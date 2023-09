Infos WEC Fuji 2023: Livestream, Zeitplan, Starterliste

Auf dem Fuji Speedway steht der vorletzte Lauf der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) auf dem Programm. Im Land der aufgehenden Sonne ist für Toyota nicht nur das Heimspiel angesagt. Es könnte auch eine Titelentscheidung zugunsten von Gazoo Racing fallen, auch wenn dafür vieles zusammenkommen muss.

Der Zeitplan ist ähnlich wie in den vergangenen Jahren: Start ist wieder zur unchristlichen Zeit um 4 Uhr MESZ, der Zieleinlauf um 10 Uhr. Das Rennen stößt in Japan auf große Begeisterung, zudem konnte Toyota beim Heimspiel bisher nur einmal (2015) geschlagen werden.

Der Fuji Speedway, rund 30 Kilometer außerhalb der gleichnamigen Stadt und am Fuße des gleichnamigen Berges in der Kleinstadt Oyama (sprich: "Oooh-Jamma") gelegen, hat in der WEC eine große Tradition aufgebaut. Seit 2012 ist die Strecke mit Ausnahme der Corona-Jahre fest im Kalender verankert.

Zeitplan 6h Fuji 2023 (alle Zeiten MESZ)

Das Rennwochenende ist wie immer etwas für Frühaufsteher. Wer das Rennen mit den 12h Nürburgring oder der DTM kombinieren möchte, für den gibt es eine gute Nachricht: Die Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife und dem Sachsenring überschneiden sich nicht mit dem japanischen WM-Lauf.

Für den Ortszeit müssen sieben Stunden hinzuaddiert werden.

Freitag, 8. September:

04:00 - 05:30 Uhr: 1. Freies Training

08:30 - 10:00 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 9. September:

03:20 - 04:20 Uhr: 3. Freies Training

07:40 - 08:45 Uhr: Qualifying in drei Abschnitten (GTE, LMP2, Hypercar)

Sonntag, 10. September:

04:00 - 10:00 Uhr: Rennen

TV-Zeiten und Livestream

Die deutschen TV-Rechte für die WEC-Saison 2023 liegen bei Eurosport und RTL Nitro. Bei Eurosport ist das Programm allerdings nicht frei empfangbar. Das komplette Rennen wird auf dem kostenpflichtigen Sender 'Eurosport 2' ausgestrahlt, der auch über den Eurosport Player und für DAZN-Kunden zu sehen ist.

Aufgrund der frühen Sendezeit wird das Rennen diesmal auf mehreren Kanälen kostenlos und in voller Länge zu sehen sein. Wie immer bietet sport.de einen Livestream in voller Länge an. Auch Eurosport überträgt sieben Stunden live im Free-TV. In Österreich zeigt ORF Sport+ das Rennen ebenfalls in voller Länge.

Hinzu kommen kostenpflichtige Angebote wie die Eurosport Mediathek (ehemals Eurosport Player) oder der offizielle WEC-Livestream auf fiawec.tv. Auf diesen Kanälen ist auch das Qualifying live und in voller Länge zu sehen. Die WEC streamt zudem das dritte Freie Training kostenlos auf ihrem Youtube-Kanal.

Samstag, 9. September:

03:10 - 04:30 Uhr: 3. Freies Training (Youtube-Kanal der FIA WEC)

07:30 - 09:00 Uhr: Qualifying (WEC TV, Eurosport Mediathek)

Sonntag, 10. September:

03:30 - 10:30 Uhr: Rennen in voller Länge (sport.de, Eurosport, Eurosport Mediathek, WEC TV)

03:48 - 10:05 Uhr: Rennen in voller Länge (ORF Sport+)

08:30 - 10:05 Uhr: Schlussphase (Nitro)

11:30 - 15:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

18:45 - 20:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

22:15 - 24:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

Montag, 11. September

01:00 - 03:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

10:30 - 11:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

17:05 - 18:05 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

Wiederholungen über Montag, den 11. September hinaus entnehmen Sie bitte Ihrer Programmzeitschrift.

Startliste 6h Fuji 2023

Wie angekündigt wird Glickenhaus Racing bei den 6 Stunden von Fuji fehlen. Ob das Team von James "Jim" Glickenhaus überhaupt noch einmal in der WEC an den Start gehen wird, ist derzeit unklar.

Stoffel Vandoorne ersetzt bei Peugeot den rekonvaleszenten Nico Müller. Ansonsten gibt es eine Fahrerverschiebung aufgrund von Terminüberschneidungen. Mirko Bortolotti überlässt das Prema-/Iron-Lynx-Cockpit wegen der DTM auf dem Sachsenring Andrea Caldarelli.

In der LMGTE Am gibt Toyota-Junior Ritomo Miyata sein WEC-Debüt für Kessel Racing. Er ersetzt dort Daniel Serra, der - so die offizielle Sprachregelung des Teams - aus "verschiedenen Gründen" nicht nach Japan reisen kann. Miyata kennt den Fuji Speedway aus der Super GT und der Super Formula, in diesem Jahr hat er dort zusammen mit Sho Tsuboi sogar schon einen GT500-Sieg eingefahren. In der Super Formula führt er derzeit die Meisterschaft an.

Hypercar - 12 Autos

#2 - Cadillac Racing - Earl Bamber/Alex Lynn/Richard Westbrook - Cadillac V-Series.R (H)

#4 - Floyd Vanwall Racing Team - Tom Dillmann/Esteban Guerrieri/Joao Paulo de Oliveira - Vanwall Vandervell 680

#5 - Porsche Penske Motorsport - Dane Cameron/Michael Christensen/Frederic Makowiecki - Porsche 963 (H)

#6 - Porsche Penske Motorsport - Kevin Estre/Andre Lotterer/Laurens Vanthoor - Porsche 963 (H)

#7 - Toyota Gazoo Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez - Toyota GR010 Hybrid (H)

#8 - Toyota Gazoo Racing - Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid (H)

#34 - Hertz Team Jota - Antonio Felix da Costa/Will Stevens/Yifei Ye - Porsche 963 (H)

#50 - Ferrari AF Corse - Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen - Ferrari 499P (H)

#51 - Ferrari AF Corse - Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi - Ferrari 499P (H)

#93 - Peugeot TotalEnergies - Paul di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Eric Vergne - Peugeot 9X8 (H)

#94 - Peugeot TotalEnergies - Loic Duval/Gustavo Menezes/Stoffel Vandoorne - Peugeot 9X8 (H)

#99 - Proton Competition - Neel Jani/Gianmaira Bruni/Harry Tincknell - Porsche 963 (H)

LMP2 - 11 Autos

#9 - Prema Racing - Filip Ugran/Bent Viscaal/Juan Manuel Correa - Oreca 07-Gibson

#10 - Vector Sport - Ryan Cullen/Matthias Kaiser/Gabriel Aubry - Oreca 07-Gibson

#22 - United Autosports - Frederick Lubin/Phil Hanson/Filipe Albuquerque - Oreca 07-Gibson

#23 - United Autosports - Josh Pierson/Ben Hanley/Oliver Jarvis - Oreca 07-Gibson

#28 - JOTA - David Heinemeier-Hansson/Pietro Fittipaldi/Oliver Rasmussen - Oreca 07-Gibson

#31 - Team WRT - Sean Gelael/Ferdinand Habsburg/Robin Frijns - Oreca 07-Gibson

#34 - Inter Europol Competition - Jakub Smiechowski/Fabio Scherer/Albert Costa - Oreca 07-Gibson

#35 - Alpine Elf Team - Andre Negrao/Memo Rojas/Oliver Caldwell - Oreca 07-Gibson

#36 - Alpine Elf Team - Matthieu Vaxiviere/Julien Canal/Charles Milesi - Oreca 07-Gibson

#41 - Team WRT - Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Deletraz - Oreca 07-Gibson

#63 - Prema Racing - Doriane Pin/Andrea Caldarelli/Daniil Kwjat - Oreca 07-Gibson

LMGTE Am - 13 Autos

#21 - AF Corse - Hiroshi Koizumi/Simon Mann/Kei Cozzolino - Ferrari 488 GTE Evo

#25 - ORT by TF - Ahmad Al Harthy/Michael Dinan/Charlie Eastwood - Aston Martin Vantage AMR

#33 - Corvette Racing - Ben Keating/Nicolas Varrone/Nick Catsburg - Chevrolet Corvette C8.R

#54 - AF Corse - Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon - Ferrari 488 GTE Evo

#56 - Project 1 - AO - P.J. Hyett/Gunnar Jeanette/Matteo Cairoli - Porsche 911 RSR-19

#57 - Kessel Racing - Takeshi Kimura/Scott Huffaker/Ritomo Miyata - Ferrari 488 GTE Evo

#60 - Iron Lynx - Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Alessio Picariello - Porsche 911 RSR-19

#77 - Dempsey-Proton Racing - Christian Ried/Mikkel Pedersen/Julien Andlauer - Porsche 911 RSR-19

#83 - Richard Mille AF Corse - Luis Perez Companc/Lilou Wadoux/Alessio Rovera - Ferrari 488 GTE Evo

#85 - Iron Dames - Sarah Bovy/Michelle Gatting/Rahel Frey - Porsche 911 RSR-19

#86 - GR Racing - Michael Wainwright/Riccardo Pera/Ben Barker - Porsche 911 RSR-19

#88 - Proton Competition - Ryan Hardwick/Zacharie Robichon/Harry Tincknell - Porsche 911 RSR-19

#98 - NorthWest AMR - Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas - Aston Martin Vantage AMR

#777 - D'station Racing - Satoshi Hoshino/Casper Stevenson/Tomonobu Fujii - Aston Martin Vantage AMR

BoP 6h Fuji 2023 - Hypercar

Die Balance of Performance ist in der WEC für den Rest der Saison bereits zwischen den 24 Stunden von Le Mans und den 6 Stunden von Monza bekanntgegeben worden. Die Änderungen bilden nur streckenspezifische Parameter ab, dennoch in Klammern die Änderungen zu den 6 Stunden von Monza.

Cadillac V-Series.R (LMDh)

Mindestgewicht: 1.039 Kilogramm (+7)

Maximale Leistung: 687 PS (+10)

Max. Energiemenge pro Stint: 894 (+4)

Handicap Nachtanken: 1,0 Sekunden

Ferrari 499P (LMH)

Mindestgewicht: 1.076 Kilogramm (+7)

Maximale Leistung: 687 (+11)

Max. Energiemenge pro Stint: 898 Megajoule (+5)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 1,2 Sekunden

Peugeot 9X8 (LMH)

Mindestgewicht: 1.038 Kilogramm (-8)

Maximale Leistung: 707 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 907 Megajoule (-7)

Hybridboost ab: trocken 135; nass 150 km/h (-15/+-0)

Handicap Nachtanken: 1,2 Sekunden

Porsche 963 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.054 Kilogramm (+5)

Maximale Leistung: 699 PS (+11)

Max. Energiemenge pro Stint: 906 Megajoule (+7)

Handicap Nachtanken: 1,0 Sekunden

Toyota GR010 Hybrid (LMH)

Mindestgewicht: 1.080 Kilogramm

Maximale Leistung: 699 PS (+10)

Max. Energiemenge pro Stint: 907 Megajoule (-1)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 1,2 Sekunden

Vanwall Vandervell 680 (LMH)

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm

Maximale Leistung: 707 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 903 Megajoule (-10)

Handicap Nachtanken: -

Einstufung LMP2

Über den Winter hat das WEC-Komitee nochmals an der Leistungseinstufung für die LMP2-Klasse gearbeitet. Der Tank ist im Vergleich zum Vorjahr um zwei Liter geschrumpft, zudem wurden einige Parameter neu aufgenommen. Dazu gehören eine Maximaldrehzahl sowie ein Luftmengenbegrenzer mit 35 Millimeter Durchmesser.

Mindestgewicht: 950 kg

Tankgröße: 63 Liter

Restriktor: 1x 35,0 Millimeter

Max. Drehzahl: 8.000 U/min. (1. bis 5. Gang); 8.500 U/min. (6. Gang)

Pflicht zum Le-Mans-Aerokit

Verbot von Diveplanes an der Front

Diffusorstreben um 50 Millimeter gekürzt

10-Millimeter-Gurney am Heckflügel

BoP 6h Fuji 2023 - LMGTE Am

Eine eigene BoP wurde für die LMGTE Am bislang für Fuji nicht veröffentlicht. Daher hier die Einstufungen aus Monza.

Aston Martin Vantage AMR

Mindestgewicht: 1.245 Kilogramm

Ladedruck: 1,27-1,44 bar

Lambda minimum: 0,94

Tank: 89 Liter

Chevrolet Corvette C8.R

Mindestgewicht: 1.275 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x 41,3 Millimeter

Lambda minimum: 0,88

Tank: 95 Liter

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.273 Kilogramm

Ladedruck: 1,45-1,81 bar

Lambda minimum: 1,15

Tank: 89 Liter

Porsche 911 RSR - 19

Mindestgewicht: 1.269 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x 30,6 Millimeter

Lambda minimum: 0,89

Tank: 101 Liter

Erfolgsballast LMGTE Am

Corvette #33 (Keating/Varrone/Catsburg): 30 Kilogramm

TF-Sport-Aston-Martin #25 (Al Harthy/Dinan/Eastwood): 15

Proton-Porsche #77 (Ried/Pedersen/Andlauer): 15

Iron-Lynx-Porsche #60 (Schiavoni/Cressoni/Picariello): 10

Iron-Lynx-Porsche #85 (Bovy/Gatting/Frey): 10

GR-Porsche #86 (Wainwright/Pera/Barker): 10

Wettervorhersage, Stand 6. September

Japan wird derzeit noch von einem Ausläufer eines Tiefdruckgebiets beherrscht, der viel Regen bringt. Im Laufe des Wochenendes aber wird dieses über den Pazifik abziehen. Danach macht sich Hochdruckeinfluss von Westen her breit und sorgt für angenehm spätsommerliches Wetter mit bis zu 28 Grad Celsius am Samstag.

Für den Sonntag ist die Vorhersage noch unsicher. Aufgrund der sehr eigenen Witterungsverhältnisse am Fuße des Mount Fuji sind immer wieder Schauer möglich. Doch selbst dann bleibt es spätsommerlich warm.

Daten zum Fuji Speedway

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 4,563 Kilometer

Kurven: 16

Hypercar-Streckenrekord: 1:29.234 (Kamui Kobayashi, Toyota GR010 Hybrid, 2022)

GTE-Streckenrekord: 1:35.884 (Nicki Thiim, Aston Martin, 2018)

6h Fuji seit: 1967 mit Unterbrechungen, WEC seit 2012

Eröffnung/Umbauten: 1966/1974/1984/2005

Adresse: 694 Nakahinata, Oyama, Sunto District, Shizuoka 410-1307, Japan

Alle WEC-Sieger in Fuji seit 2012

2012: A. Wurz/N. Lapierre/K. Nakajima (Toyota TS030 Hybrid)

2013: A. Wurz/N. Lapierre/K. Nakajima (Toyota TS030 Hybrid)

2014: S. Buemi/A. Davidson (Toyota TS040 Hybrid)

2015: T. Bernhard/M. Webber/B. Hartley (Porsche 919 Hybrid)

2016: S. Sarrazin/M. Conway/K. Kobayashi (Toyota TS050 Hybrid)

2017: S. Buemi/A. Davidson/K. Nakajima (Toyota TS050 Hybrid)

2018: M. Conway/K. Kobayashi/J. M. Lopez (Toyota TS050 Hybrid)

2019: S. Buemi/B. Hartley/K. Nakajima (Toyota TS050 Hybrid)

2022: S. Buemi/B. Hartley/R. Hirakawa (Toyota GR010 Hybrid)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.