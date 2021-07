Infos 8h Portimao 2021: WEC-Livestream, TV-Zeiten, Zeitplan, Starterliste

Der Auftakt in die neue Hypercar-Ära in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) ist gemacht. Nachdem in Spa-Francorchamps nur drei Hypercars am Start standen und es faktisch nur ein neues gab, sollte die Talsohle durchschritten sein. In Portimao wird der Glickenhaus 007 LMH debütieren.

Das Rennen ist als Ersatz für die 1.000 Meilen von Sebring in den Kalender gerutcht, die zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden mussten. Darüber war zumindest in der Topklasse niemand unglücklich, denn selbst Toyota war Mitte März mit dem Testprogramm des GR010 Hybrid noch nicht fertig.

Mit den Hypercars sollte es von nun an nur noch bergauf gehen. Toyota ist Favorit, da man in Portimao intensiv getestet hat - ohne damals zu wissen, dass die WEC dort 2021 ein Rennen fahren würde.

Aufgrund der COVID-19-Pandeie finden auch die 8 Stunden von Portimao hinter verschlossenen Türen als Geisterrennen statt. Außerdem feiert Edoardo Freitas sein 20-jähriges Jubiläum als FIA-Rennleiter.

Zeitplan 8 Stunden von Portimao 2021 (alle Zeiten MESZ)

Für die Ortszeit muss eine Stunde abgezogen werden.

Freitag, 11. Juni

16:15 - 17:45 Uhr: 1. Freies Training

Samstag, 12. Juni

10:35 - 12:05 Uhr: 2. Freies Training

15:00 - 16:00 Uhr: 3. Freies Training

19:00 - 19:30 Uhr: Qualifying in zwei Abschnitten (GTE und LMP2/Hypercars)

Sonntag, 13. Juni

12:00 - 20:00 Uhr: Rennen

TV-Zeiten und Livestream

Sport1 überträgt in einem kostenlosen Livestream das Rennen in voller Länge mit englischem Kommentar. Auf Deutsch steigt der Sender im Free-TV ab 17 Uhr ein. Eurosport wird ebenfalls mit deutschem Kommentar senden. In Österreich wird das Rennen in Ausschnitten auf ORF Sport+ zu sehen sein.

Es gibt außerdem zahlreiche Bezahlangebote von Sport1+ und Eurosport 2 beziehungsweise den Eurosport Player bis hin zum offiziellen Stream in der WEC-App. Hier wird auch das Qualifying live übertragen. DAZN-Abonnenten kommen ebenfalls in den Genuss des Eurosport-2-Programms.

Samstag, 13. Juni

18:50 - 19:50 Uhr: Qualifying (WEC-App)

Sonntag, 13. Juni

11:30 - 20:30 Uhr: Rennen in voller Länge (WEC-App, Sport1 Livestream, Eurosport Player)

14:00 - 14:50 Uhr: Rennen live (ORF Sport+)

15:00 - 18:30 Uhr: Rennen live (Eurosport 2)

17:00 - 20:15 Uhr: Schlussphase (Sport1, Sport1+)

18:00 - 20:05 Uhr: Schlussphase (ORF Sport+)

18:30 - 20:30 Uhr: Schlussphase (Eurosport 1)

23:00 - 00:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

Montag, 14. Juni

00:00 - 01:00 Uhr: Zusammenfassung (Sport1)

02:00 - 03:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

07:55 - 08:40 Uhr: Zusammenfassung (Sport1+)

13:30 - 14:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

22:35 - 23:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

Aufzeichnungen über Montag, den 14. Juni hinaus entnehmen Sie bitte Ihrer Programmzeitschrift.

Starterliste 8 Stunden von Portimao 2021

Mit vier Hypercars steht immerhin ein Topfahrzeug mehr am Start als in Spa. Der Toyota GR010 Hybrid trifft erstmals auf den Glickenhaus 007 LMH, dessen Debüt mit Spannung erwartet wird. Mit dabei ist natürlich auch wieder Alpine mit dem LMP1-"Altwagen". Toyota feiert sein 100. WEC-Rennen.

Die LMP2-Kategorie schrumpft auf ihre elf, die GTE Pro auf ihre vier Stammstarter zusammen. Dafür gibt es in der GTE mit Kessel Racing einen Gaststarter, alerdings fällt hier erneut der Project-1-Porsche #46 weg, der in Spa einen Unfall hatte. Somit sind 33 Fahrzeuge für das Rennen genannt. Porsche gönnt außerdem seinen Verstärkungsfahrern für Le Mans eine Ausfahrt im 911 RSR-19 in der GTE Pro.

# Team Fahrzeug Fahrer Hypercar - 4 Starter 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sebastien Buemi

Kazuki Nakajima Brendon Hartley 36 Alpine Elf Matmut Alpine A480-Gibson Andre Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxiviere 709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Ryan Briscoe Romain Dumas Richard Westbrook LMP2 - 14 Starter 1 Richard Mille Racing Oreca 07-Gibson Sophia Flörsch Tatiana Calderon Beitske Visser 20 High Class Racing

Oreca 07-Gibson Dennis Andersen Jan Magnussen Anders Fjordbach 21 DragonSpeed USA

Oreca 07-Gibson Ben Hanley Henrik Hedman Juan Pablo Montoya 22 United Autosports USA Oreca 07-Gibson Phil Hanson Fabio Scherer Paul di Resta 28 JOTA Oreca 07-Gibson Stoffel Vandoorne Sean Gelael Tom Blomqvist 29 Racing Team Nederland Oreca 07-Gibson Giedo van der Garde Job van Uitert Frits van Eerd 31 Team WRT Oreca 07-Gibson Robin Frijns Charles Milesi Ferdinand Habsburg 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Louis Deletraz Alex Brundle 38 JOTA Oreca 07-Gibson Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson 44 ARC Bratislava Ligier JS P217-Gibson Miroslav Konopka Darren Burke Oliver Webb 70 Realteam Racing

Oreca 07-Gibson Mathias Beche Norman Nato Esteban Garcia LMGTE Pro - 5 Starter 51 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo James Calado Alessandro Pier Guidi 52 AF Corse

Ferrari 488 GTE Evo Daniel Serra Miguel Molina 91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni Richard Lietz Frederic Makowiecki 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Neel Jani Kevin Estre Michael Christensen LMGTE Am - 12 Starter 33 TF Sport Aston Martin Vantage GTE Ben Keating

Felipe Fraga Dylan Pereira 47 Cetilar Racing Ferrari 488 GTE Evo Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR-19 Matteo Cairoli Egidio Perfetti Ricardo Pera 57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE Evo Takeshi Kimura Mikkel Jensen Scott Andrews 60 Iron Lynx

Ferrari 488 GTE Evo Claudio Schiavoni

Andrea Piccini Matteo Cressoni 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR-19 Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell 83 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo Francois Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera 85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Evo Rahel Frey Manuela Gostner Michelle Gatting 86 GR Racing

Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR-19 Dominique Bastien Marco Seefried Julien Andlauer 98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana Augusto Farfus Marcos Gomes 777 D'station Racing

Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson

Balance of Performance (BoP Hypercar)

In der Hypercar-Kategorie gibt es deutliche Änderungen. Dass zwei Megajoule ausreichen, um das Problem mit der Tankgrößte beim Alpine zu beheben, darf bezweifelt werden. Jedenfalls müssen sowohl Alpine als auch Toyota mächtig zuladen. In den GTE-Klassen gibt es keine Änderungen gegenüber Spa. Lediglich die Corvette würde einen kleineren Tank bekommen, ist aber nicht dabei.

Fahrzeug Mindestgewicht Maximale Leistung Max. Energie/Stint Alpine A480-Gibson 952 kg (+22) 611 PS (450 KW) 918 MJ (-2) Glickenhaus 007 LMH 1.030 kg 707 PS (515 KW) 965 MJ Toyota GR010 Hybrid 1.066 kg (+26) 700 PS (515 KW)(-7/-5) 962 MJ (-2)

Einstufung LMP2

Mindestgewicht: 950 kg

Max. Leistung: 542 PS (400 KW)

Pflicht zum Le-Mans-Aerokit

Balance of Performance (BoP) GTE Pro

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Lambda min. Tank Ferrari 488 GTE Evo 1.260 kg - 1,10-1,81 bar 1,10 93 l Porsche 911 RSR-19 1.259 kg 2x 30,8 mm - 0,89 99 l

Balance of Performance (BoP) GTE Am

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Lambda min. Tank Aston Martin Vantage AMR 1.247 kg - 1,20-1,54 bar 0,94 93 l Ferrari 488 GTE Evo 1.270 kg - 1,06-1,77 bar 1,10 91 l Porsche 911 RSR-19 1.269 kg 2x 30,3 mm - 0,89 96 l

Erfolgsballast GTE Am

AF-Corse-Ferrari #83 (Perrodo/Nielsen/Rovera) + 30 Kilogramm

TF-Sport-Aston-Martin #33 (Keating/Pereira/Fraga) +20 Kilogramm

Cetilar-Ferrari #47 (Lacorte/Sernagiotto/Fuoco) +10 Kilogramm

Wettervorhersage, Stand: 9. Juni

Just für das Rennwochenende steht der Algave-Küste ein Kaltlufteinbruch bevor. Die Fahrer wird es freuen, denn so bleibt eine Hitzeschlacht aus. Nachdem die Höchstwerte bis Donnerstag weit jenseits der 30 Grad liegen, wird es ab Freitag kühler mit Werten von nur noch 25 Grad.

Ab Samstag wird es dann noch kühler mit Bewölkung und die Höchstwerte erreichen lediglich noch 22 bis 23 Grad bei Bewölkung - nahezu winterliche Verhältnisse für den Süden der iberischen Halbinsel. Ein Mini-Tief über Spanien schaufelt kühlere Luft von den Pyrenäen über Asturien bis in den Süden Portugals. Mit Regen ist nicht zu rechnen, auch der Wind ist für Küstennähe zurückhaltend.

Daten zum Autodromo Internacional do Algarve

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 4,653 Kilometer

Streckenbreite: 14 Meter

Längste Gerade: 969 Meter

Kurven: 15-16 (je nach Zählweise)

Max. Steigung: 6,2 Prozent

Max. Gefälle: 12,0 Prozent

WEC in Portimao seit: 2021

Eröffnung: 2008

Adresse: Sitio do Escampadinho, Mexilhoeira Grande, 8500-148 Portimao, Portugal

Mit Bildmaterial von Toyota.