vorliegen, aber seitdem hat sich so viel verändert. Mit den erstaunlichen Hypercars stehen jetzt am Anfang einer aufregenden Ära für Langstreckenrennen und können die Ergebnisse kaum erwarten", so Allen.

Die weltweite Fan-Umfrage zur FIA WEC 2023 steht allen Personen über 16 Jahren offen. Sie läuft beginnend mit dem 8. Juni vier Wochen lang. Die wichtigsten Ergebnisse werden zu einem späteren Zeitpunkt der Saison bekanntgegeben. Um an der Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte HIER.