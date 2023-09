Freies Training WEC Fuji: Bestzeit für Toyota beim Heimspiel

Toyota hat sich im Abschlusstraining für die sechs Stunden von Fuji, einem Lauf zur Langstrecken-WM (WEC) 2023, vor Peugeot die Bestzeit gesichert. Die schnellste Zeit fuhr Lokalmatador Kamui Kobayashi im GR010 Hybrid mit der Startnummer 7.

Nach einem kurzen Regenschauer am Samstagmorgen begann das Training auf nasser Strecke, aber die Bedingungen verbesserten sich soweit, dass bereits nach 15 Minuten Slicks aufgezogen werden konnten.

Ferrari war eins der ersten Teams, das den Wechsel von Rillenreifen vollzog. Alessandro Pier Guidi verbesserte sich im #51 499P sofort um mehr als zwei Sekunden auf 1:35.275 Minuten und war damit Schnellster.

Die Rundenzeiten purzelten weiter, als die Strecke schneller wurde, und die führenden Fahrer tauchten kurz nach der Hälfte der Session in das 1:30er-Fenster ein. Alex Lynn war der erste Fahrer, der die 1:31er-Grenze durchbrach, indem er im Cadillac V-Series.R #02 den Kurs in 1:30.915 Minuten umrundete.

Brendon Hartley war im Toyota GR010 Hybrid #8 um drei Zehntelsekunden schneller, bevor Yifei Ye einen weiteren großen Zeitsprung machte und den Jota-Porsche an die Spitze brachte. Yes Zeit von 1:30.798 Minuten blieb die schnellste bis zu den letzten zehn Minuten des Trainings, als Kobayashi auf 1:30.068 Minuten kam und Toyota wieder in Führung brachte.

Diese Zeit wurde bis zum Ende des Trainings nicht mehr unterboten, sodass Toyota vor dem Qualifying für sein Heimrennen die Nase vorn hatte. Am nächsten kam Loïc Duval im Peugeot 9X8 #94 mit einer Zeit von 1:30.476 Minuten an die Bestzeit von Kobayashi heran, nachdem der französische Hersteller einen vergleichsweise schwierigen Freitag erlebt hatte.

Antonio Felix da Costa verbesserte die Zeit seines Teamkollegen Ye um fast drei Zehntelsekunden und brachte den Jota-Porsche als Dritter ins Ziel, knapp vor dem zweiten Peugeot LMH von Mikkel Jensen. Auch Proton war schneller als der Werks-Porsche, obwohl das Team mit einem völlig neuen Chassis an den Start ging, das vor dem Rennen in Fuji nur zehn Runden im Shakedown absolviert hatte. Harry Tincknell fuhr mit 1:30.710 Minuten die beste Zeit und wurde damit Fünfter.

James Calado wurde im besten der beiden Werks-Ferraris, dem Auto mit der Startnummer 51, das in der Meisterschaft auf Platz 2 liegt, Sechster, nachdem sein Teamkollege Antonio Giovinazzi einen Schreckmoment überstanden hatte, als er kurz nach der Hälfte der Session beim Anbremsen fast in das Heck des Jota-Porsche geriet.

Der in der Meisterschaft führende Toyota #8 fuhr in den Händen von Ryo Hirakawa nur die siebtschnellste Zeit, während Cadillac mit Lynns vorheriger Zeit von 1:30.914 Minuten auf Platz 8 landete. Die beiden Werks-Porsche vervollständigten die Top 10, beide mit mehr als einer Sekunde Rückstand auf den Toyota an der Spitze.

Der Ferrari #50 belegte den elften Platz, während das Feld der Hypercars von Vanwall angeführt wurde, dem einzigen LMH-Privatwagen, der nach dem Rückzug von Glickenhaus für den Rest der Saison noch am Start war.

In der LMP2-Klasse gab Oliver Jarvis im ORECA 07 #23 mit einer Bestzeit von 1:34.258 Minuten das Tempo für United Autosports vor und schlug damit den Alpine 36 von Matthieu Vaxiviere um etwas mehr als zwei Zehntelsekunden. Der ORECA #22 von United Autosports war mit Phil Hanson der drittschnellste, während Gabriel Aubry von Vector mit einer Zeit von 1:34.719 Minuten den vierten Platz belegte.

Das GTE-Am-Feld wurde vom AF Corse Ferrari 488 GTE #54 von Davide Rigon angeführt, der sich mit einer Zeit von 1:39.074 Minuten an die Spitze setzte. Dies geschah, nachdem Rigons Teamkollege Francesco Castallecci bei einem Zwischenfall mit dem Inter-Europol-ORECA #34 von Fabio Scherer in Kurve 1 einen Reifenschaden erlitt, der das LMP2-Team, das Le Mans gewonnen hatte, zu einem Wechsel des Heckflügels zwang.

Zweiter in der Klasse GTE Am wurde der D'station-Aston-Martin #777 von Tomonobu Fujii, während Mikkel Pedersen im Dempsey-Proton-Porsche 911 GT3 R #77 drei verschiedene Hersteller in die Top 3 brachte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.