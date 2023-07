Infos WEC 6h Monza 2023: Zeitplan, Starterliste, Livestream

Vier Wochen nach dem Saisonhöhepunkt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), den 24h von Le Mans 2023, steht das fünfte Saisonrennen auf dem Programm: Beim 6-Stunden-Rennen im italienischen Monza möchte Ferrari an den Erfolg beim Langstreckenklassiker an der Sarthe anknüpfen. Toyota will zurück an die Spitze und auch die anderen Hersteller möchten für Aufmerksamkeit sorgen.

Rückblick 2022: Bei Toyota gilt es, die Enttäuschung aus dem Vorjahr vergessen zu machen. In der vergangenen Saison mussten sich die Japaner gegen Alpine geschlagen geben. Die Franzosen überzeugten auf der Highspeed-Strecke im königlichen Park mit hohen Geschwindigkeiten und geringem Reifenverschleiß.

Nachdem Alpine in der Hypercar-Klasse nicht mitmischt, scheint es mehr als unwahrscheinlich, dass der Sieg aus dem Vorjahr mit dem LMP2-Boliden verteidigt wird. Wer schnappt sich also den Gesamtsieg bei den 6h von Monza 2023?

Zeitplan 6h Monza 2023 (alle Zeiten MESZ)

Freitag, 7. Juli

11:30 - 13:00 Uhr: 1. Freies Training

16:40 - 18:10 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 8. Juli

10:45 - 11:45 Uhr: 3. Freies Training

14:40 - 15:45 Uhr: Qualifying in drei Segmenten (Hypercar, LMP2 und LMGTE-Am)

Sonntag, 9. Juli

12:30 - 18:30 Uhr: Rennen

TV-Zeiten und Livestream

Die deutschen TV-Rechte für die WEC-Saison 2023 liegen bei Eurosport und RTL Nitro. Bei Eurosport ist das Programm allerdings nicht frei empfangbar. Das komplette Rennen wird auf dem kostenpflichtigen Sender 'Eurosport 2' ausgestrahlt, der auch über den Eurosport Player und für DAZN-Kunden zu sehen ist.

Auf Sport.de (als Partner von RTL Nitro) ist das Rennen am Sonntag ab 12:00 Uhr im kostenlosen Livestream empfangbar. Zudem beginnt RTL Nitro ab 17 Uhr mit der Übertragung der Schlussphase im TV. In Österreich werden die letzten Stunden von ORF Sport+ in die Wohnzimmer gebracht. Das komplette Rennen (und auch das Qualifying am Samstag) ist ebenfalls über den kostenpflichtigen WEC-Stream auf der offiziellen Website zu sehen.

Samstag, 8. Juli

14:40 - 15:45 Uhr: Qualifying (WEC-Stream)

Sonntag, 9. Juli

12:00 - 19:00 Uhr: Rennen in voller Länge (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN, WEC-Stream, sport.de)

15:00 - 18:35 Uhr: Schlussphase (ORF Sport+)

17:00 - 18:40 Uhr: Schlussphase (RTL Nitro)

18:40 - 19:00 Uhr: Highlights & Stimmen (sport.de)

22:00 - 00:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

23:30 - 01:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport, Eurosport Player, DAZN)

Montag, 10. Juli

12:00 - 14:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

17:00 - 19:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN)

20:00 - 22:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport, Eurosport Player, DAZN)

Starterliste für die 6h Monza 2023

In diesem Jahr werden insgesamt 36 Fahrzeuge am 6h-Rennen in Monza teilnehmen, davon 13 Hypercars, elf LMP2-Boliden und zwölf GT-Renner aus der LMGTE-Am-Klasse. Toyota, Penske-Porsche, Peugeot und Ferrari werden jeweils zwei Hypercars an den Start bringen. Hinzu kommt je ein Rennwagen von Glickenhaus, Cadillac, Vanwall, Jota. Auch Proton Competition wird erstmals mit dem Porsche 963 teilnehmen.

Hypercar - 13 Autos

Cadillac #2 (Bamber/Lynn/Westbrook)

Vanwall #4 (de Oliviera/Guerrieri/Vautier)

Porsche #5 (Cameron/Christensen/Makowiecki)

Porsche #6 (Estre/Lotterer/L. Vanthoor)

Toyota #7 (Conway/Kobayashi/Lopez)

Toyota #8 (Buemi/Hartley/Hirakawa)

Jota-Porsche #38 (Felix da Costa/Stevens/Ye)

Ferrari #50 (Fuoco/Molina/Nielsen)

Ferrari #51 (Pier Guidi/Calado/Giovinazzi)

Peugeot #93 (di Resta/Jensen/Vergne)

Peugeot #94 (Duval/Menezes/Müller)

Glickenhaus #708 (Dumas/Berthon/Pla)

LMP2 - 11 Autos

Prema-Oreca #9 (Ugran/Viscaal/Caldarelli)

Vector-Oreca #10 (Cullen/Kaiser/Aubry)

United-Autosports-Oreca #22 (Lubin/Hanson/Hanley)

United-Autosports-Oreca #23 (Pierson/van der Garde/Jarvis)

Jota-Oreca #28 (Heinemeier Hansson/Fittipaldi/Rasmussen)

WRT-Oreca #31 (Gelael/Habsburg/Frijns)

Inter-Europol-Oreca #34 (Smiechowski/Scherer/Costa)

Alpine-Oreca #35 (Negrao/Rojas/Caldwell)

Alpine-Oreca #36 (Vaxiviere/Canal/Milesi)

WRT-Oreca #41 (Andrade/Kubica/Deletraz)

Prema-Oreca #63 (Pin/Beche/Kwjat)

LMGTE-Am - 12 Autos

AF-Corse-Ferrari #21 (Piguet/Mann/de Pauw)

TF-Sport-Aston-Martin #25 (Al Harthy/Dinan/Eastwood)

Corvette #33 (Keating/Varrone/Catsburg)

AF-Corse-Ferrari #54 (Flohr/Castellacci/Rigon)

Project-1-Porsche #56 (tba/tba/Cairoli)

Kessel-Ferrari #57 (Kimura/Huffaker/Cozzolino)

Iron-Lynx-Porsche #60 (Schiavoni/Cressoni/Picariello)

Proton-Porsche #77 (Ried/Pedersen/Andlauer)

AF-Corse-Ferrari #83 (Perez Companc/Wadoux/Rovera)

Iron-Lynx-Porsche #85 (Bovy/Gatting/Frey)

GR-Porsche #86 (Wainwright/Pera/Barker)

TF-Sport-Aston-Martin #777 (Hoshino/Stevenson/Fujii)

Balance of Performance (BoP) WEC 6h Monza 2023

In Klammern stehen die Veränderungen im Vergleichen zu den 24h von Le Mans.

Cadillac V-Series.R (LMDh)

Mindestgewicht: 1.032 Kilogramm (-14 kg)

Maximale Leistung: 678 PS (-15 PS)

Max. Energiemenge pro Stint: 890 Megajoule (-15 MJ)

Handicap Nachtanken: 1,0 Sekunden

Ferrari 499P (LMH)

Mindestgewicht: 1.069 Kilogramm (+5 kg)

Maximale Leistung: 676 PS (-16 PS)

Max. Energiemenge pro Stint: 893 Megajoule (-8 MJ)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 1,2 Sekunden

Glickenhaus 007 (LMH)

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm

Maximale Leistung: 707 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 916 Megajoule (+3 MJ)

Handicap Nachtanken: -

Peugeot 9X8 (LMH)

Mindestgewicht: 1.046 Kilogramm (+4 kg)

Maximale Leistung: 707 PS (+5 PS)

Max. Energiemenge pro Stint: 914 Megajoule (+6 MJ)

Hybridboost ab: 150 km/h

Handicap Nachtanken: 1,2 Sekunden

Porsche 963 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.049 Kilogramm (+1 kg)

Maximale Leistung: 688 PS (-14 PS)

Max. Energiemenge pro Stint: 899 Megajoule (-11 MJ)

Handicap Nachtanken: 1,0 Sekunden

Toyota GR010 Hybrid (LMH)

Mindestgewicht: 1.080 Kilogramm

Maximale Leistung: 689 PS (-7 PS)

Max. Energiemenge pro Stint: 908 Megajoule

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 1,2 Sekunden

Vanwall Vandervell 680 (LMH)

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm

Maximale Leistung: 707 PS (+11 PS)

Max. Energiemenge pro Stint: 913 Megajoule (+12 MJ)

Handicap Nachtanken: -

Wettervorhersage für die 6h Monza 2023

Die Wettervorhersage (Stand: 04. Juli) verspricht ein heißes Rennen! Am Freitag liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 15 Prozent, für Samstag und Sonntag ist kein Niederschlag zu erwarten. Das Quecksilber klettert auf bis zu 31 Grad Celsius, dazu weht ein lauer Wind aus wechselnder Richtung. Die 6h Monza 2023 werden damit zur Hitzeschlacht, mit besonderer Herausforderung für Mensch und Material.

Daten zum Autodromo Nazionale di Monza

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 5,793 Kilometer

Streckenbreite: 10-12 Meter

Kurven: 11

LMH-Streckenrekord: 1:35.416 (Romain Dumas, Glickenhaus 007 LMH, 2022)

GTE-Streckenrekord: 1:45.270 (Alessandro Pier Guidi, Ferrari 488 GTE Evo, 2022)

WEC in Monza seit: 2021

Eröffnung: 1922

Adresse: Viale di Vedano, 5, 20900 Monza MB, Italien

Alle WEC-Sieger in Monza seit 2021

2022: A. Negrão/N. Lapierre/M. Vaxiviere (Alpine A480 - Gibson)

2021: M. Conway/K. Kobayashi/J. M. Lopez (Toyota GR010 Hybrid)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.