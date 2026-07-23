Folge des Irankriegs: WEC sagt Rennen in Katar und Bahrain ab

Die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2026 wird in Europa zu Ende gehen: Die geplanten Veranstaltungen im Nahen Osten werden durch neue Rennen in Barcelona und Monza ersetzt.

Nach den Gastspielen in Austin und Fuji im September sollte die Meisterschaft eigentlich im Herbst an den Persischen Golf reisen. Das auf den 24. Oktober verschobene 1.812-Kilometer-Rennen von Katar sollte am 7. November vom traditionellen Finale in Bahrain gefolgt werden.

Der zwischen dem Iran und den USA und Israel vereinbarte Waffenstillstand ist diesen Monat jedoch zusammengebrochen. Beide Seiten haben die Angriffe in der Region wieder aufgenommen, und Handelsschiffe meiden aus Angst vor Raketeneinschlägen weiterhin die Straße von Hormus. Die Situation stellte insbesondere die WEC vor eine große Herausforderung, da sie beim Transport ihrer Ausrüstung stark auf Seefracht angewiesen ist.

Premiere für die WEC in Barcelona

Aus diesem Grund haben sich die Serienveranstalter FIA und Automobile Club de l'Ouest (ACO) dazu entschieden, auf den finanziell lukrativen Nahost-Rennen zu verzichten. Stattdessen wird die Saison näher am europäischen Kernpublikum der Serie zu Ende gebracht.

Im Rahmen des am 23. Juli bekannt gegebenen aktualisierten Kalenders wird die WEC in diesem Jahr ihr Debüt in Spanien geben: Die 6 Stunden von Barcelona sind für den 18. Oktober angesetzt - eine Woche vor den nun abgesagten 1.812 Kilometern von Katar. Bevor das Zehn-Stunden-Rennen auf dem Lusail International Circuit komplett gestrichen wurde, war es wegen des Ausbruchs des Irankriegs bereits vom März auf den Oktober verlegt worden, was die WEC dazu gezwungen hatte, den Saisonstart zu verschieben.

Die Saison 2026 wird nun in Italien zu Ende gehen. Das 6-Stunden-Rennen in Monza findet am 7. November statt - demselben Datum, das ursprünglich für das Finale in Bahrain vorgesehen war. Am 8. November folgt dort der Rookie-Test.

Kalenderänderung wirkt sich auf Punktevergabe aus

Monza war bereits zwischen 2021 und 2023 Austragungsort von drei WEC-Rennen, bevor Imola als italienischer Lauf der Meisterschaft übernahm.

Ein entscheidender Punkt: Sowohl in Barcelona als auch in Monza gibt es für den Rennsieger maximal 25 Punkte, was dem Standard-Punktesystem für 6-Stunden-Rennen entspricht. Wäre der Kalender unverändert geblieben, hätte die siegreiche Crew im Rahmen des Bonuspunktesystems für längere Rennen Anspruch auf 38 Punkte gehabt.

Dadurch wird es für die Teams schwieriger, einen Rückstand im Titelkampf aufzuholen. Die Kalenderänderung dürfte sich zudem nachteilig auf Toyota auswirken - die Japaner waren seit neun Jahren in Bahrain ungeschlagen.

Die letzte WEC-Saison, die in Europa zu Ende ging, war die "Supersaison" 2018/19, die zwei Ausgaben der 24 Stunden von Le Mans umfasste.