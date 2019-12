Infos WEC 8h Bahrain 2019: Livestream, Live-TV, Zeitplan, Starterliste

Das Bahrain-Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) feiert die Rückkehr in den Kalender. 2018 aufgrund der Charakteristik der "Supersaison" durch den Rost gefallen, ist der Lauf nun zurück, wenn auch wegen des Winterkalenders nicht mehr als Saisonfinale. Er markiert den vierten Lauf der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2019/20.

Bei den Fans nicht unbedingt als Klassiker angesehen, für die Autos jedoch eine Herausforderung: Der Bahrain International Circuit hat schon einige LMP1 auf dem Gewissen. Und diesmal gibt es im Vergleich zu den vorherigen Jahren noch ein Drittel Renndistanz obendrauf.

Nachdem Rebellion Racing die Toyota-Siegesserie bei den 4 Stunden von Schanghai gebrochen hat, sinnt Toyota in Bahrain auf Revanche. Die zahlreichen engen Kurven mit anschließendem harten Rausbeschleunigen sollten dem TS050 Hybrid mehr liegen. Diesmal könnte die Konkurrenz von Ginetta drohen: Die Ginetta G60-LT-P1 sind auf den Geraden wahre Raketen.

Zeitplan WEC Bahrain 2019 (Alle Zeiten MEZ)

Das Frühaufstehen von Fuji und Schanghai hat sich erst einmal wieder erledigt; die 8 Stunden von Bahrain finden zu "normalen" europäischen Zeiten statt. Das Rennen geht in die Nacht hinein; für die Ortszeit müssen zwei Stunden hinzuaddiert werden. Das Rahmenprogramm bilden die Porsche GT3 Cup Challenge Middle East und die indische MRF Challenge.

Donnerstag, 12. Dezember

12:00 - 13:30 Uhr: 1. Freies Training

16:30 - 18:00 Uhr: 2. Freies Training

Freitag, 13. Dezember

09:15 - 10:15 Uhr: 3. Freies Training

14:40 - 15:30 Uhr: Qualifying in zwei Abschnitten

Samstag, 14. Dezember

13:00 - 21:00 Uhr: Rennen

Im Anschluss an das Rennen findet am Sonntag der WEC-Rookietest statt.

TV-Programm, Livestream und Live-Timing 8h Bahrain 2019

Im Free-TV gibt es diesmal keine Liveübertragung, vor allem aufgrund des mittlerweile in voller Saison befindlichen Wintersports. Die einzige Möglichkeit, das Rennen gratis zu verfolgen, ist der kostenlose Sport1 Livestream mit deutschem Kommentar.

Daneben locken zahlreiche Bezahl-Angebote von Eurosport 2 (letzte drei Stunden) und Sport1+ mit deutschem Kommentar über den Eurosport Player (bis 18 Uhr ohne Kommentar) bis zu den internationalen Streams auf fiawec.com und Motorsport.tv. Im internationalen Angebot gibt es darüber hinaus das Qualifying am Samstag zu sehen.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Seite der FIA WEC zur Verfügung.

Freitag, 13. Dezember

14:30 - 15:45 Uhr: Qualifying (WEC-Stream, Motorsport.tv)

Samstag, 14. Dezember

12:30 - 21:30 Uhr: Rennen in voller Länge (Sport1 Livestream, Sport1+, Eurosport Player, Motorsport.tv, WEC-Livestream)

18:00 - 21:30 Uhr: Schlussphase (Eurosport 2)

Montag, 16. Dezember

00:15 - 01:00 Uhr: Zusammenfassung (Sport1)

01:35 - 02:10 Uhr: Zusammenfassung (Sport1+)

16:45 - 17:55 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

23:55 - 00:30 Uhr: Zusammenfassung (Sport1+)

Dienstag, 17. Dezember

03:00 - 11:15 Uhr: Wiederholung in voller Länge (Sport1+)

18:45 - 19:45 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

Eventuelle weitere Wiederholungen über Dienstag, den 17. Dezember hinaus entnehmen Sie bitte Ihrer Programmzeitschrift.

Starterliste 8 Stunden von Bahrain 2019

Klasse LMP1

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrzeug Motor 1 Rebellion Racing Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato Rebellion R13 Gibson 5 Team LNT Jordan King Ben Hanley Charlie Robertson Ginetta G60-LT-P1 AER 6 Team LNT Chris Dyson Michael Simpson Guy Smith Ginetta G60-LT-P1 AER 7 Toyota Gazoo Racing Mike Conway Kamui Kobayashi Jose-Maria Lopez Toyota TS050 Hybrid Toyota 8 Toyota Gazoo Racing Sebastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley Toyota TS050 Hybrid Toyota

Klasse LMP2

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrzeug Motor 22 United Autosports Phil Hanson Filipe Albuquerque Paul di Resta Oreca 07 Gibson 26 G-Drive Racing Roman Russinow Job van Uitert Jean-Eric Vergne Aurus 01 Gibson 29 R. Team Nederland Frits van Eerd Giedo van der Garde Nyck de Vries Oreca 07 Gibson 33 High Class Racing Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach Oreca 07 Gibson 36 Signatech Alpine Elf Thomas Laurent Andre Negrao Pierre Ragues Alpine A470 Gibson 37 Jackie Chan DC R. Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens Oreca 07 Gibson 38 Jota Roberto Gonzales Antonio Felix da Costa Anthony Davidson Oreca 07 Gibson 42 Cool Racing Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny Oreca 07 Gibson 47 Cetilar Racing Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto Dallara P217 Gibson

Klasse LMGTE Pro

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrzeug 51 AF Corse James Calado Alessandro Pier Guidi - Ferrari 488 GTE Evo 71 AF Corse Davide Rigon Miguel Molina - Ferrari 488 GTE Evo 91 Porsche GT Team Gianmaria Bruni Richard Lietz - Porsche 911 RSR-19 92 Porsche GT Team Michael Christensen Kevin Estre - Porsche 911 RSR-19 95 Aston Martin Racing Marco Sörensen Nicki Thiim - Aston Martin Vantage AMR 97 Aston Martin Racing Alex Lynn Maxime Martin - Aston Martin Vantage AMR

Klasse LMGTE Am

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrzeug 54 AF Corse Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella Ferrari 488 GTE Evo 56 Team Project 1 Egidio Perfetti David H. Hansson Matteo Cairoli Porsche 911 RSR 57 Team Project 1 Ben Keating Larry ten Voorde Jeroen Bleekemolen Porsche 911 RSR 62 Red River Sport Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings Ferrari 488 GTE Evo 70 MR Racing Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino Ferrari 488 GTE Evo 77 Dempsey-Proton Racing Christan Ried Matt Campbell Riccardo Pera Porsche 911 RSR 83 AF Corse Francois Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen Ferrari 488 GTE Evo 86 Gulf Racing Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker Porsche 911 RSR 88 Dempsey-Proton Racing Thomas Preining tba tba Porsche 911 RSR 90 TF Sport Salih Yoluc Charles Eastwood Jonny Adam Aston Martin Vantage AMR 98 Aston Martin Racing Paul Dalla Lana Darren Turner Ross Gunn Aston Martin Vantage AMR

Erfolgsballast LMP1

# Team Fahrzeug Einbremsung 1 Rebellion Racing Rebellion R13 - Gibson 1,36 Sek./Runde 5 Team LNT Ginetta G60-LT-P1 - AER 0,24 Sek./Runde 6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1 - AER 0,00 Sek./Runde 7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid 2,51 Sek./Runde 8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid 2,72 Sek./Runde

Balance of Performance (BoP) GTE Pro

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Tank Aston Martin Vantage AMR 1.257 kg - 1,37-1,54 bar 97 l (-1) Ferrari 488 GTE Evo 1.280 kg - 1,42-1,73 bar 91 l Porsche 911 RSR - 19 1.254 kg 2x 30,1 mm - 99 l

Balance of Performance (BoP) GTE Am

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Tank Aston Martin Vantage AMR 1.267 kg - 1,34-1,51 bar 94 l (-1) Ferrari 488 GTE Evo 1.290 kg - 1,38-1,69 bar 89 l Porsche 911 RSR 1.249 kg 2x 30,2 mm - 98 l

Erfolgsballast GTE Am

# Team Fahrzeug Einbremsung 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo -20 kg 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR -20 kg 57 Team Project 1 Porsche 911 RSR +0 kg 62 Red River Sport Ferrari 488 GTE Evo -20 kg 70 MR Racing Ferrari 488 GTE Evo -20 kg 77 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR -20 kg 83 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo +0 kg 86 Gulf Racing Porsche 911 RSR -20 kg 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR -20 kg 90 TF Sport Aston Martin Vantage AMR +25 kg 98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR -15 kg

Wettervorhersage, Stand 09.12.

Kaum zu glauben, aber wahr: Im Qualifying am Freitag drohen heftige Regenfälle. Bereits am Montag hat es ordentlich geregnet und am Dienstag sollen weitere Schauer folgen.

Was das Rennwochenende betrifft, sind aktuell bis zu 14 Millimeter Regen am Freitag vorhergesagt. Natürlich sind Änderungen noch möglich, doch die Regenreifen sollten nicht so weit weggelegt werden, wie man es eigentlich bei einem Wüstenrennen denken würde.

Der Trainingsdonnerstag und der Rennsamstag sollen bei trockenen Bedingungen über die Bühne gehen. Die Temperaturen sind selbst für den Dezember für Bahrain eher frisch: Tag und Nacht wird es um die 20 Grad warm sein. Aufgrund der Nähe zum Meer ist die Luftfeuchtigkeit für eine Wüstenregion relativ hoch.

Der Wind weht in dieser Woche aus allen möglichen Richtungen - darauf gilt es sich einzustellen. Gerade die LMP-Boliden mit ihren langen Motorabdeckungen sind für veränderte Windbedingungen anfällig.

Daten zum Bahrain International Circuit

Streckenlänge: 5,412 Kilometer

Kurven: 14-15 (je nach Zählweise)

Eröffnung: 2004

WEC in Bahrain seit: 2012

Streckenrekord LMP1: Lucas di Grassi (Audi R18, 2016, 1:38.828 Minuten)

Distanzrekord 6h: 201 Runden, 1.087,812 Kilometer (2016; Sieger s.u.)

Adresse: Gate 255, Gulf of Bahrain Avenue, Umm Jidar 1062, Sakhir, Kingdom of Bahrain

Alle Sieger seit 2012

Jahr Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrzeug 2012 Audi Sport Team Joest Marcel Fässler Andre Lotterer Benoit Treluyer Audi R18 e-tron quattro 2013 Toyota Racing Anthony Davidson Stephane Sarrazin Sebastien Buemi Toyota TS030 Hybrid 2014 Toyota Racing Alexander Wurz Stephane Sarrazin Mike Conway Toyota TS040 Hybrid 2015 Porsche Team Romain Dumas Neel Jani Marc Lieb Porsche 919 Hybrid 2016 Audi Sport Team Joest Lucas di Grassi Loic Duval Oliver Jarvis Audi R18 2017 Toyota Gazoo Racing Anthony Davidson Sebastien Buemi Kazuki Nakajima Toyota TS050 Hybrid

