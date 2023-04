Infos WEC 6h Portimao 2023: Livestream, Zeitplan, Starterliste

Audio-Player laden

Die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) kehrt ins Autodromo Internacional do Algarve zurück: Zwei Jahre nach dem Ersatzrennen für die damals wegen der COVID-19-Pandemie abgesagten 1.000 Meilen von Sebring gastiert der Hypercar-Zirkus erstmals regulär in Portimao.

Das Rennen hat nun einen festen Platz im Kalender. Für die Teams ist es eine willkommene Gelegenheit, ihre Fahrzeuge vor den 24 Stunden von Le Mans noch einmal neben Spa zu testen. Denn Sebring ist keine für den weiteren Saisonverlauf relevante Strecke.

Daher wird es auch das erste Kräftemessen der Hypercars unter einer für Le Mans und den Rest der Saison relevanten Balance of Performance (BoP) sein. Diese wurde bereits vor der Saison bekannt gegeben und unterscheidet sich zum Teil deutlich von derjenigen in Sebring.

Zeitplan 6 Stunden von Portimao (alle Zeiten MESZ)

Portugal liegt in derselben Zeitzone wie Großbritannien, entsprechend muss für die lokale Zeit eine Stunde abgezogen werden. Im Rahmenprogramm fährt die Porsche Sprint Challenge Iberica.

Freitag, 14. April

11:30 - 13:00 Uhr: 1. Freies Training

16:30 - 18:00 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 15. April

12:15 - 13:15 Uhr: 3. Freies Training

16:30 - 17:35 Uhr: Qualifying in drei Abschnitten (GTE Am, LMP2, Hypercar)

Sonntag, 16. April

13:00 - 19:00 Uhr: Rennen

TV-Zeiten und Livestream

Die RTL-Gruppe und Eurosport teilen sich die Übertragungsrechte für die WEC-Saison 2023. Die einzige Möglichkeit, das gesamte Rennen in voller Länge live und kostenlos zu verfolgen, bietet der Livestream von sport.de. Im Free-TV zeigt Nitro die letzte Stunde des Rennens, in Österreich überträgt ORF Sport+ fünf der sechs Stunden.

Eurosport lagert das WEC-Rennen in Portimao wegen der Snooker-WM in Sheffield auf den Pay-TV-Sender Eurosport 2 aus. Natürlich kann das komplette Rennen auch im ebenfalls kostenpflichtigen Livestream in der Eurosport Mediathek (ehemals Eurosport Player) verfolgt werden. Das gesamte Eurosport-Programm wird auch über den Streaming-Dienst DAZN ausgestrahlt.

Zu guter Letzt besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit, die Qualifyings und Rennen über das offizielle Streaming-Angebot FIA WEC TV zu verfolgen. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen kostenpflichtigen Dienst. In Sebring wurde das 3. Freie Training zudem kostenlos auf dem WEC-Youtube-Kanal gestreamt. Ein Live-Timing ist ebenfalls bei FIA WEC TV verfügbar - kostenfrei.

Samstag, 15. April

12:00 - 13:30 Uhr: 3. Freies Training (FIA WEC TV)

16:15 - 17:45 Uhr: Qualifying (FIA WEC TV)

Sonntag, 16. April

12:30 - 19:30 Uhr: Rennen in voller Länge (FIA WEC TV, sport.de, Eurosport Mediathek)

12:30 - 14:00 Uhr: Startphase (Eurosport 2)

14:00 - 19:05 Uhr: Schlussphase (ORF Sport+)

15:30 - 19:30 Uhr: Schlussphase (Eurosport 2)

18:00 - 19:00 Uhr: Schlussphase (Nitro)

19:00 - 19:30 Uhr: Highlights (Nitro)

23:05 - 00:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

Montag, 17. April

03:00 - 05:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

20:00 - 22:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

23:45 - 00:45 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

Übertragungen über Montag, den 17. April hinaus entnehmen Sie bitte Ihrer Programmzeitschrift.

Starterliste 1.000 Meilen von Sebring 2023

In der Hypercar-Klasse sind weiterhin "nur" elf Fahrzeuge gemeldet, da die Porsche-Privatteams Jota und Proton ihre 963er erst in den kommenden Tagen erwarten. Dafür ist Jota in der LMP2 wieder mit David Beckmann vertreten, diesmal pausiert Will Stevens anstelle von Antonio Felix da Costa. Für die neuen Hypercars von Cadillac, Porsche, Ferrari und Vanwall ist es der erste offizielle Auftritt in Europa.

Juan Manuel Correa feiert in der LMP2 bei Prema sein reguläres Saisondebüt. Er wurde in Sebring wegen der Überschneidung mit der Formel 2 durch Andrea Caldarelli ersetzt. Filipe Albuquerque und Tom Blomqvist fahren bei der IMSA in Long Beach und werden bei United Autosports durch Ben Hanley und Giedo van der Garde vertreten.

Hypercar - 11 Autos

#2 - Cadillac Racing - Earl Bamber/Alex Lynn/Richard Westbrook - Cadillac V-Series.R (H)

#4 - Floyd Vanwall Racing Team - Tom Dillmann/Esteban Guerrieri/Jacques Villeneuve - Vanwall Vandervell 680

#5 - Porsche Penske Motorsport - Dane Cameron/Michael Christensen/Frederic Makowiecki - Porsche 963 (H)

#6 - Porsche Penske Motorsport - Kevin Estre/Andre Lotterer/Laurens Vanthoor - Porsche 963 (H)

#7 - Toyota Gazoo Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez - Toyota GR010 Hybrid (H)

#8 - Toyota Gazoo Racing - Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid (H)

#50 - Ferrari AF Corse - Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen - Ferrari 499P (H)

#51 - Ferrari AF Corse - Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi - Ferrari 499P (H)

#93 - Peugeot TotalEnergies - Paul di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Eric Vergne - Peugeot 9X8 (H)

#94 - Peugeot TotalEnergies - Loic Duval/Gustavo Menezes/Nico Müller - Peugeot 9X8 (H)

#708 - Glickenhaus Racing - Romain Dumas/Ryan Briscoe/Olivier Pla - Glickenhaus 007

LMP2 - 12 Autos

#9 - Prema Racing - Filip Ugran/Bent Viscaal/Juan Manuel Correa - Oreca 07-Gibson

#10 - Vector Sport - Ryan Cullen/Matthias Kaiser/Gabriel Aubry - Oreca 07-Gibson

#22 - United Autosports - Frederick Lubin/Phil Hanson/Ben Hanley - Oreca 07-Gibson

#23 - United Autosports - Josh Pierson/Giedo van der Garde/Oliver Jarvis - Oreca 07-Gibson

#28 - JOTA - David Heinemeier-Hansson/Pietro Fittipaldi/Oliver Rasmussen - Oreca 07-Gibson

#31 - Team WRT - Sean Gelael/Ferdinand Habsburg/Robin Frijns - Oreca 07-Gibson

#34 - Inter Europol Competition - Jakub Smiechowski/Fabio Scherer/Albert Costa - Oreca 07-Gibson

#35 - Alpine Elf Team - Andre Negrao/Memo Rojas/Olli Caldwell - Oreca 07-Gibson

#36 - Alpine Elf Team - Matthieu Vaxiviere/Julien Canal/Charles Milesi - Oreca 07-Gibson

#41 - Team WRT - Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Deletraz - Oreca 07-Gibson

#48 - Hertz Team Jota - David Beckmann/Yifei Ye/Antonio Felix da Costa - Oreca 07-Gibson

#63 - Prema Racing - Doriane Pin/Mirko Bortolotti/Daniil Kwjat - Oreca 07-Gibson

GTE Am - 14 Autos

#21 - AF Corse - Diego Alessi/Simon Mann/Ulysse de Pauw - Ferrari 488 GTE Evo

#25 - ORT by TF - Ahmad Al Harthy/Michael Dinan/Charlie Eastwood - Aston Martin Vantage AMR

#33 - Corvette Racing - Ben Keating/Nicolas Varrone/Nick Catsburg - Chevrolet Corvette C8.R

#54 - AF Corse - Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon - Ferrari 488 GTE Evo

#56 - Project 1 - AO - Miguel Pedro Ramos/Guilherme Moura de Oliveira/Matteo Cairoli - Porsche 911 RSR-19

#57 - Kessel Racing - Takeshi Kimura/Scott Huffaker/Daniel Serra - Ferrari 488 GTE Evo

#60 - Iron Lynx - Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Alessio Picariello - Porsche 911 RSR-19

#77 - Dempsey-Proton Racing - Christian Ried/Mikkel Pedersen/Julien Andlauer - Porsche 911 RSR-19

#83 - Richard Mille AF Corse - Luis Perez-Companc/Lilou Wadoux/Alessio Rovera - Ferrari 488 GTE Evo

#85 - Iron Dames - Sarah Bovy/Michelle Gatting/Rahel Frey - Porsche 911 RSR-19

#86 - GR Racing - Michael Wainwright/Riccardo Pera/Ben Barker - Porsche 911 RSR-19

#88 - Proton Competition - Ryan Hardwick/Zacharie Robichon/Harry Tincknell - Porsche 911 RSR-19

#98 - Northwest AMR - Paul Dalla Lana/Axcil Jefferies/Nicki Thiim - Aston Martin Vantage AMR

#777 - D'station Racing - Satoshi Hoshino/Casper Stevenson/Tomonobu Fujii - Aston Martin Vantage AMR

BoP 6h Portimao 2023 - Hypercar

Wie bereits angekündigt, greift ab Portimao eine andere BoP als in Sebring, die auch die 24 Stunden von Le Mans beinhaltet. Das WEC-Komitee von FIA und ACO behält sich vor, das Balancing zwischen LMH und LMDh-Boliden gegebenenfalls noch anzupassen. In Klammern Veränderung zu den 1.000 Meilen von Sebring.

Cadillac V-Series.R (LMDh)

Mindestgewicht: 1.035 Kilogramm (-3)

Maximale Leistung: 697 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 904 Megajoule (-1)

Handicap Nachtanken: 1,0 Sekunden

Ferrari 499P (LMH)

Mindestgewicht: 1.040 Kilogramm (-17)

Maximale Leistung: 692 PS (-8)

Max. Energiemenge pro Stint: 899 Megajoule (-9)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 1,2 Sekunden

Glickenhaus 007 (LMH)

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm

Maximale Leistung: 707 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 913 Megajoule (+2)

Handicap Nachtanken: -

Peugeot 9X8 (LMH)

Mindestgewicht: 1.042 Kilogramm (-7)

Maximale Leistung: 702 PS (-2)

Max. Energiemenge pro Stint: 908 Megajoule (-1)

Hybridboost ab: 150 km/h

Handicap Nachtanken: 1,2 Sekunden

Porsche 963 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.045 Kilogramm (-3)

Maximale Leistung: 702 PS (-1)

Max. Energiemenge pro Stint: 910 Megajoule (-2)

Handicap Nachtanken: 1,0 Sekunden

Toyota GR010 Hybrid (LMH)

Mindestgewicht: 1.043 Kilogramm (-19)

Maximale Leistung: 696 PS (-7)

Max. Energiemenge pro Stint: 904 Megajoule (-9)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 1,2 Sekunden

Vanwall Vandervell 680 (LMH)

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm

Maximale Leistung: 696 PS (+1)

Max. Energiemenge pro Stint: 901 Megajoule (+1)

Handicap Nachtanken: -

Einstufung LMP2

Über den Winter hat das WEC-Komitee nochmals an der Leistungseinstufung für die LMP2-Klasse gearbeitet. Der Tank ist im Vergleich zum Vorjahr um zwei Liter geschrumpft, zudem wurden einige Parameter neu aufgenommen. Dazu gehören eine Maximaldrehzahl sowie ein Luftmengenbegrenzer mit 35 Millimeter Durchmesser.

Mindestgewicht: 950 kg

Tankgröße: 63 Liter

Restriktor: 1x 35,0 Millimeter

Max. Drehzahl: 8.000 U/min. (1. bis 5. Gang); 8.500 U/min. (6. Gang)

Pflicht zum Le-Mans-Aerokit

Verbot von Diveplanes an der Front

Diffusorstreben um 50 Millimeter gekürzt

10-Millimeter-Gurney am Heckflügel

BoP 6h Portimao 2023 - LMGTE Am

Eine BoP für die GTE Am ist bis Dienstag vor dem Rennen nicht veröffentlicht worden. Daher hier die Einstufungen aus Sebring. Sollten Anpassungen vorgenommen werden, werden sie auch hier nachgereicht.

Aston Martin Vantage AMR

Mindestgewicht: 1.245 Kilogramm

Ladedruck: 1,12-1,42 bar

Lambda minimum: 0,94

Tank: 88 Liter

Chevrolet Corvette C8.R

Mindestgewicht: 1.265 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x 41,3 Millimeter

Lambda minimum: 0,88

Tank: 95 Liter

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.263 Kilogramm

Ladedruck: 1,45-1,81 bar

Lambda minimum: 1,15

Tank: 89 Liter

Porsche 911 RSR - 19

Mindestgewicht: 1.269 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x 30,6 Millimeter

Lambda minimum: 0,89

Tank: 101 Liter

Wettervorhersage, Stand 12. April

Während in Deutschland über den Winter reichlich Niederschlag gefallen ist, herrscht in Südeuropa weiterhin eine Jahrhundertdürre. Und das Azorenhoch macht munter weiter, Regen ist für den Süden Portugals vorerst nicht in Sicht.

Das bedeutet ein reguläres Trockenrennen, die Nähe zum Meer sorgt zudem für moderate Temperaturen. Im Laufe des Wochenendes wird es tendenziell etwas wärmer. Der Freitag beginnt mit Höchstwerten von 22 Grad Celsius, am Samstag und Sonntag wird es bis zu 28 Grad warm. Da die Sonne auf dem 37. Breitengrad im April schon recht hoch steht, sind Asphalttemperaturen von weit über 40 Grad zu erwarten.

Daten zum Autodromo Internacional do Algarve

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 4,653 Kilometer

Streckenbreite: 14 Meter

Längste Gerade: 969 Meter

Kurven: 15-16 (je nach Zählweise)

Max. Steigung: 6,2 Prozent

Max. Gefälle: 12,0 Prozent

WEC in Portimao seit: 2021

Streckenrekord Hypercar: Matthieu Vaxiviere (Alpine A480-Gibson, 1:30.364 Minuten)

Eröffnung: 2008

Adresse: Sitio do Escampadinho, Mexilhoeira Grande, 8500-148 Portimao, Portugal

Alle WEC-Sieger in Portimao

2021 (8h): Buemi/Nakajima/Hartley (Toyota GR010 Hybrid)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.