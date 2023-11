Infos WEC 8h Bahrain 2023: Livestream, Zeitplan, Starterliste

Beim traditionellen Finale der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) auf dem Bahrain International Circuit fällt erneut die WM-Entscheidung. Realistischerweise wird der Titel aber nur noch Toyota-intern entschieden. Ferrari bräuchte schon ein kleines Wunder.

Dennoch dürfte das Rennen interessant werden, denn erstmals gibt es eine Änderung in der so genannten Plattform-BoP, dank derer die LMD-Boliden stärker sein sollten. Und das, nachdem Porsche in Fuji vier von sechs Stunden in Führung lag.

Alle Abkürzungen im Langstrecken-ABC erklärt!

Die WEC steht erneut vor einem Umbruch, diesmal in den unteren Klassen. Nach 13 Saisons ist es das definitiv letzte Rennen der LMGTE-Kategorie. An ihre Stelle tritt die neue Klasse LMGT3.

Und auch die LMP2 verabschiedet sich aus der WEC. Aufgrund des Booms der Hypercar-Klasse muss die kleine Prototypen-Klasse 2024 weichen. Da aber auch die 24 Stunden von Le Mans zur WEC gehören, wo der LMP2 15 Startplätze garantiert sind, ist es kein endgültiger Abschied.

Zeitplan 8h Bahrain 2023 (alle Zeiten MEZ)

Traditionell findet das Rennen am Samstag statt, da am darauffolgenden Sonntag noch der Rookie-Test der WEC auf dem Programm steht. Das Rennwochenende beginnt somit bereits am Donnerstag. Außerdem vermeidet man so eine Kollision mit dem Formel-1-Rennen in Brasilien und der Zeitplan passt besser in das islamische Wochenende.

Für die Ortszeit müssen zwei Stunden hinzugerechnet werden. Im Rahmenprogramm fährt der Porsche-Carrera-Cup Middle East.

Donnerstag, 2. November

10:45 - 12:15 Uhr: 1. Freies Training

15:30 - 17:00 Uhr: 2. Freies Training

Freitag, 3. November

10:00 - 11:00 Uhr: 3. Freies Training

14:15 - 15:20 Uhr: Qualifying in drei Abschnitten (GTE, LMP2, Hypercar)

Samstag, 4. November

12:00 - 20:00 Uhr: Rennen

TV-Zeiten und Livestream

Die deutschen TV-Rechte für die WEC-Saison 2023 liegen bei Eurosport und RTL Nitro. Bei Eurosport ist das Programm allerdings nicht frei empfangbar. Das komplette Rennen wird auf dem kostenpflichtigen Sender 'Eurosport 2' ausgestrahlt, der auch für DAZN-Kunden zu sehen ist.

Wie immer bietet sport.de einen Livestream in voller Länge an. Der RTL-Ableger Nitro überträgt die Schlussphase live. In Österreich zeigt ORF Sport+ insgesamt 4:20 Stunden live, aufgeteilt auf die Start- und Schlussphase.

Hinzu kommen kostenpflichtige Angebote wie die Eurosport Mediathek (ehemals Eurosport Player) oder der offizielle WEC-Livestream auf fiawec.tv. Auf diesen Kanälen ist auch das Qualifying live und in voller Länge zu sehen. Die WEC streamt zudem das dritte Freie Training kostenlos auf ihrem Youtube-Kanal.

Freitag, 3. November

09:50 - 11:10 Uhr: 3. Freies Training (Youtube-Kanal der FIA WEC)

14:05 - 15:30 Uhr: Qualifying (WEC TV, Eurosport Mediathek)

Samstag, 4. November

11:30 - 20:30 Uhr: Rennen in voller Länge (sport.de, Eurosport 2, Eurosport Mediathek, WEC TV)

12:00 - 14:15 Uhr: Startphase (ORF Sport+)

17:55 - 20:00 Uhr: Schlussphase (ORF Sport+)

18:45 - 20:15 Uhr: Schlussphase (Nitro)

22:00 - 23:55 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

Sonntag, 5. November

11:00 - 13:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

13:00 - 14:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

17:00 - 19:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

Weitere Wiederholungen über Sonntag, den 5. November hinaus, entnehmen Sie bitte Ihrer Programmzeitschrift.

Starterliste 8h Bahrain 2023

Glickenhaus hat seinen Rückzug aus der WEC inzwischen öffentlich gemacht und wird auch in Bahrain nicht an den Start gehen. Einer der ehemaligen Glickenhaus-Piloten, Ryan Briscoe, wechselt stattdessen zu Vanwall, da Joao Paulo "JP" de Oliveira das Super-GT-Finale in Motegi bestreitet.

Nico Müller gibt nach seiner Verletzungspause bei Peugeot sein Comeback, Mirko Bortolotti kehrt bei Prema ins Cockpit zurück, da es diesmal keine Überschneidung mit der DTM gibt. Tom Blomqvist sitzt bei United Autosports wieder im Sattel. Er hatte Fuji wegen seines IndyCar-Einsatzes auf dem Laguna Seca Raceway ausgelassen.

Für Jose Maria Lopez dürfte es das letzte Rennen im Toyota-Hypercar sein. Er wird für 2024 mit einem Platz im LMGT3-Lexus von ASP in Verbindung gebracht und wahrscheinlich durch Nyck de Vries ersetzt.

Hypercar - 12 Autos

#2 - Cadillac Racing - Earl Bamber/Alex Lynn/Richard Westbrook - Cadillac V-Series.R (H)

#4 - Floyd Vanwall Racing Team - Esteban Guerrieri/Tristan Vautier/Ryan Briscoe - Vanwall Vandervell 680

#5 - Porsche Penske Motorsport - Dane Cameron/Michael Christensen/Frederic Makowiecki - Porsche 963 (H)

#6 - Porsche Penske Motorsport - Kevin Estre/Andre Lotterer/Laurens Vanthoor - Porsche 963 (H)

#7 - Toyota Gazoo Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez - Toyota GR010 Hybrid (H)

#8 - Toyota Gazoo Racing - Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid (H)

#34 - Hertz Team Jota - Antonio Felix da Costa/Will Stevens/Yifei Ye - Porsche 963 (H)

#50 - Ferrari AF Corse - Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen - Ferrari 499P (H)

#51 - Ferrari AF Corse - Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi - Ferrari 499P (H)

#93 - Peugeot TotalEnergies - Paul di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Eric Vergne - Peugeot 9X8 (H)

#94 - Peugeot TotalEnergies - Loic Duval/Gustavo Menezes/Nico Müller - Peugeot 9X8 (H)

#99 - Proton Competition - Neel Jani/Gianmaria Bruni/Harry Tincknell - Porsche 963 (H)

LMP2 - 11 Autos

#9 - Prema Racing - Filip Ugran/Bent Viscaal/Juan Manuel Correa - Oreca 07-Gibson

#10 - Vector Sport - Ryan Cullen/Matthias Kaiser/Gabriel Aubry - Oreca 07-Gibson

#22 - United Autosports - Frederick Lubin/Phil Hanson/Filipe Albuquerque - Oreca 07-Gibson

#23 - United Autosports - Josh Pierson/Tom Blomqvist/Oliver Jarvis - Oreca 07-Gibson

#28 - JOTA - David Heinemeier Hansson/Pietro Fittipaldi/Oliver Rasmussen - Oreca 07-Gibson

#31 - Team WRT - Sean Gelael/Ferdinand Habsburg/Robin Frijns - Oreca 07-Gibson

#34 - Inter Europol Competition - Jakub Smiechowski/Fabio Scherer/Albert Costa - Oreca 07-Gibson

#35 - Alpine Elf Team - Andre Negrao/Memo Rojas/Oliver Caldwell - Oreca 07-Gibson

#36 - Alpine Elf Team - Matthieu Vaxiviere/Julien Canal/Charles Milesi - Oreca 07-Gibson

#41 - Team WRT - Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Deletraz - Oreca 07-Gibson

#63 - Prema Racing - Doriane Pin/Mirko Bortolotti/Daniil Kwjat - Oreca 07-Gibson

LMGTE Am - 13 Autos

#21 - AF Corse - Franck Dezoteux/Simon Mann/Kei Cozzolino - Ferrari 488 GTE Evo

#25 - ORT by TF - Ahmad Al Harthy/Michael Dinan/Charlie Eastwood - Aston Martin Vantage AMR

#33 - Corvette Racing - Ben Keating/Nicolas Varrone/Nick Catsburg - Chevrolet Corvette C8.R

#54 - AF Corse - Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon - Ferrari 488 GTE Evo

#56 - Project 1 - AO - P.J. Hyett/Gunnar Jeanette/Matteo Cairoli - Porsche 911 RSR-19

#57 - Kessel Racing - Takeshi Kimura/Esteban Masson/Daniel Serra - Ferrari 488 GTE Evo

#60 - Iron Lynx - Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Alessio Picariello - Porsche 911 RSR-19

#77 - Dempsey-Proton Racing - Christian Ried/Mikkel Pedersen/Julien Andlauer - Porsche 911 RSR-19

#83 - Richard Mille AF Corse - Luis Perez Companc/Lilou Wadoux/Alessio Rovera - Ferrari 488 GTE Evo

#85 - Iron Dames - Sarah Bovy/Michelle Gatting/Rahel Frey - Porsche 911 RSR-19

#86 - GR Racing - Michael Wainwright/Riccardo Pera/Ben Barker - Porsche 911 RSR-19

#98 - NorthWest AMR - Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas - Aston Martin Vantage AMR

#777 - D'station Racing - Liam Talbot/Casper Stevenson/Tomonobu Fujii - Aston Martin Vantage AMR

Meisterschaftssituation

Beim Finale sind noch mehrere Meisterschaften offen. Eine detaillierte Analyse, wer wo wie Meister wird, gibt es bei uns am Mittwoch.

Punkteschema 8h-Rennen:

Qualifying: 1 Punkt für die Poleposition

Rennen: 38 - 27 - 23 - 18 - 15 - 12 - 9 - 6 - 3 - 2 (1 Punkt für alle weiteren Ankommer)

Hypercar - Fahrer

Buemi/Hartley/Hirakawa (Toyota) - 133 Punkte Conway/Kobayashi/Lopez (Toyota) - 118 Calado/Pier Guidi/Giovinazzi (Ferrari) - 102 Fuoco/Molina/Nielsen (Ferrari) - 97 Bamber/Westbrook/Lynn (Cadillac) - 72

Hypercar - Hersteller

Toyota - 178 Punkte Ferrari - 138 Porsche - 81

Hypercar - Teams

Jota - 125 Punkte Proton Competition - 18

LMP2 - Fahrer

Kubica/Deletraz/Andrade (WRT) - 135 Punkte Smiechowski/Scherer/Costa (Inter Europol Competition) - 102 Lubin/Hanson (United Autosports) - 101

Teamwertung analog zu Fahrern

LMGTE Am - Fahrer

Keating/Catsburg/Varrone (Corvette) - 164 Punkte Frey/Gatting/Bovy (Iron-Lynx-Porsche) - 79 Flohr/Castellacci/Rigon (AF-Corse-Ferrari) - 73

Teamwertung analog zu Fahrern

BoP 8h Bahrain 2023 - Hypercar

Zum ersten Mal wurde die sogenannte Plattform-BoP geändert. Die Hypercar-Kategorie setzt sich aus LMH- und LMDh-Fahrzeugen zusammen. Letztere hatten bisher keine Chance. Deshalb dürfen alle LMDh, also Porsche und Cadillac, jeweils sieben Kilogramm ausladen und bekommen ein Megajoule Energie pro Runde gestrichen.

Ansonsten ist die Balance of Performance in der WEC für den Rest der Saison bereits zwischen den 24 Stunden von Le Mans und den 6 Stunden von Monza bekanntgegeben worden. Die Änderungen bilden nur streckenspezifische Parameter ab.

In Klammern die Änderungen zu den 6 Stunden von Fuji.

Fahrzeug Mindestgewicht Maximale Leistung Max. Energie/Stint Hybridboost Tank-Handicap Cadillac V-Series.R (LMDh) 1.030 kg (-9) 685 PS (-2) 894 MJ - 1,0 Sek. Ferrari 499P (LMH) 1.075 kg (-1) 687 PS 901 MJ (+3) ab 190 km/h 1,2 Sek. Peugeot 9X8 (LMH) 1.041 kg (+3) 707 PS 908 MJ (+1) ab 135/150 km/h 1,2 Sek. Porsche 963 (LMDh) 1.046 kg (-8) 699 PS 908 MJ (+2) - 1,0 Sek. Toyota GR010 Hybrid (LMH) 1.080 kg 699 PS 912 MJ (+5) ab 190 km/h 1,2 Sek. Vanwall Vandervell 680 (LMH) 1.030 kg 707 PS 906 MJ (+3) - -

Einstufung LMP2

Über den Winter hat das WEC-Komitee nochmals an der Leistungseinstufung für die LMP2-Klasse gearbeitet. Der Tank ist im Vergleich zum Vorjahr um zwei Liter geschrumpft, zudem wurden einige Parameter neu aufgenommen. Dazu gehören eine Maximaldrehzahl sowie ein Luftmengenbegrenzer mit 35 Millimeter Durchmesser.

Mindestgewicht: 950 kg

Tankgröße: 63 Liter

Restriktor: 1x 35,0 Millimeter

Max. Drehzahl: 8.000 U/min. (1. bis 5. Gang); 8.500 U/min. (6. Gang)

Pflicht zum Le-Mans-Aerokit

Verbot von Diveplanes an der Front

Diffusorstreben um 50 Millimeter gekürzt

10-Millimeter-Gurney am Heckflügel

BoP 8h Bahrain 2023 - LMGTE Am

Für das letzte Rennen der LMGTE-Kategorie wird noch einmal an der BoP-Schraube gedreht. Die bisher überlegene Corvette C8.R, deren Dominanz sich aber zu einem großen Teil auf den Werkseinsatz zurückführen lässt, wird mit einem kleineren Luftmengenbegrenzer eingebremst. Gleichzeitig erhält der Aston Martin Vantage GTE mehr Ladedruck.

Fahrzeug Mindestgewicht Ladedruck Restriktor Lambda min. Tank Aston Martin Vantage AMR 1.245 kg 1,31-1,48 bar (+0,04) - 0,94 91 l (+2) Chevrolet Corvette C8.R 1.275 kg - 1x 40,7 mm (-0,6) 0,88 93 l (-2) Ferrari 488 GTE Evo 1.273 kg 1,45-1,81 bar - 1,15 89 l Porsche 911 RSR - 19 1.269 kg - 2x 30,6 mm 0,89 101 l

Erfolgsballast LMGTE Am

Corvette #33 (Keating/Varrone/Catsburg): 25 Kilogramm

AF-Corse-Ferrari #54 (Flohr/Castellacci/Rigon): 20

Proton-Porsche #77 (Ried/Pedersen/Andlauer): 15

Iron-Lynx-Porsche #60 (Schiavoni/Cressoni/Picariello): 10

Iron-Lynx-Porsche #85 (Bovy/Gatting/Frey): 10

GR-Porsche #86 (Wainwright/Pera/Barker): 5

Wettervorhersage, Stand: 31. Oktober

Eigentlich sollte die Wettervorhersage für den Wüsteninselstaat relativ einfach sein: 25 bis 30 Grad rund um die Uhr und Sonnenschein. Doch ganz so einfach ist es nicht.

Derzeit wird die südliche Arabische Halbinsel von einer Serie punktueller Gewitter heimgesucht. Bahrain wurde am Dienstagabend Ortszeit von einem Unwetter getroffen, Katar bereits in der vergangenen Woche. Die Gewitterwahrscheinlichkeit soll im Laufe des Wochenendes abnehmen.

Ein Dauerthema in der Region sind Sandstürme. Ein konkreter Sandsturm ist zwar nicht in Sicht, aber die für die Nähe zum Meer typische Brise bleibt. Es ist also damit zu rechnen, dass zwischen den einzelnen Sessions viel Sand auf die Strecke geweht wird.

Daten zum Bahrain International Circuit

Streckenlänge: 5,412 Kilometer

Kurven: 14-15 (je nach Zählweise)

Eröffnung: 2004

WEC in Bahrain seit: 2012 (kein Rennen 2018 wegen der "Super-Season")

Streckenrekord Hypercar: Kamui Kobayashi Toyota GR010 Hybrid, 2021, 1:46.250 Minuten)

Streckenrekord GTE: Gianmaria Bruni (Porsche 911 RSR - 19, 2019, 1:55.342 Minuten)

Distanzrekord (6 Stunden): 201 Runden, 1.087,812 Kilometer (2016; Sieger s.u.)

Distanzrekord (8 Stunden): 263 Runden, 1.423,356 Kilometer (2020; Sieger s.u.)

Adresse: Gate 255, Gulf of Bahrain Avenue, Umm Jidar 1062, Sachir, Kingdom of Bahrain

Alle WEC-Sieger in Bahrain

2012: Fässler/Lotterer/Treluyer (Audi R18 e-tron quattro)

2013: Davidson/Sarrazin/Buemi (Toyota TS030 Hybrid)

2014: Wurz/Sarrazin/Conway (Toyota TS040 Hybrid)

2015: Dumas/Jani/Lieb (Porsche 919 Hybrid)

2016: di Grassi/Duval/Jarvis (Audi R18)

2017: Davidson/Buemi/Nakajima (Toyota TS050 Hybrid)

2019: Conway/Kobayashi/Lopez (Toyota TS050 Hybrid)

2020: Conway/Kobayashi/Lopez (Toyota TS050 Hybrid)

2021 (6h): Conway/Kobayashi/Lopez (Toyota GR010 Hybrid)

2021 (8h): Buemi/Nakajima/Hartley (Toyota GR010 Hybrid)

2022: Conway/Kobayashi/Lopez (Toyota GR010 Hybrid)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.