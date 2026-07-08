Infos WEC 6h Sao Paulo 2026: Zeitplan, Livestream, TV, Starterliste

In der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) gehen Teams und Fahrer nach dem Saisonhöhepunkt nun wieder zum Tagesgeschäft über, konkret zu den 6 Stunden von Sao Paulo, die am Wochenende in Brasilien auf dem Programm stehen.

Die 24 Stunden von Le Mans als WEC-Saisonhighlight liegen mittlerweile fast einen Monat zurück. Nach bislang drei von insgesamt acht Saisonrennen im WEC-Kalender 2026 hat Toyota zwei Siege auf dem Konto, BMW einen.

Bei den 6h Sao Paulo gab es im vergangenen Jahr einen Überraschungserfolg, nämlich den ersten und bislang einzigen Sieg von Cadillac in der WEC. Alex Lynn, Norman Nato und Will Stevens waren im Juli 2025 das siegreiche Fahrertrio. In diesem Jahr nun fahren Nato und Stevens zu zweit, da Lynn noch immer nicht wieder einsatzbereit ist.

Die Hypercar-Klasse ist für das diesjährige Brasilien-Wochenende mit 17 Autos besetzt, die LMGT3-Klasse mit 18 Autos.

Zeitplan 6h Sao Paulo 2026

Für die Ortszeit müssen fünf Stunden abgezogen werden.

Freitag, 10. Juli

16:00 - 17:30 Uhr: 1. Freies Training

20:50 - 22:20 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 11. Juli

15:10 - 16:10 Uhr: 3. Freies Training

19:30 - 20:00 Uhr: Qualifying und Hyperpole LMGT3

20:25 - 20:55 Uhr: Qualifying und Hyperpole Hyperpole

Sonntag, 12. Juli

16:30 - 22:30 Uhr: Rennen

TV-Zeiten und Livestream 6h Sao Paulo 2026

Die harte Nachricht vornweg: Es gibt keinen kostenlosen Livestream der WEC 2026 mehr. Die alleinigen TV-Rechte liegen in Deutschland in diesem Jahr bei Eurosport. In Österreich gibt es Teile der Rennen auf ORF Sport+ zu sehen.

Daneben gibt es das Streamingangebot von HBO Max (ehemals Eurosport Player/Discovery+) ab 5,99 Euro im Monat, und das offizielle Streaming-Angebot FIAWEC+. Hier gibt es Angebote von 9,99 Euro pro Rennen bis hin zu 49,99 Euro für das ganze Jahr. Weiterhin frei zugänglich ist der Livestream vom dritten Freien Training, der auch wieder auf dem YouTube-Kanal der WEC gestreamt wird.

Streams FIAWEC+/HBO Max

Samstag, 15:00 - 16:20 Uhr: 3. Freies Training (auch auf WEC YouTube)

Samstag, 19:20 - 20:55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 16:30 - 22:30 Uhr: Rennen in voller Länge

Eurosport (Free TV)

Sonntag, 19:00 - 23:00 Uhr: Schlussphase

Montag, 10:00 - 12:00 Uhr: Zusammenfassung

Montag, 19:00 - 21:00 Uhr: Zusammenfassung

Eurosport 2

Montag, 12:00 - 14:00 Uhr: Zusammenfassung

Montag, 22:00 - 24:00 Uhr: Zusammenfassung

ORF Sport+

Sonntag, 19:25 - 20:00 Uhr: Zwischenbericht

Sonntag, 21:45 - 22:35 Uhr: Schlussphase

Starterliste 6h Sao Paulo 2026

Hypercar - 17 Fahrzeuge

#007 - Aston Martin Thor Team - Harry Tincknell/Tom Gamble - Aston Martin Valkyrie

#009 - Aston Martin Thor Team - Alex Riberas/Marco Sörensen - Aston Martin Valkyrie

#7 - Toyota Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries - Toyota TR010 Hybrid

#8 - Toyota Racing - Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota TR010 Hybrid

#12 - Cadillac Hertz Team Jota - Will Stevens/Norman Nato - Cadillac V-Series.R

#15 - BMW M Team WRT - Kevin Magnussen/Raffaele Marciello/Dries Vanthoor - BMW M Hybrid V8

#17 - Genesis Magma Racing - Andre Lotterer/Luis Felipe Derani/Mathys Jaubert - Genesis GMR-001-Hypercar

#19 - Genesis Magma Racing - Mathieu Jaminet/Paul-Loup Chatin/Daniel Juncadella - Genesis GMR-001-Hypercar

#20 - BMW M Team WRT - Robin Frijns/Rene Rast/Sheldon van der Linde - BMW M Hybrid V8

#35 - Alpine Endurance Team - Antonio Felix da Costa/Charles Milesi/Ferdinand Habsburg - Alpine A424

#36 - Alpine Endurance Team - Frederic Makowiecki/Jules Gounon/Victor Martins - Alpine A424

#38 - Cadillac Hertz Team Jota - Earl Bamber/Sebastien Bourdais/Jack Aitken - Cadillac V-Series.R

#50 - Ferrari AF Corse - Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen - Ferrari 499P

#51 - Ferrari AF Corse - Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi - Ferrari 499P

#83 - AF Corse - Yifei Ye/Robert Kubica/Philip Hanson - Ferrari 499P

#93 - Peugeot TotalEnergies - Paul di Resta/Stoffel Vandoorne/Nick Cassidy - Peugeot 9X8

#94 - Peugeot TotalEnergies - Loic Duval/Malthe Jakobsen/Theo Pourchaire - Peugeot 9X8

LMGT3 - 18 Fahrzeuge

#10 - Garage 59 - Antares Au/Thomas Fleming/Marvin Kirchhöfer - McLaren 720S LMGT3 Evo

#21 - Vista AF Corse - Francois Heriau/Simon Mann/Alessio Rovera - Ferrari 296 LMGT3 Evo

#23 - Heart of Racing Team - Gray Newell/Kobe Pauwels/Jonny Adam - Aston Martin Vantage AMR LMGT3

#27 - Heart of Racing Team - Ian James/Zacharie Robichon/Mattia Drudi - Aston Martin Vantage AMR LMGT3

#32 - Team WRT - Darren Leung/Sean Gelael/Augusto Farfus - BMW M4 LMGT3 Evo

#33 - TF Sport - Ben Keating/Jonny Edgar/Nicolas Varrone - Corvette Z06 LMGT3.R

#34 - Racing Team Turkey by TE - Peter Dempsey/Salih Yoluc/Charlie Eastwood - Corvette Z06 LMGT3.R

#54 - Vista AF Corse - Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon - Ferrari 296 LMGT3 Evo

#58 - Garage 59 - Alexander West/Finn Gehrsitz/Benjamin Goethe - McLaren 720S LMGT3 Evo

#61 - Iron Lynx - Martin Berry/Rui Andrade/Maxime Martin - Mercedes-AMG LMGT3

#69 - Team WRT - Anthony McIntosh/Parker Thompson/Daniel Harper - BMW M4 LMGT3 Evo

#77 - Proton Competition - Eric Powell/Ben Tuck/Sebastian Priaulx - Ford Mustang LMGT3

#78 - Akkodis ASP Team - Tom van Rompuy/Hadrien David/Esteban Masson - Lexus RC F LMGT3

#79 - Iron Lynx - Johannes Zelger/Matteo Cressoni/Lin Hodenius - Mercedes-AMG LMGT3

#87 - Akkodis ASP Team - Petru Umbrarescu/Clemens Schmid/Jose Maria Lopez - Lexus RC F LMGT3

#88 - Proton Competition - Stefano Gattuso/Giammarco Levorato/Logan Sargeant - Ford Mustang LMGT3

#91 - Manthey DK Engineering - James Cottingham/Timur Boguslavskiy/Ayhancan Güven - Porsche 911 GT3 R LMGT3

#92 - The Bend Manthey - Yasser Shahin/Riccardo Pera/Richard Lietz - Porsche 911 GT3 R LMGT3

Balance of Performance (BoP)

Die Balance of Performance (BoP) wird im Jahr 2026 nicht mehr veröffentlicht, sondern geheim gehalten. Weitere Informationen dazu gibt es hier.

Wettervorhersage, Stand: 8. Juli 2026

Die Wettervorhersage für das Brasilien-Wochenende ist wechselhaft. Für Trainings und Qualifying ist derzeit nicht mit Niederschlag zu rechnen, für das Rennen aber ist es nicht auszuschließen, dass es Regenschauer gibt. Die Temperatur geht im Verlauf des Wochenendes sukzessive leicht zurück.

Am Freitag, dem Traininstag, wird es laut aktueller Vorhersage mit bis zu 25 Grad Celsius am wärmsten sein. Am Samstag, dem Tag des Qualifyings, ist mit einer Höchsttemperatur von 24 Grad zu rechnen, wobei sich die eine oder andere Wolke vor die Sonne schieben kann.

Für den Sonntag, den Tag des Rennens, ist dann mit kompletter Bewölkung zu rechnen. Zwar wird die Höchsttempertur mit 23 Grad Celsius nur unwesentlich niedriger erwartet als für die beiden Tage zuvor. Das Regenrisiko aber steigt für Sonntag von zuvor null Prozent auf bis zu 30 Prozent. Allerdings wird diese, derzeit höchste Niederschlagswahrscheinlichkeit, erst für den Zeitpunkt der Zieldurchfahrt um 17:30 Uhr Ortszeit erwartet.

Daten zum Autodromo Jose Carlos Pace

Streckenlänge: 4,309 Kilometer

Kurven: 15

Eröffnung/Umbauten: 1942/1980

WEC in Sao Paulo seit: 2012 (mit Unterbrechung von 2015 bis 2023)

Distanzrekord: 249 Runden (1.072,941 Kilometer) - 2014 (LMP1)

Streckenrekord Hypercar: 1:22.570 Minuten - Alex Lynn (Cadillac V-Series.R; 2025)

Adresse: Autódromo de Interlagos, Av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos - Sao Paulo, Brasilien

Alle WEC-Sieger in Sao Paulo

2012: A. Wurz/N. Lapierre (Toyota TS030 Hybrid)

2013: M. Fässler/A. Lotterer/B. Treluyer (Audi R18 e-tron quattro)

2014: R. Dumas/N. Jani/M. Lieb (Porsche 919 Hybrid)

2024: S. Buemi/B. Hartley/R. Hirakawa (Toyota GR010 Hybrid)

2025: A. Lynn/N. Nato/W. Stevens (Cadillac V-Series.R)