Infos WEC 6h Bahrain 2021: Livestream, TV-Zeiten, Zeitplan, Starterliste und Co.

Der abschließende Doubleheader zur Langstrecken-WM 2021 steht an! Los geht es an diesem Wochenende mit den 6h Bahrain der FIA WEC, allerdings mit einem reduzierten Feld von insgesamt 32 Sportwagen. Unter anderem spart sich Glickenhaus die Reise in den Mittleren Osten. 'Motorsport.com' berichtete darüber schon früher in diesem Jahr.

Beim vorletzten Rennen des Jahres können bereits erste Titelentscheidungen fallen, unter anderem in der Fahrer- und Teamwertung der GTE-Am-Kategorie. Hier hat der AF-Corse-Ferrari #83 (Perrodo/Nielsen/Rovera) 36,5 Punkte Vorsprung auf den TF-Sport-Aston-Martin #33 (Keating/Pereira/Fraga). Toyota kann zudem den Sack in der LMH-Markenwertung zu machen.

Zeitplan 6 Stunden von Bahrain 2021 (alle Zeiten MESZ)

Donnerstag, 28. Oktober

14:30 - 16:00 Uhr: 1. Freies Training

Freitag, 29. Oktober

07:00 - 08:30 Uhr: 2. Freies Training

11:30 - 12:30 Uhr: 3. Freies Training

15:30 - 16:00 Uhr: Qualifying in zwei Abschnitten (GTE und LMP2/Hypercars)

Samstag, 30. Oktober

10:00 - 16:00 Uhr: Rennen

TV-Zeiten und Livestream

Volles WEC-Programm bei Eurosport an diesem Wochenende: Auf dem Hauptsender laufen nicht nur die vollen 6h Bahrain live, sondern auch diverse Aufzeichnungen aus Monza, Le Mans und Bahrain. Auch im Pay-TV auf Eurosport 2 laufen viele Replays zur Langstrecken-WM. DAZN-Abonnenten kommen ebenfalls in den Genuss des Eurosport-Programms.

Im offiziellen Livestream und in der offiziellen App der Serie zeigt man Qualifying und Rennen live. Allerdings muss auch dafür in die Tasche gegriffen werden. In Österreich wird das erste Renndrittel von ORF Sport+ übertragen. Sport1 zeigt am Sonntagabend Highlights.

Freitag, 29. Oktober

06:30 - 08:30 Uhr: Aufzeichnung aus Monza (Eurosport 2, DAZN)

12:30 - 14:30 Uhr: Aufzeichnung aus Monza (Eurosport 2, DAZN)

15:15 - 16:15 Uhr: Qualifying live (WEC-App)

16:30 - 17:55 Uhr: Aufzeichnung aus Monza (Eurosport 1, DAZN)

19:30 - 20:30 Uhr: Aufzeichnung aus Monza (Eurosport 2, DAZN)

22:00 - 24:00 Uhr: Aufzeichnung aus Le Mans (Eurosport 1, DAZN)

Samstag, 30. Oktober

00:00 - 01:30 Uhr: Aufzeichnung aus Le Mans (Eurosport 2, DAZN)

03:00 - 05:00 Uhr: Aufzeichnung aus Le Mans (Eurosport 2, DAZN)

06:30 - 08:30 Uhr: Aufzeichnung aus Le Mans (Eurosport 2, DAZN)

08:30 - 09:15 Uhr: Aufzeichnung aus Le Mans (Eurosport 1, DAZN)

09:30 - 16:30 Uhr: Rennen live in voller Länge (WEC-Livestream, WEC-App)

09:45 - 16:30 Uhr: Rennen live in voller Länge (Eurosport 1, DAZN)

10:00 - 11:55 Uhr: Startphase live (ORF Sport+)

18:30 - 19:30 Uhr: Aufzeichnung aus Bahrain (Eurosport 1, DAZN)

20:00 - 21:00 Uhr: Aufzeichnung aus Le Mans (Eurosport 2, DAZN)

22:30 - 23:55 Uhr: Aufzeichnung aus Bahrain (Eurosport 1, DAZN)

Sonntag, 31. Oktober

00:00 - 01:30 Uhr: Aufzeichnung aus Bahrain (Eurosport 2, DAZN)

03:00 - 05:00 Uhr: Aufzeichnung aus Bahrain (Eurosport 2, DAZN)

06:30 - 08:30 Uhr: Aufzeichnung aus Bahrain (Eurosport 2, DAZN)

14:00 - 15:00 Uhr: Aufzeichnung aus Bahrain (Eurosport 2, DAZN)

18:00 - 20:00 Uhr: Aufzeichnung aus Bahrain (Eurosport 2, DAZN)

20:10 - 22:00 Uhr: Aufzeichnung aus Bahrain (Eurosport 1, DAZN)

23:00 - 24:00 Uhr: Highlights aus Bahrain (Sport1)

Aufzeichnungen über Sonntag, den 31. Oktober hinaus entnehmen Sie bitte Ihrer Programmzeitschrift.

WEC 6h Bahrain 2021: Die Starterliste

Das WEC-Feld verkleinert sich für das erste der beiden Rennen in Bahrain. Insgesamt 32 Fahrzeuge nehmen das 6h-Rennen in Angriff. Bei den Prototypen fehlen Glickenhaus (Hypercar) und Risi Competizione (LMP2). Größere Veränderungen gibt es in der GTE-Am-Kategorie, hier sind der AF-Corse-Ferrari #61, der Inception-Ferrari #71 und der Rinaldi-Ferrari #388 nicht dabei. Dafür rückt der Kessel-Ferrari #57 nach.

Auch auf Fahrerseiten gibt es ein paar Änderungen. Die prominenteste: Robert Kubica ersetzt Jan Magnussen im High-Class-Oreca #20. Frits van Eerd erhält im Nederland-Oreca #29 mit Giedo van der Garde und Job van Uitert wieder zwei Landsmänner als Teamkollegen. Zudem startet der Inder Kush Maini im Ligier #44 des ARC Bratislava.

Den Iron-Lynx-Ferrari #85 teilen sich Katherine Legge und Rahel Frey diesmal mit Sarah Bovy. Eine komplette Neubesetzung erfährt zudem der Proton-Porsche #88. Er wird diesmal von Khaled Al-Qubaisi, Adrien de Leener und Julien Andlauer pilotiert.

Hypercar - 3 Starter

#7 - Toyota Gazoo Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose-Maria Lopez - Toyota GR010 Hybrid

#8 - Toyota Gazoo Racing - Sebastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley - Toyota GR010 Hybrid

#36 - Alpine Elf Matmut - Andre Negrao/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere - Alpine A480-Gibson

LMP2 (Le Mans Prototype 2) - 11 Starter

#1 - Richard Mille Racing Team - Sophia Flörsch/Beitske Visser - Oreca 07-Gibson

#20 - High Class Racing - Dennis Andersen/Anders Fjordbach/Robert Kubica - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

#21 - Dragonspeed USA - Henrik Hedman/Juan Pablo Montoya/Ben Hanley - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

#22 - United Autosports USA - Phil Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque - Oreca 07-Gibson

#28 - Jota - Sean Gelael/Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist - Oreca 07-Gibson

#29 - Racing Team Nederland - Frits van Eerd/Giedo van der Garde/Job van Uitert - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

#31 - Team WRT - Robin Frijns/Ferdinand Habsburg/Charles Milesi - Oreca 07-Gibson

#34 - Inter Europol Competition - Jakub Smiechowski/Renger van der Zande/Alex Brundle - Oreca 07-Gibson

#38 - Jota - Roberto Gonzalez/Antonio Felix da Costa/Anthony Davidson - Oreca 07-Gibson

#44 - ARC Bratislava - Miroslav Konopka/Oliver Webb/Kush Maini - Ligier JS P217-Gibson

#70 - Realteam Racing - Esteban Garcia/Loic Duval/Norman Nato - Oreca 07-Gibson

LMGTE Pro (Le Mans Grand Touring Endurance Professional) - 4 Starter

#51 - AF Corse - Alessandro Pier Guidi/James Calado - Ferrari 488 GTE Evo

#52 - AF Corse - Daniel Serra/Miguel Molina - Ferrari 488 GTE Evo

#91 - Porsche GT Team - Gianmaria Bruni/Richard Lietz - Porsche 911 RSR-19

#92 - Porsche GT Team - Kevin Estre/Neel Jani - Porsche 911 RSR-19

LMGTE Am (Le Mans Grand Touring Endurance Amateur) - 14 Starter

#33 - TF Sport - Ben Keating/Dylan Pereira/Felipe Fraga - Aston Martin Vantage AMR

#46 - Team Project 1 - Dennis Olsen/tba/tba - Porsche 911 RSR-19

#47 - Cetilar Racing - Roberto Lacorte/Giorgio Sernagiotto/Antonio Fuoco - Ferrari 488 GTE Evo

#54 - AF Corse - Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Giancarlo Fisichella - Ferrari 488 GTE Evo

#56 - Team Project 1 - Egidio Perfetti/Matteo Cairoli/Riccardo Pera - Porsche 911 RSR-19

#57 - Kessel Racing - Takeshi Kimura/Mikkel Jensen/Scott Andrews - Ferrari 488 GTE Evo

#60 - Iron Lynx - Claudio Schiavoni/Andrea Piccini/Matteo Cressoni - Ferrari 488 GTE Evo

#77 - Dempsey-Proton Racing - Christian Ried/Jaxon Evans/Matt Campbell - Porsche 911 RSR-19

#83 - AF Corse - Francois Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera - Ferrari 488 GTE Evo

#85 - Iron Lynx - Rahel Frey/Sarah Bovy/Katherine Legge - Ferrari 488 GTE Evo

#86 - GR Racing - Michael Wainwright/Ben Barker/Tom Gamble - Porsche 911 RSR-19

#88 - Dempsey-Proton Racing - Khaled Al-Qubaisi/Adrien de Leener/Julien Andlauer - Porsche 911 RSR-19

#98 - Aston Martin Racing - Paul Dalla Lana/Augusto Farfus/Marcos Gomes - Aston Martin Vantage AMR

#777 - D'station Racing - Satoshi Hoshino/Tomonobu Fujii/Andrew Watson - Aston Martin Vantage AMR

Balance of Performance (BoP) Hypercar

Zurück auf Anfang heißt die Devise in Sachen Hypercar-BoP. Toyota und Alpine werden mit dem gleichen Gewicht und der gleichen Leistung, wie beim Auftakt in Spa ins Rennen gehen. Allerdings wird die verfügbare Maximal-Leistung pro Stint drastisch reduziert.

Der Toyota hat 909 MJ pro Stint zur Verfügung, der Alpine gar nur 816 MJ. In der GTE-Pro-Klasse gibt es nur zwei Änderungen: Der Tank des Ferrari wird um vier Liter verkleinert, außerdem wird der maximale Ladedruck des 488 GTE Evo reduziert.

Alpine A480-Gibson

Mindestgewicht: 930 Kilogramm (-22)

Maximale Leistung: 619 PS (455 Kilowatt) (+8)

Max. Energiemenge pro Stint: 816 Megajoule (-28)

Toyota GR010 Hybrid

Mindestgewicht: 1.040 Kilogramm (-26)

Maximale Leistung: 707 PS (520 Kilowatt) (+7)

Max. Energiemenge pro Stint: 909 Megajoule (-53)

Einstufung LMP2

Mindestgewicht: 950 kg

Max. Leistung: 542 PS (400 KW)

Pflicht zum Le-Mans-Aerokit

Balance of Performance (BoP) GTE Pro

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.255 Kilogramm

Ladedruck: 1,10-1,73 bar

Lambda minimum: 1,10

Tank: 89 Liter (-4)

Porsche 911 RSR-19

Mindestgewicht: 1.264 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x30,8 Millimeter

Lambda minimum: 0,89

Tank: 99 Liter

Balance of Performance (BoP) GTE Am

Aston Martin Vantage AMR

Mindestgewicht: 1.247 Kilogramm

Ladedruck: 1,20-1,50 bar (-0,04)

Lambda minimum: 0,94

Tank: 91 Liter (-2)

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.270 Kilogramm

Ladedruck: 1,06-1,69 bar (-0,08)

Lambda minimum: 1,10

Tank: 86 Liter (-4)

Porsche 911 RSR-19

Mindestgewicht: 1.269 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x30,3 Millimeter

Lambda minimum: 0,89

Tank: 96 Liter

Erfolgsballast GTE Am

TF-Sport-Aston-Martin #33 (Keating/Pereira/Fraga) + 20 Kilogramm

Cetilar-Ferrari #47 (Lacorte/Sernagiotto/Fuoco) + 20 Kilogramm

AF-Corse-Ferrari #54 (Flohr/Castellacci/Fisichella) + 5 Kilogramm

Project-1-Porsche #56 (Perfetti/Cairoli/Pera) + 10 Kilogramm

Kessel-Ferrari #57 (Kimura/Jensen/Andrews) + 15 Kilogramm

Iron-Lynx-Ferrari #60 (Schiavoni/Piccini/Cressoni) + 5 Kilogramm

AF-Corse-Ferrari #83 (Perrodo/Nielsen/Rovera) + 30 Kilogramm

Wettervorhersage, Stand: 25. Oktober

Die Langstrecken-WM kann beim ersten Rennen auf dem Bahrain International Circuit mit nahezu perfekten Bedingungen rechnen. Lediglich am Donnerstag und Freitag soll es leicht bewölkt sein, für das Rennen am Samstag klart der Himmel aber vollständig auf. Mit Niederschlag ist nicht zu rechnen. Für das gesamte Wochenende werden tagsüber Temperaturen von 28 bis 32 Grad Celsius erwartet.

Daten zum Bahrain International Circuit

Streckenlänge: 5,412 Kilometer

Kurven: 14-15 (je nach Zählweise)

Eröffnung: 2004

WEC in Bahrain seit: 2012 (kein Rennen 2018 wegen der "Super-Season")

Streckenrekord LMP1: Lucas di Grassi (Audi R18, 2016, 1:38.828 Minuten)

Streckenrekord GTE: Gianmaria Bruni (Porsche 911 RSR - 19, 2019, 1:55.342 Minuten)

Distanzrekord (6 Stunden): 201 Runden, 1.087,812 Kilometer (2016; Sieger s.u.)

Distanzrekord (8 Stunden): 263 Runden, 1.423,356 Kilometer (2020; Sieger s.u.)

Adresse: Gate 255, Gulf of Bahrain Avenue, Umm Jidar 1062, Sachir, Kingdom of Bahrain

Alle Sieger seit 2012

2012: Fässler/Lotterer/Treluyer (Audi R18 e-tron quattro)

2013: Davidson/Sarrazin/Buemi (Toyota TS030 Hybrid)

2014: Wurz/Sarrazin/Conway (Toyota TS040 Hybrid)

2015: Dumas/Jani/Lieb (Porsche 919 Hybrid)

2016: di Grassi/Duval/Jarvis (Audi R18)

2017: Davidson/Buemi/Nakajima (Toyota TS050 Hybrid)

2019: Conway/Kobayashi/Lopez (Toyota TS050 Hybrid)

2020: Conway/Kobayashi/Lopez (Toyota TS050 Hybrid)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.