Infos 6h Spa 2021: WEC Live-TV, Livestream, Zeitplan, Starterliste

Mit den 6 Stunden von Spa 2021 startet die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in ein neues Zeitalter. Die LMP1-Klasse ist passe, die kostengünstigeren Le-Mans-Hypercars bilden von nun an die Topkategorie. Diese hört schlicht auf den Namen "Hypercar".

Es wird kein großes Eröffnungsfest, sondern eine ziemlich zähe Angelegenheit mit drei Boliden in der Topklasse werden, wovon ein Fahrzeug gar kein echtes Hypercar ist. Die WEC-Fans sind diesbezüglich bereits abgehärtet, Zyniker mögen sagen: Immerhin ein Fahrzeug mehr als beim Finale 2020 in der LMP1.

Trotzdem liegen große Hoffnungen auf der Kategorie für die Zukunft, die berechtigt sind. Wenn eines Tages auf das Hypercar-Zeitalter zurückgeblickt wird, kann ein jeder, der an diesem Samstag dabei ist, von sich behaupten: Ich bin dabei gewesen, als es so unscheinbar losging.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie finden die 6 Stunden von Spa vor leeren Rängen statt. Zuschauer sind beim Rennen nicht erlaubt.

Zeitplan 6 Stunden von Spa-Francorchamps 2021 (alle Zeiten MESZ)

Bei den 6 Stunden von Spa wird ein neuer Qualifying-Modus debütieren. Den beiden Gruppen (GTE-Klassen und Hypercar/LMP2) stehen nur zehn Minuten zur Verfügung. Es zählt nur noch die schnellste Zeit eines Fahrers. Das aggregierte Qualifying mit Durchschnittszeiten zweier Fahrer gehört der Vergangenheit an.

Donnerstag, 29. April

15:30 - 17:00 Uhr: 1. Freies Training

Freitag, 30. April

09:30 - 11:00 Uhr: 2. Freies Training

14:00 - 15:00 Uhr: 3. Freies Training

18:20 - 18:50 Uhr: Qualifying in zwei Segmenten (GTE und Hypercar/LMP2)

Samstag, 1. Mai

13:30 - 19:30 Uhr: Rennen

Im Rahmenprogramm fahren die spanische Formel 4 sowie die Porsche-Carrera-Cups aus Deutschland und Benelux.

TV-Zeiten und Livestream

Wurden die Fans in Deutschland die vergangenen Jahre mit Liveübertragungen verwöhnt, so ist das Angebot deutlich zurückgegangen. Kostenlos geht gar nicht mehr, da es den Sport1-Livestream nicht mehr gibt. Auch ist das Angebot bei Motorsport.tv in Deutschland dieses Jahr mit einem Geoblock versehen.

Es bleiben zwei Bezahlmöglichkeiten: Der offizielle WEC-Livestream mit englischen Kommentatoren in der offiziellen WEC-App kostet 36,99 Euro für die komplette Saison inklusive Le Mans. Hier gibt es auch das Qualifying live zu sehen.

Die andere Möglichkeit ist Eurosport 2 beziehungsweise der Eurosport Player. DAZN-Abonnenten kommen ebenfalls in den Genuss des Eurosport-2-Programms. Das komplette Rennen wird voraussichtlich nur im Eurosport Player zu sehen sein, weil Eurosport 2 zwischenzeitlich auf Radsport umschaltet.

Freitag, 30. April

18:10 - 19:00 Uhr: Qualifying (WEC-App)

Samstag, 1. Mai

13:00 - 20:00 Uhr: Rennen in voller Länge (WEC-App)

13:15 - 15:30 Uhr: Startphase (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

13:30 - 14:50 Uhr: Startphase (ORF Sport+)

17:20 - 19:45 Uhr: Schlussphase (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

18:00 - 19:35 Uhr: Schlussphase (ORF Sport+)

21:00 - 22:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

Sonntag, 2. Mai

04:00 - 05:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

08:30 - 10:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

11:00 - 12:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

15:30 - 17:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

17:00 - 18:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

21:00 - 21:45 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

23:30 - 00:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

Wiederholungen über Sonntag, den 2. Mai hinaus entnehmen Sie bitte Ihrer Programmzeitschrift.

Starterliste 6 Stunden von Spa-Francorchamps 2021

Weil Glickenhaus das 6-Stunden-Rennen von Spa auslässt, um mehr Zeit für die Homologation des 007 LMH zu gewinnen, werden nur drei Hypercars an den Start gehen. Toyota trifft auf den LMP1-"Altwagen" von Alpine. Auch in der GTE Pro gibt es aufgrund des überraschenden Rückzugs von Aston Martin einen Teilnehmerschwund, den in Spa Corvette Racing halbwegs abfedert.

Dafür blühen die Amateurklassen auf. Die Testfahrten haben gezeigt, dass die LMP2-Klasse den Hypercars durchaus gefährlich werden kann. Und die GTE Am sorgt dafür, dass die GTE-Klasse am Leben erhalten bleibt - zumindest für den Moment. Spotterguide 6h Spa 2021

Hypercar - 3 Starter

#7 - Toyota Gazoo Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose-Maria Lopez - Toyota GR010 Hybrid

#8 - Toyota Gazoo Racing - Sebastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley - Toyota GR010 Hybrid

#36 - Alpine Elf Matmut - Andre Negrao/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere - Alpine A480-Gibson

LMP2 (Le Mans Prototype 2) - 14 Starter

#1 - Ricard Mille Racing - Tatiana Calderon/Sophia Flörsch/Beitske Visser - Oreca 07-Gibson

#20 - High Class Racing - Jan Magnussen/Anders Fjordbach/Dennis Andersen - Oreca 07-Gibson

#21 - Dragonspeed USA - Henrik Hedman/Juan Pablo Montoya/Ben Hanley - Oreca 07-Gibson

#22 - United Autosports USA - Phil Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque - Oreca 07-Gibson

#24 - PR1 Motorsports - Patrick Kelly/Gabriel Aubry/Simon Trummer - Oreca 07-Gibson

#25 - G-Drive Racing - John Falb/Roberto Merhi/Rui Andrade - Aurus 01-Gibson

#26 - G-Drive Racing - Roman Russinow/Franco Colapinto/Roberto Merhi - Aurus 01-Gibson

#28 - Jota - Sean Gelael/Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist - Oreca 07-Gibson

#29 - Racing Team Nederland - Frits van Eerd/Giedo van der Garde/Job van Uitert - Oreca 07-Gibson

#31 - Team WRT - Robin Frijns/Ferdinand Habsburg/Charles Milesi - Oreca 07-Gibson

#34 - Inter Europol Competition - Jakub Smiechowski/Renger van der Zande/Alex Brundle - Oreca 07-Gibson

#38 - Jota - Roberto Gonzales/Antonio Felix da Costa/Anthony Davidson - Oreca 07-Gibson

#44 - ARC Bratislava - Miroslav Konopka/Darren Burke/Thomas Jackson - Ligier JS P217-Gibson

#70 - Realteam Racing - Esteban Garcia/Loic Duval/Norman Nato - Oreca 07-Gibson

LMGTE Pro (Le Mans Grand Touring Endurance Professional) - 5 Starterliste

#51 - AF Corse - Alessandro Pier Guidi/James Calado - Ferrari 488 GTE Evo

#52 - AF Corse - Miguel Molina/Daniel Serra - Ferrari 488 GTE Evo

#63 - Corvette Racing - Antonio Garcia/Oliver Gavin - Chevrolet Corvette C8.R

#91 - Porsche GT Team - Gianmaria Bruni/Richard Lietz - Porsche 911 RSR-19

#92 - Porsche GT Team - Kevin Estre/Neel Jani - Porsche 911 RSR-19

LMGTE Am (Le Mans Grand Touring Endurance Amateur) - 13 Starter

#33 - TF Sport - Ben Keating/Dylan Pereira/Felipe Fraga - Aston Martin Vantage AMR

#46 - Team Project 1 - Dennis Olsen/Anders Buchardt/Axcil Jefferies - Porsche 911 RSR-19

#47 - Cetilar Racing - Roberto Lacorte/Giorgio Sernagiotto/Antonio Fuoco - Ferrari 488 GTE Evo

#54 - AF Corse - Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Giancarlo Fisichella - Ferrari 488 GTE Evo

#56 - Team Project 1 - Egidio Perfetti/Matteo Cairoli/Riccardo Pera - Porsche 911 RSR-19

#60 - Iron Lynx - Claudio Schiavoni/Andrea Piccini/Cressoni - Ferrari 488 GTE Evo

#77 - Dempsey-Proton Racing - Christian Ried/Jaxon Evans/Matt Campbell - Porsche 911 RSR-19

#83 - AF Corse - Francois Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera - Ferrari 488 GTE Evo

#85 - Iron Lynx - Rahel Frey/Katherine Legge/Manuela Gostner - Ferrari 488 GTE Evo

#86 - GR Racing - Michael Wainwright/Ben Barker/Tom Gamble - Porsche 911 RSR-19

#88 - Dempsey-Proton Racing - Andrew Haryanto/Marco Seefried/Alession Picariello - Porsche 911 RSR-19

#98 - Aston Martin Racing - Paul Dalla Lana/Augusto Farfus/Marcos Gomes - Aston Martin Vantage AMR

#777 - D'station Racing - Satoshi Hoshino/Tomonobu Fujii/Andrew Watson - Aston Martin Vantage AMR

Balance of Performance (BoP) Hypercar

Hierbei handelt es sich um die Einstufung vom Prolog. Aufgrund der dortigen Ereignisse insbesondere bezüglich des LMP2-Speeds könnten sich die Werte kurzfristig noch ändern.

Alpine A480-Gibson

Mindestgewicht: 930 Kilogramm

Maximale Leistung: 611 PS (450 Kilowatt)

Max. Energiemenge pro Stint: 960 Megajoule

Toyota GR010 Hybrid

Mindestgewicht: 1.040 Kilogramm

Maximale Leistung: 707 PS (520 Kilowatt)

Max. Energiemenge pro Stint: 964 Megajoule

Einstufung LMP2

Mindestgewicht: 950 Kilogramm

Max. Leistung: 542 PS (400 Kilowatt)

Pflicht zum Le-Mans-Aerokit

Balance of Performance (BoP) GTE Pro

Corvette C8.R

Mindestgewicht: 1.235 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x43,5 Millimeter

Lambda minimum: 0,88

Tank: 103 Liter

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.260 Kilogramm

Ladedruck: 1,10-1,81 bar

Lambda minimum: 1,1

Tank: 93 Liter

Porsche 911 RSR-19

Mindestgewicht: 1.259 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x30,8 Millimeter

Lambda minimum: 0,89

Tank: 99 Liter

Balance of Performance (BoP) GTE Am

Aston Martin Vantage AMR

Mindestgewicht: 1.247 Kilogramm

Ladedruck: 1,20-1,54 bar

Lambda minimum: 0,94

Tank: 93 Liter

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.270 Kilogramm

Ladedruck: 1,06-1,77 bar

Lambda minimum: 1,10

Tank: 90 Liter

Porsche 911 RSR-19

Mindestgewicht: 1.269 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x30,3 Millimeter

Lambda minimum: 0,89

Tank: 96 Liter

Wettervorhersage, Stand 27. April

Verglichen mit so mancher Schneeballschlacht aus den vergangenen Jahren wird das Wetter human werden. Das erste Training am Donnerstag wird voraussichtlich auf nasser Strecke beginnen, da den ganzen Tag über Schauer und Gewitter angesagt sind. Eine Chance auf trockene Strecke besteht am Ende.

Am Freitag und Samstag soll es überwiegend trocken bleiben, wobei am Freitag noch mit einzelnen Schauern zu rechnen ist. Der Renntag hingegen wird nach jetzigem Stand trocken über die Bühne gehen. Allerdings kann man in den Ardennen nie wissen ...

Die Temperaturen erreichen immerhin zweistellige Werte. Wärmer als 15 Grad wird es jedoch nicht werden. Weil es bewölkt sein wird, wird auch die Streckentemperatur nicht allzu hoch klettern. Reifenschonende Fahrzeuge könnten Probleme bekommen, die Reifen über die langen Geraden hinweg im Arbeitsfenster zu halten.

Daten zum Circuit de Spa-Francorchamps

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 7,004 Kilometer

Kurven: 19-21 (je nach Zählweise)

Höhenunterschied pro Runde: 100 Meter

Max. Steigung: Knapp 18 Prozent

WEC in Spa seit: 2012

Streckenrekord WEC: Stephane Sarrazin (Toyota TS050 Hybrid; 2017; 1:53.658 Minuten)

Streckenrekord GTE: Olivier Pla (Ford GT; 2018; 2:12.420 Minuten)

Distanzrekord: 176 Runden (2015; Sieger s.u.)

Eröffnung: 1921

Umbauten: 1939/1979/2007

Alle Sieger seit 2012

2012: R. Dumas/L. Duval/M. Gene (Audi R18 Ultra)

2013: M. Fässler/A. Lotterer/B. Treluyer (Audi R18 e-tron quattro)

2014: A. Davidson/N. Lapierre/S. Buemi (Toyota TS040 Hybrid)

2015: M. Fässler/A. Lotterer/B. Treluyer (Audi R18 e-tron quattro)

2016: L. di Grassi/L. Duval/O. Jarvis (Audi R18)

2017: S. Buemi/A. Davidson/K. Nakajima (Toyota TS050 Hybrid)

2018: S. Buemi/F. Alonso/K. Nakajima (Toyota TS050 Hybrid)

2019: S. Buemi/F. Alonso/K. Nakajima (Toyota TS050 Hybrid)

2020: M. Conway/K. Kobayashi/J.-M. Lopez (Toyota TS050 Hybrid)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.