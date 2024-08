Infos WEC Austin 2024: Zeitplan, Livestream, Starterliste & Co.

Die Saison 2024 der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) geht in die entscheidende Phase. Drei Rennen stehen im WEC-Kalender 2024 noch an, das erste davon am Wochenende. Auf dem Circuit of The Americas (COTA) bei Austin im US-Bundesstaat Texas ist die WEC erstmals seit der Saison 2019/20 wieder am Start. Das 6-Stunden-Rennen wird passend zum Bundesstaat als Lone Star Le Mans bezeichnet.

Sportlich betrachtet gehen die Porsche-Werkspiloten Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor als Tabellenführer der Hypercar-Klasse in das erste Austin-Wochenende der WEC seit Einführung der LMDh- und der LMH-Boliden.

Zwar hat Toyota als einziges Werksteam im bisherigen Saisonverlauf schon zweimal gewonnen. In der aktuellen Fahrerwertung aber rangieren die Toyota-Piloten nur an dritter respektive fünfter Stelle. Die ersten Verfolger der Tabellenführer sind die Ferrari-Piloten Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, die bei den 24h Le Mans siegreich waren.

In der LMGT3-Klasse führen die Manthey-Porsche-Piloten Malichin/Sturm/Bachler vor ihren Teamkollegen Shahin/Schuring/Lietz die Tabelle an. Beide Fahrertrios haben zwei Saisonsiege auf dem Konto, wobei es die aktuellen Tabellenzweiten waren, die beim Saisonhöhepunkt in Le Mans triumphierten.

Zeitplan WEC Austin 2024 (alle Zeiten MESZ)

Austin im US-Bundesstaat Texas liegt gegenüber der mitteleuropäischen Sommerzeit sieben Stunden zurück. Das heißt, dass das 6-Stunden-Rennen auf dem Circuit of The Americas für Zuschauer im deutschsprachigen Raum in die Nacht von Sonntag auf Montag fällt.

Freitag, 30. August 2024

19:40 - 21:10 Uhr: 1. Freies Training

Samstag, 31. August 2024

00:10 - 01:40 Uhr: 2. Freies Training

18:00 - 19:00 Uhr: 3. Freies Training

22:00 - 22:30 Uhr: Qualifying und Hyperpole LMGT3

22:40 - 23:10 Uhr: Qualifying und Hyperpole Hypercar

Sonntag, 1. September 2024

20:00 - 02:00 Uhr: 6-Stunden-Rennen

TV-Zeiten und Livestream WEC Austin 2024

Nach den 6 Stunden von Sao Paulo wird im deutschsprachigen Raum auch das 6-Stunden-Rennen aus Austin live und in voller Länge im Free-TV gezeigt. Diesmal überträgt Eurosport das gesamte Rennen inklusive Vor- und Nachberichten. Auf Sport1 und auch auf dem Pay-TV-Sender ORF Sport+ (Österreich) läuft nicht gesamte Rennen, aber immerhin die Schlussphase in unterschiedlichem Umfang.

Darüber hinaus ist das Rennen über die kostenpflichtigen Angebote, allen voran die Eurosport Mediathek/Discovery+ (ehemals Eurosport Player) oder den offiziellen WEC-Livestream auf fiawec.tv, zu sehen. Auf diesen Kanälen wird auch das Qualifying live und in voller Länge übertragen.

Das dritte Freie Training wird im kostenlosen Livestream auf dem YouTube-Kanal der WEC übertragen. Am Montag zeigen Eurosport und Eurosport 2 noch Zusammenfassungen des Rennens in unterschiedlicher Länge. Alle weiteren Sendungen, die über Montag (2. September) hinausgehen, sind in der folgenden Auflistung nicht mehr aufgeführt.

Samstag, 31. August 2024

18:00 - 19:00 Uhr: 3. Freies Training (WEC TV, WEC YouTube, Eurosport Mediathek)

22:00 - 23:10 Uhr: Qualifying und Hyperpole (WEC TV, Eurosport Mediathek)

Sonntag, 1. September 2024

19:30 - 02:30 Uhr: Rennen in voller Länge (Eurosport)

20:00 - 02:00 Uhr: Rennen in voller Länge (WEC TV, Eurosport Mediathek)

22:15 - 02:05 Uhr: Schlussphase (ORF Sport+)

23:00 - 02:15 Uhr: Schlussphase (Sport1)

Montag, 2. September 2024

08:30 - 12:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

12:30 - 14:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

22:30 - 00:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

Starterliste WEC Austin 2024

Im Vergleich zu den 6h Sao Paulo, die Mitte Juli stattfanden, umfasst die Starterliste für das Lone Star Le Mans in Austin ein Fahrzeug weniger. Es betrifft die Hypercar-Klasse, die nun genau wie die LMGT3-Klasse "nur" noch 18 Autos aufweist. Isotta Fraschini hat seinen Rückzug aus der WEC-Saison 2024 bekanntgegeben.

Abgesehen davon gibt es im Hypercar-Feld noch eine Veränderung. Harry Tincknell kehrt in den Proton-Porsche mit der Startnummer 99 zurück, nachdem es bei ihm am Brasilien-Wochenende eine terminliche Überschneidung mit der IMSA-Serie gegeben hatte. Auf dem Circuit of The Americas wird der privat eingesetzte Porsche 963 wieder vom gewohnten Trio Tincknell/Jani/Andlauer gefahren.

Und auch im Feld der LMGT3-Klasse gibt es ein von Proton Competition eingesetztes Auto, das im Vergleich zu den 6h Sao Paulo anders besetzt ist. Es handelt sich um den Proton-Ford mit der Startnummer 88. Hier teilt sich der Texaner Ben Keating für sein Heimspiel das Cockpit mit Mikkel Ole Pedersen und Dennis Olsen. In Sao Paulo bildete Christian Ried zusammen mit Pedersen und Olsen das Fahrertrio.

Hypercar - 18 Starter

#2 - Cadillac Racing - Earl Bamber/Alex Lynn - Cadillac V-Series.R

#5 - Porsche Penske Motorsport - Matt Campbell/Michael Christensen/Frederic Makowiecki - Porsche 963

#6 - Porsche Penske Motorsport - Kevin Estre/Andre Lotterer/Laurens Vanthoor - Porsche 963

#7 - Toyota Gazoo Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries - Toyota GR010 Hybrid

#8 - Toyota Gazoo Racing - Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid

#12 - Hertz Team Jota - Will Stevens/Callum Ilott/Norman Nato - Porsche 963

#15 - BMW M Team WRT - Dries Vanthoor/Raffaele Marciello/Marco Wittmann - BMW M Hybrid V8

#20 - BMW M Team WRT - Sheldon van der Linde/Robin Frijns/Rene Rast - BMW M Hybrid V8

#35 - Alpine Endurance Team - Paul-Loup Chatin/Ferdinand Habsburg/Charles Milesi - Alpine A424

#36 - Alpine Endurance Team - Nicolas Lapierre/Mick Schumacher/Matthieu Vaxiviere - Alpine A424

#38 - Hertz Team Jota - Jenson Button/Phil Hanson/Oliver Rasmussen - Porsche 963

#50 - Ferrari AF Corse - Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen - Ferrari 499P

#51 - Ferrari AF Corse - Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi - Ferrari 499P

#63 - Lamborghini Iron Lynx - Mirko Bortolotti/Edoardo Mortara/Daniil Kwjat - Lamborghini SC63

#83 - AF Corse - Robert Kubica/Robert Schwarzman/Yifei Ye - Ferrari 499P

#93 - Peugeot TotalEnergies - Mikkel Jensen/Nico Müller/Jean-Eric Vergne - Peugeot 9X8

#94 - Peugeot TotalEnergies - Paul di Resta/Loic Duval/Stoffel Vandoorne - Peugeot 9X8

#99 - Proton Competition - Harry Tincknell/Neel Jani/Julien Andlauer - Porsche 963

LMGT3 - 18 Starter

#27 - Heart of Racing Team - Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas - Aston Martin Vantage AMR LMGT3

#31 - Team WRT - Darren Leung/Sean Gelael/Augusto Farfus - BMW M4 LMGT3

#46 - Team WRT - Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Maxime Martin - BMW M4 LMGT3

#54 - Vista AF Corse - Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon - Ferrari 296 LMGT3

#55 - Vista AF Corse - Francois Heriau/Simon Mann/Alessio Rovera - Ferrari 296 LMGT3

#59 - United Autosports - James Cottingham/Nicolas Costa/Gregoire Saucy - McLaren 720S LMGT3 Evo

#60 - Iron Lynx - Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Franck Perera - Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2

#77 - Proton Competition - Ryan Hardwick/Zacharie Robichon/Ben Barker - Ford Mustang LMGT3

#78 - Akkodis ASP Team - Arnold Robin/Clemens Schmid/Kelvin van der Linde - Lexus RC F LMGT3

#81 - TF Sport - Tom van Rompuy/Rui Andrade/Charlie Eastwood - Corvette Z06 LMGT3-R

#82 - TF Sport - Hiroshi Koizumi/Sebastien Baud/Daniel Juncadella - Corvette Z06 LMGT3-R

#85 - Iron Dames - Sarah Bovy/Rahel Frey/Michelle Gatting - Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2

#87 - Akkodis ASP Team - Takeshi Kimura/Esteban Masson/Jose Maria Lopez - Lexus RC F LMGT3

#88 - Proton Competition - Ben Keating/Mikkel Ole Pedersen/Dennis Olsen - Ford Mustang LMGT3

#91 - Manthey EMA - Yasser Shahin/Morris Schuring/Richard Lietz - Porsche 911 GT3 R LMGT3

#92 - Manthey PureRxcing - Alexander Malichin/Joel Sturm/Klaus Bachler - Porsche 911 GT3 R LMGT3

#95 - United Autosports - Joshua Caygill/Nico Pino/Marino Sato - McLaren 720S LMGT3 Evo

#777 - D'station Racing - Clement Mateu/Erwan Bastard/Marco Sörensen - Aston Martin Vantage LMGT3

BoP WEC Austin - Hypercar

Alpine A424 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.041 Kilogramm (-3)

Maximale Leistung: 515 kW (-1)

Leistungsänderung ab 250 km/h: -3,2 Prozent (-1,9)

Max. Energiemenge pro Stint: 907 Megajoule (-3)

Handicap Nachtanken: -

BMW M Hybrid V8 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.037 Kilogramm (-7)

Maximale Leistung: 513 kW (+1)

Leistungsänderung ab 250 km/h: -0,9 (-0,9)

Max. Energiemenge pro Stint: 906 Megajoule (-2)

Handicap Nachtanken: -

Cadillac V-Series.R (LMDh)

Mindestgewicht: 1.037 Kilogramm (-2)

Maximale Leistung: 518 kW (-1)

Leistungsänderung ab 250 km/h: -0,6 Prozent (+0,9)

Max. Energiemenge pro Stint: 907 Megajoule (0)

Handicap Nachtanken: -

Ferrari 499P (LMH)

Mindestgewicht: 1.055 Kilogramm (-3)

Maximale Leistung: 500 kW (-3)

Leistungsänderung ab 250 km/h: +1,9 Prozent (+0,1)

Max. Energiemenge pro Stint: 901 Megajoule (-4)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Lamborghini SC63 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm (-9)

Maximale Leistung: 520 kW (+1)

Leistungsänderung ab 250 km/h: 0,0 Prozent (+1)

Max. Energiemenge pro Stint: 908 Megajoule (-1)

Handicap Nachtanken: -

Peugeot 9X8 2024 (LMH)

Mindestgewicht: 1.037 Kilogramm (-14)

Maximale Leistung: 509 kW (-1)

Leistungsänderung ab 250 km/h: -1,2 Prozent (-1,2)

Max. Energiemenge pro Stint: 902 Megajoule (-7)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Porsche 963 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.053 Kilogramm (+2)

Maximale Leistung: 509 kW (-3)

Leistungsänderung ab 250 km/h: +0,7 Prozent (+0,7)

Max. Energiemenge pro Stint: 907 Megajoule (-1)

Handicap Nachtanken: -

Toyota GR010 Hybrid (LMH)

Mindestgewicht: 1.065 Kilogramm (+5)

Maximale Leistung: 497 kW (-9)

Leistungsänderung ab 250 km/h: +4,6 Prozent (+1,8)

Max. Energiemenge pro Stint: 906 Megajoule (-6)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

BoP WEC Austin - LMGT3

Aston Martin Vantage AMR LMGT3

Mindestgewicht: 1.345 Kilogramm (-3)

Max. Leistung <200 km/h: 85 Prozent (-1)

Max. Leistung >200 km/h: 86 Prozent (-1)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 11,0 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 685 Megajoule (+1)

BMW M4 LMGT3

Mindestgewicht: 1.339 Kilogramm (-14)

Max. Leistung <200 km/h: 96 Prozent

Max. Leistung >200 km/h: 97 Prozent (+1)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 4,6 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 690 Megajoule (+1)

Corvette Z06 LMGT3.R

Mindestgewicht: 1.344 Kilogramm (-14)

Max. Leistung <200 km/h: 95 Prozent (+1)

Max. Leistung >200 km/h: 97 Prozent (+2)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 9,3 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 692 Megajoule (+7)

Ferrari 296 LMGT3

Mindestgewicht: 1.341 Kilogramm (-8)

Max. Leistung <200 km/h: 86 Prozent (+1)

Max. Leistung >200 km/h: 87 Prozent (+2)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 4,5 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 679 Megajoule (+7)

Ford Mustang LMGT3

Mindestgewicht: 1.334 Kilogramm (-6)

Max. Leistung <200 km/h: 95 Prozent (+1)

Max. Leistung >200 km/h: 90 Prozent (-2)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 7,6 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 696 Megajoule (+5)

Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2

Mindestgewicht: 1.356 Kilogramm (-13)

Max. Leistung <200 km/h: 85 Prozent (-1)

Max. Leistung >200 km/h: 84 Prozent (-1)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 8,0 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 687 Megajoule (+1)

Lexus RC F LMGT3

Mindestgewicht: 1.355 Kilogramm

Max. Leistung <200 km/h: 99 Prozent (+4)

Max. Leistung >200 km/h: 92 Prozent (-3)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 10,0 Grad (-3)

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 713 Megajoule (+14)

McLaren 720S LMGT3

Mindestgewicht: 1.345 Kilogramm (-3)

Max. Leistung <200 km/h: 88 Prozent (-1)

Max. Leistung >200 km/h: 97 Prozent (+5)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 10,7 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 690 Megajoule (+9)

Porsche 911 GT3 R LMGT3

Mindestgewicht: 1.345 Kilogramm (+15)

Max. Leistung <200 km/h: 93 Prozent

Max. Leistung >200 km/h: 99 Prozent (+2)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 12,3 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 688 Megajoule (+10)

Erfolgsballast LMGT3

Manthey-Porsche #92 (Malichin/Sturm/Bachler) +30 Kilogramm

Manthey-Porsche #91 (Shahin/Schuring/Lietz) +25 Kilogramm

WRT-BMW #31 (Leung/Gelael/Farfus) +15 Kilogramm

Heart-of-Racing-Aston-Martin #27 (James/Mancinelli/Riberas) +10 Kilogramm

Proton-Ford #88 (Keating/Pedersen/Olsen) +5 Kilogramm

United-Autosports-McLaren #95 (Caygill/Pino/Sato) +5 Kilogramm

Wettervorhersage, Stand: 28. August 2024

Stand Mittwoch ist die Wettervorhersage für den Großraum Austin so, dass Regenschauer für keinen der drei Streckentage ausgeschlossen werden. Es wird durchgehend mit Temperaturen im Bereich von 23 bis 33 Grad Celsius gerechnet. Die Chance auf Gewitter ist vorhanden.

Für Freitag liegt es das Niederschlagsrisiko derzeit bei 30 Prozent, allerdings erst nachdem die Freien Trainings schon absolviert sind. Ähnliches gilt für Samstag mit 50 Prozent Risiko nach dem Qualifying. Am Sonntag allerdings könnte es Schauer im Rennen geben. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt aktuell bei 30 Prozent.

Daten zum Circuit of The Americas

Streckenlänge: 5,513 Kilometer

Kurven: 20

Eröffnung: 2012

WEC in Austin seit: 2013, zuletzt 2020

Adresse: 9201 Circuit of the Americas Blvd, Austin, TX 78617, USA

Alle WEC-Sieger in Austin

2013: Kristensen/McNish/Duval (Audi R18 e-tron quattro)

2014: Fässler/Lotterer/Treluyer (Audi R18 e-tron quattro)

2015: Bernhard/Webber/Hartley (Porsche 919 Hybrid)

2016: Bernhard/Webber/Hartley (Porsche 919 Hybrid)

2017: Bernhard/Bamber/Hartley (Porsche 919 Hybrid)

2020: Senna/Menezes/Nato (Rebellion-Gibson R13)