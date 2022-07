Infos WEC 6h Monza 2022: Zeitplan, Starterliste, Livestream

Audio-Player laden

Nach dem Saisonhöhepunkt in Form der 24 Stunden von Le Mans im Juni nimmt die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) nun die letzten drei Rennen der Saison 2022 in Angriff. Das erste dieser drei Rennen findet am Wochenende in Italien statt: die 6 Stunden von Monza.

Im WEC-Kalender tauchte Monza im vergangenen Jahr zum ersten Mal auf. Langstreckenrennen, auch mit Prototypen, haben im Königlichen Park nahe Mailand aber eine deutlich längere Tradition. So fuhr früher etwa auch die legendäre Gruppe C regelmäßig in Monza.

Die bisherigen drei Rennen der WEC-Saison 2022 - Sebring, Spa und Le Mans - wurden von Alpine und Toyota gewonnen. In Monza haben diese beiden Teams in der Hypercar-Klasse nicht nur Gesellschaft durch Glickenhaus, sondern erstmals auch durch Peugeot. Der 9X8 gibt sein Renndebüt.

Zeitplan 6h Monza 2022 (alle Zeiten MESZ)

Freitag, 8. Juli

15:30 - 17:00 Uhr: 1. Freies Training

Samstag, 9. Juli#

09:00 - 10:30 Uhr: 2. Freies Training

13:30 - 14:30 Uhr: 3. Freies Training

17:30 - 18:00 Uhr: Qualifying in zwei Segmenten (GTE und Hypercar/LMP2)

Sonntag, 10. Juli

12:00 - 18:00 Uhr: Rennen

TV-Zeiten und Livestream

Die Rechte für das WEC-Programm in Deutschland liegen 2022 bei Eurosport und dem RTL-Ableger Nitro. Beide Parteien senden vom Rennen jeweils die Schlussphase. Das Eurosport-Programm ist auch über den Eurosport Player und DAZN empfangbar. Zuschauer aus Österreich werden bei ORF Sport+ mit Ausschnitten fündig.

Wer in den Genuss des kompletten Rennens kommen möchte, muss auf das englischsprachige Bezahlangebot ausweichen. Sowohl bei Motorsport.tv als auch auf der offiziellen Website der WEC ist der offizielle Livestream zu empfangen, der das Rennen in voller Länge zeigt.

Samstag, 9. Juli

17:20 - 18:10 Uhr: Qualifying (Motorsport.tv, WEC-Stream)

Sonntag, 10. Juli

11:30 - 18:30 Uhr: Rennen in voller Länge (Motorsport.tv, Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN, WEC-Stream)

14:23 - 16:56 Uhr: Zwischenbericht (ORF Sport+)

16:15 - 18:00 Uhr: Schlussphase (Nitro)

18:00 - 18:30 Uhr: Highlights (Nitro)

21:00 - 22:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

Montag, 11. Juli

00:30 - 01:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 1, Eurosport Player, DAZN)

03:00 - 04:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

09:30 - 11:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

15:30 - 17:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

21:00 - 22:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

Wiederholungen über Montag, den 11. Juli hinaus entnehmen Sie bitte Ihrer Programmzeitschrift.

Starterliste 6h Monza 2022

Insgesamt 38 Fahrzeuge sind für das Rennen nach den 24h Le Mans gemeldet. Erfreulich ist, dass die Top-Klasse Hypercar durch das Debüt des Peugeot 9X8 auf sechs Fahrzeuge anwächst. Derweil überrascht Glickenhaus mit einer neuen Lackierung. Der 007 LMH fährt ab sofort nicht mehr im rot/weißen, sondern in einem hellblauen Design.

Der Glickenhaus 007 LMH fährt ab sofort in Hellblau, nicht mehr in Rot/Weiß Foto: Scuderia Cameron Glickenhaus

Grund für das neue Glickenhaus-Design, das sich am Logo orientiert, ist nicht zuletzt Porsche. "Beim Goodwood Festival of Speed haben wir das neue LMDh-Auto von Porsche in seinem Design für die Renneinsätze gesehen. Da nun Toyota und auch Porsche die Farben Rot, Weiß und Schwarz tragen, haben wir uns entschieden, etwas anderes zu machen", heißt es in einem Statement der Scuderia Cameron Glickenhaus.

Während die Hypercar-Klasse für die 6h Monza von vier auf sechs Autos angewachsen ist, ist in der LMP2-Klasse ein prominenter Name nicht mehr dabei. Das Team Penske hat die Saison vorzeitig beendet. Die Amerikaner konzentrieren sich nun voll auf ihr künftiges LMDh-Programm mit dem Porsche 963. Auf Fahrerseite ist im LMP2-Feld der achtmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier nicht mehr bei Richard Mille Racing an Bord. Er wird ersetzt durch seinen französischen Landsmann Paul-Loup Chatin.

Hypercar - 6 Autos

#7 - Toyota Gazoo Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez - Toyota GR010 Hybrid

#8 - Toyota Gazoo Racing - Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid

#36 - Alpine Elf Team - Andre Negrao/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere - Alpine-Gibson A480

#93 - Peugeot TotalEnergies - Paul di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Eric Vergne - Peugeot 9X8

#94 - Peugeot TotalEnergies - Loic Duval/Gustavo Menezes/James Rossiter - Peugeot 9X8

#708 - Glickenhaus Racing - Olivier Pla/Romain Dumas/Pipo Derani - Glickenhaus 007 LMH

LMP2 (Le Mans Prototype 2) - 14 Autos

#1 - Richard Mille Racing Team - Lilou Wadoux/Paul-Loup Chatin/Charles Milesi - Oreca-Gibson 07

#9 - Prema Orlen Team - Robert Kubica/Louis Deletraz/Lorenzo Colombo - Oreca-Gibson 07

#10 - Vector Sport - Nico Müller/Ryan Cullen/Sebastien Bourdais - Oreca-Gibson 07

#22 - United Autosports - Phil Hanson/Filipe Albuquerque/William Owen - Oreca-Gibson 07

#23 - United Autosports - Alex Lynn/Oliver Jarvis/Josh Pierson - Oreca-Gibson 07

#28 - Jota - Oliver Rasmussen/Ed Jones/Jonathan Aberdein - Oreca-Gibson 07

#31 - WRT - Sean Gelael/Robin Frijns/Rene Rast - Oreca-Gibson 07

#34 - Inter Europol Competition - Jakub Smiechowski/Alex Brundle/Esteban Gutierrez - Oreca-Gibson 07

#35 - Ultimate - Jean-Baptiste Lahaye/Matthieu Lahaye/Francois Heriau - Oreca-Gibson 07 (Pro-Am)

#38 - Jota - Roberto Gonzalez/Antonio Felix da Costa/Will Stevens - Oreca-Gibson 07

#41 - Realteam by WRT - Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato - Oreca-Gibson 07

#44 - ARC Bratislava - Miroslav Konopka/Tijmen van der Helm/Mathias Beche - Oreca-Gibson 07 (Pro-Am)

#45 - Algarve Pro Racing - Steven Thomas/James Allen/Rene Binder - Oreca-Gibson 07 (Pro-Am)

#83 - AF Corse - Francois Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera - Oreca-Gibson 07 (Pro-Am)

LMGTE Pro (Le Mans Grand Touring Endurance Professional) - 5 Autos

#51 - AF Corse - Alessandro Pier Guidi/James Calado - Ferrari 488 GTE Evo

#52 - AF Corse - Miguel Molina/Antonio Fuoco - Ferrari 488 GTE Evo

#64 - Corvette Racing - Tommy Milner/Nick Tandy - Chevrolet Corvette C8.R

#91 - Porsche GT Team - Gianmaria Bruni/Richard Lietz - Porsche 911 RSR-19

#92 - Porsche GT Team - Michael Christensen/Kevin Estre - Porsche 911 RSR-19

LMGTE Am (Le Mans Grand Touring Endurance Amateur) - 13 Autos

#21 - AF Corse - Simon Mann/Christoph Ulrich/Toni Vilander - Ferrari 488 GTE Evo

#33 - TF Sport - Ben Keating/Henrique Chaves/Marco Sörensen - Aston Martin Vantage AMR

#46 - Team Project 1 - Matteo Cairoli/Mikkel Pedersen/Nicolas Leutwiler - Porsche 911 RSR-19

#54 - AF Corse - Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Nick Cassidy - Ferrari 488 GTE Evo

#56 - Team Project 1 - Brendan Iribe/Oliver Millroy/Ben Barnicoat - Porsche 911 RSR-19

#60 - Iron Lynx - Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Giancarlo Fisichella - Ferrari 488 GTE Evo

#71 - Spirit of Race - Franck Dezoteux/Pierre Ragues/Gabriel Aubry - Ferrari 488 GTE Evo

#77 - Dempsey-Proton Racing - Christian Ried/Sebastian Priaulx/Harry Tincknell - Porsche 911 RSR-19

#85 - Iron Dames - Rahel Frey/Michelle Gatting/Sarah Bovy - Ferrari 488 GTE Evo

#86 - GR Racing - Michael Wainwright/Riccardo Pera/Ben Barker - Porsche 911 RSR-19

#88 - Dempsey-Proton Racing - Fred Poordad/Patrick Lindsey/Jan Heylen - Porsche 911 RSR-19

#98 - Aston Martin Racing - Paul Dalla Lana/David Pittard/Nicki Thiim - Aston Martin Vantage AMR

#777 - D'Station Racing - Satoshi Hoshino/Tomonobu Fujii/Charles Fagg - Aston Martin Vantage AMR

Balance of Performance (BoP) 6h Monza 2022 - Hypercar

Nachfolgend die Übersichten der Balance of Performance (BoP) für die drei relevanten Klassen im WEC-Feld. In Klammern angegeben sind die Änderungen im Vergleich zu den 24 Stunden von Le Mans.

Alpine-Gibson A480

Mindestgewicht: 952 Kilogramm

Maximale Leistung: 583 PS (+24)

Max. Energiemenge pro Stint: 795 Megajoule (-2)

Glickenhaus 007 LMH

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm

Maximale Leistung: 725 PS (+18)

Max. Energiemenge pro Stint: 921 Megajoule (+11)

Peugeot 9X8

Mindestgewicht: 1.079 Kilogramm

Maximale Leistung: 700 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 909 Megajoule

Hybridboost ab: 150 km/h

Toyota GR010 Hybrid

Mindestgewicht: 1.071 Kilogramm (+1)

Maximale Leistung: 698 PS (+10)

Max. Energiemenge pro Stint: 905 Megajoule (+7)

Hybridboost ab: 190 km/h

Balance of Performance (BoP) 6h Monza 2022 - LMGTE Pro

Corvette C8.R

Mindestgewicht: 1.255 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x42,3 Millimeter

Lambda minimum: 0,88

Tank: 97 Liter

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.255 Kilogramm

Ladedruck: 1,53-1,89 bar (+0,06)

Lambda minimum: 1,15

Tank: 95 Liter (+3)

Porsche 911 RSR-19

Mindestgewicht: 1.264 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x30,8 Millimeter

Lambda minimum: 0,89

Tank: 102 Liter (+2)

Balance of Performance (BoP) 6h Monza 2022 - LMGTE Am

Aston Martin Vantage AMR

Mindestgewicht: 1.237 Kilogramm

Ladedruck: 1,30-1,47 bar

Lambda minimum: 0,94

Tank: 89 Liter

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.265 Kilogramm

Ladedruck: 1,47-1,83 bar (+0,04)

Lambda minimum: 1,15

Tank: 92 Liter (+3)

Porsche 911 RSR-19

Mindestgewicht: 1.274 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x30,33 Millimeter

Lambda minimum: 0,89

Tank: 99 Liter (+2)

Wettervorhersage, Stand 6. Juli

Die Wettervorhersage für das Monza-Wochenende ist nahezu perfekt. Stand Mittwoch ist für keinen der drei Streckentage (Freitag, Samstag, Sonntag) mit Regen zu rechnen. Das prognostizierte Niederschlagsrisiko wird für alle drei Tage mit null Prozent angegeben.

2021 tauchte Monza erstmals im Kalender der seit 2012 bestehenden WEC auf Foto: Alessio Morgese

Das Thermometer soll an allen drei Tagen die Marke von 30 Grad Celsius überschreiten, wobei die Sonne von einem wolkenlosen Himmer scheint.

Daten zum Autodromo Nazionale di Monza

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 5,793 Kilometer

Streckenbreite: 10-12 Meter

Kurven: 11

LMH-Streckenrekord: 1:35.899 (Jose Maria Lopez, Toyota GR010 Hybrid, 2021)

GTE-Streckenrekord: 1:45.412 (Kevin Estre, Porsche 911 RSR - 19, 2021)

WEC in Monza seit: 2021

Eröffnung: 1922

Adresse: Viale di Vedano, 5, 20900 Monza MB, Italien

Alle WEC-Sieger in Monza seit 2021

2021: M. Conway/K. Kobayashi/J. M. Lopez (Toyota GR010 Hybrid)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.