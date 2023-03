Infos WEC 1.000 Meilen Sebring 2023: Zeitplan, Starterliste, Livestream

Audio-Player laden

Es ist endlich da, das neue Zeitalter mit Hypercars und LMDh-Prototypen in der Langstrecken-WM! Das erste Rennen der gemeinsamen Top-Kategorie mit der US-amerikanischen IMSA-Serie steht an diesem Wochenende mit den 1.000 Meilen von Sebring an.

Zeitplan 1.000 Meilen von Sebring 2023 (alle Zeiten MEZ)

Wie schon 2019 und 2022 sorgen auch in diesem Jahr die WEC und die IMSA für ein Sportwagen-Festival der Extraklasse auf dem legendären Flugplatzkurs im US-Bundesstaat Florida. Die Langstrecken-WM macht den Auftakt: Die ersten Trainings gehen bereits am Mittwoch über die Bühne, das Rennen startet am Freitagabend.

Mittwoch, 15. März

15:55 - 16:55 Uhr: 1. Freies Training

21:35 - 22:35 Uhr: 2. Freies Training

Donnerstag, 16. März

16:55 - 17:55 Uhr: 3. Freies Training

23:30 - 00:35 Uhr: Qualifying in drei Segmenten (GTE Am/LMP2/Hypercar)

Freitag, 17. März

17:00 - 01:00 Uhr: Rennen

TV-Zeiten und Livestream

Die Rechte für das WEC-Programm in Deutschland liegen 2023 bei Eurosport, dessen Programm auch über die beiden Pay-Angebote Eurosport Player und DAZN empfangbar ist, und beim RTL-Spartensender Nitro. In Österreich zeigt auch ORF Sport+ Ausschnitte und Höhepunkte vom 1.000-Meilen-Rennen in Sebring.

Zudem gibt es das englischsprachige Bezahlangebot. Bei Motorsport.tv und auf der offiziellen Website der WEC ist der offizielle Livestream zu empfangen, der das Rennen in voller Länge zeigt. Ein Live-Timing gibt es ebenfalls auf der Webseite der WEC.

Donnerstag, 16. März

23:20 - 00:45 Uhr: Qualifying live in voller Länge (Motorsport.tv, WEC-Stream, Eurosport Player)

Freitag, 17. März

16:30 - 01:30 Uhr: Rennen live in voller Länge (Motorsport.tv, WEC-Stream, Eurosport Player)

16:30 - 19:10 Uhr: Rennen live (Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN)

17:00 - 17:55 Uhr: Rennen live (ORF Sport+)

21:15 - 01:25 Uhr: Rennen live (Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN)

Samstag, 18. März

00:00 - 01:05 Uhr: Rennen live (Nitro, ORF Sport+)

01:05 - 01:30 Uhr: Highlights (Nitro)

05:30 - 07:30 Uhr: Highlights (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

Sendungen über Montag, 20. März, hinaus entnehmt ihr bitte eurer Programmzeitschrift

Starterliste 1.000 Meilen von Sebring 2023

Insgesamt 37 Fahrzeuge stehen auf der Starterliste für den WEC-Auftakt 2023, darunter elf in der Hypercar-Klasse. Die Platzhirsche von Toyota bekommen mächtig Konkurrenz: Peugeot hat über den Winter an der Standfestigkeit gearbeitet, dazu stoßen Hypercars von Ferrari, Vanwall und Glickenhaus sowie LMDh-Autos von Cadillac und Porsche hinzu.

In der LMP2-Klasse halten sich einige Teams und Fahrer fit, die in Zukunft in die LMH-Kategorie aufsteigen. Alpine, Jota und WRT sind in Reihen der Teams zuallererst zu nennen. Auf Fahrerseite tauchen Namen wie Mirko Bortolotti und Andrea Caldarelli auf, die beide ins LMDh-Projekt von Lamborghini involviert sind.

Ins letzte Jahr der GTE-Klasse starten 14 Fahrzeuge: Drei Aston Martins, eine Corvette, vier Ferraris und sechs Porsches.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto: JEP / Motorsport Images

Hypercar - 11 Autos

#2 - Cadillac Racing - Earl Bamber/Alex Lynn/Richard Westbrook - Cadillac V-Series.R

#4 - Floyd Vanwall Team - Tom Dillmann/Esteban Guerrieri/Jacques Villeneuve - Vanwall Vandervell 680

#5 - Porsche Penske Motorsport - Dane Cameron/Michael Christensen/Frederic Makowiecki - Porsche 963

#6 - Porsche Penske Motorsport - Kevin Estre/André Lotterer/Laurens Vanthoor - Porsche 963

#7 - Toyota Gazoo Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez - Toyota GR010 Hybrid

#8 - Toyota Gazoo Racing - Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid

#50 - Ferrari AF Corse - Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen - Ferrari 499P

#51 - Ferrari AF Corse - Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi - Ferrari 499P

#93 - Peugeot TotalEnergies - Paul di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Eric Vergne - Peugeot 9X8

#94 - Peugeot TotalEnergies - Loic Duval/Gustavo Menezes/Nico Müller - Peugeot 9X8

#708 - Glickenhaus Racing - Romain Dumas/Ryan Briscoe/Olivier Pla - Glickenhaus 007

LMP2 - 12 Autos

#9 - Prema Racing - Filip Ugran/Bent Viscaal/Andrea Caldarelli - Oreca 07-Gibson

#10 - Vector Sport - Ryan Cullen/Matthias Kaiser/Gabriel Aubry - Oreca 07-Gibson

#22 - United Autosports - Frederick Lubin/Phil Hanson/Filipe Albuquerque - Oreca 07-Gibson

#23 - United Autosports - Josh Pierson/Tom Blomqvist/Oliver Jarvis - Oreca 07-Gibson

#28 - JOTA - David Heinemeier-Hansson/Pietro Fittipaldi/Oliver Rasmussen - Oreca 07-Gibson

#31 - Team WRT - Sean Gelael/Ferdinand Habsburg/Robin Frijns - Oreca 07-Gibson

#34 - Inter Europol Competition - Jakub Smiechowski/Fabio Scherer/Albert Costa - Oreca 07-Gibson

#35 - Alpine Elf Team - André Negrao/Memo Rojas/Olli Caldwell - Oreca 07-Gibson

#36 - Alpine Elf Team - Matthieu Vaxiviere/Julien Canal/Charles Milesi - Oreca 07-Gibson

#41 - Team WRT - Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Deletraz - Oreca 07-Gibson

#48 - Hertz Team Jota - David Beckmann/Yifei Ye/Will Stevens - Oreca 07-Gibson

#63 - Prema Racing - Doriane Pin/Mirko Bortolotti/Daniil Kwjat - Oreca 07-Gibson

GTE Am - 14 Autos

#21 - AF Corse - Stefano Costanini/Simon Mann/Ulysse de Pauw - Ferrari 488 GTE Evo

#25 - ORT by TF - Ahmad Al Harthy/Michael Dinan/Charlie Eastwood - Aston Martin Vantage AMR

#33 - Corvette Racing - Ben Keating/Nicolas Varrone/Nick Catsburg - Chevrolet Corvette C8.R

#54 - AF Corse - Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon - Ferrari 488 GTE Evo

#56 - Project 1 - AO - P.J. Hyett/Gunnar Jeannette/Matteo Cairoli - Porsche 911 RSR - 19

#57 - Kessel Racing - Takeshi Kimura/Scott Huffaker/Daniel Serra - Ferrari 488 GTE Evo

#60 - Iron Lynx - Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Alessio Picariello - Porsche 911 RSR - 19

#77 - Dempsey-Proton Racing - Christian Ried/Mikkel Pedersen/Julien Andlauer - Porsche 911 RSR - 19

#83 - Richard Mille AF Corse - Luis Perez-Companc/Lilou Wadoux/Alessio Rovera - Ferrari 488 GTE Evo

#85 - Iron Dames - Sarah Bovy/Michelle Gatting/Rahel Frey - Porsche 911 RSR - 19

#86 - GR Racing - Michael Wainwright/Riccardo Pera/Ben Barker - Porsche 911 RSR - 19

#88 - Proton Competition - Ryan Hardwick/Zacharie Robichon/Harry Tincknell - Porsche 911 RSR - 19

#98 - Northwest AMR - Paul Dalla Lana/tba/Nicki Thiim - Aston Martin Vantage AMR

#777 - D'station Racing - Satoshi Hoshino/Casper Stevenson/Tomonobu Fujii - Aston Martin Vantage AMR

Balance of Performance 1.000 Meilen von Sebring 2023 - Hypercar

In Klammern Veränderung zum Vorjahr

#7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy, #02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Cadillac V-Series.R (LMDh)

Mindestgewicht: 1.038 Kilogramm

Maximale Leistung: 697 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 905 Megajoule

Handicap Nachtanken: 1,0 Sekunden

Ferrari 499P (LMH)

Mindestgewicht: 1.057 Kilogramm

Maximale Leistung: 700 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 908 Megajoule

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 1,2 Sekunden

Glickenhaus 007 (LMH)

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm

Maximale Leistung: 707 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 911 Megajoule (+1)

Handicap Nachtanken: -

Peugeot 9X8 (LMH)

Mindestgewicht: 1.049 Kilogramm

Maximale Leistung: 704 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 909 Megajoule

Hybridboost ab: 150 km/h

Handicap Nachtanken: 1,2 Sekunden

Porsche 963 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.048 Kilogramm

Maximale Leistung: 703 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 912 Megajoule

Handicap Nachtanken: 1,0 Sekunden

Toyota GR010 Hybrid (LMH)

Mindestgewicht: 1.062 Kilogramm (-8)

Maximale Leistung: 703 PS (+15)

Max. Energiemenge pro Stint: 913 Megajoule (+15)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 1,2 Sekunden

Vanwall Vandervell 680 (LMH)

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm

Maximale Leistung: 695 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 900 Megajoule

Handicap Nachtanken: -

Einstufung LMP2

Über den Winter hat das WEC-Komitee nochmals an der Leistungseinstufung für die LMP2-Klasse gearbeitet. Der Tank ist im Vergleich zum Vorjahr um zwei Liter geschrumpft, zudem wurden einige Parameter neu aufgenommen. Dazu gehören eine Maximaldrehzahl sowie ein Luftmengenbegrenzer mit 35 Millimeter Durchmesser.

Die LMP2-Klasse fährt 2023 mit einem kleineren Tank als 2022 Foto: Motorsport Images

Mindestgewicht: 950 kg

Tankgröße: 63 Liter (-2)

Restriktor: 1x 35,0 Millimeter

Max. Drehzahl: 8.000 U/min. (1. bis 5. Gang); 8.500 U/min. (6. Gang)

Pflicht zum Le-Mans-Aerokit

Verbot von Diveplanes an der Front

Diffusorstreben um 50 Millimeter gekürzt

10-Millimeter-Gurney am Heckflügel

Balance of Performance 1.000 Meilen von Sebring 2023 - GTE Am

In Klammern Veränderung zur GTE-Am-Einstufung im Vorjahr (Anmerkung: Eine Corvette trat 2022 nicht in der Am-Klasse an)

Aston Martin Vantage AMR

Mindestgewicht: 1.245 Kilogramm (+8)

Ladedruck: 1,12-1,42 bar (-0,05)

Lambda minimum: 0,94

Tank: 88 Liter (-1)

Chevrolet Corvette C8.R

Mindestgewicht: 1.265 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x 41,3 Millimeter

Lambda minimum: 0,88

Tank: 95 Liter

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.263 Kilogramm (-2)

Ladedruck: 1,45-1,81 bar (-0,02 bis +0,02)

Lambda minimum: 1,15

Tank: 89 Liter

Porsche 911 RSR - 19

Mindestgewicht: 1.269 Kilogramm (-5)

Luftmengenbegrenzer: 2x 30,6 Millimeter (+2x 0,3)

Lambda minimum: 0,89

Tank: 101 Liter (+2)

Wettervorhersage, Stand: 13. März

Die Langdistanz-WM darf sich beim ersten Rennen des Jahres auf Kaiserwetter freuen! Strahlender Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 33 Grad Celsius sorgen für gute Bedingungen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent. Einzig auf den teilweise böigen Wind müssen Teams und Fahrer achten.

Daten zum Sebring International Raceway

Typ: Permanente Rennstrecke auf einem Flugplatz

Länge: 6,019 Kilometer

Kurven: 17

Eröffnung/Umbauten: 1950/1952, 1967, 1983, 1991, 1999

WEC in Sebring seit: 2012 (mit Unterbrechungen)

Streckenrekord LMP1: Fernando Alonso (Toyota TS050 Hybrid, 2019, 1:40.124 Minuten)

Streckenrekord GTE: Antonio Garcia (Corvette C8.R, 2021, 1:54.910 Minuten)

Distanzrekord 1.000 Meilen: 253 Runden, 1.522,807 Kilometer (2019; Sieger s.u.)

Adresse: 113 Midway Drive, Sebring, Florida 33870, USA

Alle WEC-Sieger in Sebring

2012 (12h): McNish/Kristensen/Capello (Audi R18 TDI)

2019 (1000 M): Alonso/Buemi/Nakajima (Toyota TS050 Hybrid)

2022 (1000 M): Negrao/Lapierre/Vaxiviere (Alpine A480)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.