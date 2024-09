Infos WEC Fuji 2024: Livestream, Zeitplan, Starterliste

Der Fuji Speedway lädt zum traditionellen Nippon-Spektakel als vorletzter Lauf der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Toyota steht beim Heimspiel natürlich im Mittelpunkt und ist auf der ehemaligen Formel-1-Strecke bei Oyama (sprich: "Oooh-Jamma"), rund 30 Kilometer Luftlinie von der Stadt Fuji entfernt, erst einmal geschlagen worden.

Doch in diesem Jahr ticken die Uhren anders und der Toyota GR010 Hybrid hat in der Balance of Performance (BoP) einen weiteren Dämpfer erhalten. Ob das den Heimvorteil zunichte macht, wird sich zeigen.

Zeitplan 6h Fuji 2023 (alle Zeiten MESZ)

Das traditionelle Frühaufsteher-Wochenende der WEC schlägt auch dieses Jahr mit seiner normalen Startzeit von 4 Uhr nachts zu. Zumindest geht die WEC so der Formel 1 in Aserbaidschan aus dem Weg.

Für den Ortszeit müssen sieben Stunden hinzuaddiert werden.

Freitag, 13. September:

04:00 - 05:30 Uhr: 1. Freies Training

08:30 - 10:00 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 14. September:

03:20 - 04:20 Uhr: 3. Freies Training

07:20 - 07:50 Uhr: Qualifying & Hyperpole LMGT3

08:00 - 08:30 Uhr: Qualifying & Hyperpole Hypercar

Sonntag, 15. September:

04:00 - 10:00 Uhr: Rennen

TV-Zeiten und Livestream

Nach den 6 Stunden von Sao Paulo wird im deutschsprachigen Raum auch das 6-Stunden-Rennen aus Austin live und in voller Länge im Free-TV gezeigt. Diesmal überträgt Eurosport das gesamte Rennen inklusive Vor- und Nachberichten, während in Österreich ORF Sport+ fünf der sechs Stunden zeigt.

Darüber hinaus ist das Rennen über die kostenpflichtigen Angebote, allen voran die Eurosport Mediathek/Discovery+ (ehemals Eurosport Player) oder den offiziellen WEC-Livestream auf fiawec.tv, zu sehen. Auf diesen Kanälen wird auch das Qualifying live und in voller Länge übertragen.

Sport1 wird einen kostenlosen Livestream anbieten.

Samstag, 14. September:

03:20 - 04:25 Uhr: 3. Freies Training (WEC TV, WEC YouTube, Eurosport Mediathek)

07:08 - 08:40 Uhr: Qualifying (WEC TV, Eurosport Mediathek)

Sonntag, 15. September:

03:30 - 10:30 Uhr: Rennen in voller Länge (Eurosport, WEC TV, Sport1 Livestream, Eurosport Mediathek)

03:55 - 09:00 Uhr: Startphase (ORF Sport+)

15:30 - 18:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

21:30 - 22:45 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

23:20 - 00:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

Montag, 16. September:

03:00 - 05:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

08:30 - 10:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

14:00 - 16:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

22:00 - 24:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2)

Wiederholungen über Montag, den 16. September hinaus entnehmen Sie bitte Ihrer Programm-Zeitschrift oder entsprechenden Online-Portalen.

Starterliste WEC Fuji 2024

Es gibt gegenüber Austin zwei Änderungen im Fahrerfeld. Zum einen kommt Jules Gounon anstelle von Paul-Loup Chatin im Alpine #35 zu einem von langer Hand geplanten Einsatz, beim Finale soll Chatin wieder im Auto sitzen. Und im Proton-Ford #88 kommt Christian Ried zu seinem zweiten Einsatz, nachdem Ben Keating in Austin einen einmaligen Auftritt hatte.

Hypercar - 18 Starter

#2 - Cadillac Racing - Earl Bamber/Alex Lynn - Cadillac V-Series.R

#5 - Porsche Penske Motorsport - Matt Campbell/Michael Christensen/Frederic Makowiecki - Porsche 963

#6 - Porsche Penske Motorsport - Kevin Estre/Andre Lotterer/Laurens Vanthoor - Porsche 963

#7 - Toyota Gazoo Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries - Toyota GR010 Hybrid

#8 - Toyota Gazoo Racing - Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid

#12 - Hertz Team Jota - Will Stevens/Callum Ilott/Norman Nato - Porsche 963

#15 - BMW M Team WRT - Dries Vanthoor/Raffaele Marciello/Marco Wittmann - BMW M Hybrid V8

#20 - BMW M Team WRT - Sheldon van der Linde/Robin Frijns/Rene Rast - BMW M Hybrid V8

#35 - Alpine Endurance Team - Jules Gounon/Ferdinand Habsburg/Charles Milesi - Alpine A424

#36 - Alpine Endurance Team - Nicolas Lapierre/Mick Schumacher/Matthieu Vaxiviere - Alpine A424

#38 - Hertz Team Jota - Jenson Button/Phil Hanson/Oliver Rasmussen - Porsche 963

#50 - Ferrari AF Corse - Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen - Ferrari 499P

#51 - Ferrari AF Corse - Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi - Ferrari 499P

#63 - Lamborghini Iron Lynx - Mirko Bortolotti/Edoardo Mortara/Daniil Kwjat - Lamborghini SC63

#83 - AF Corse - Robert Kubica/Robert Schwarzman/Yifei Ye - Ferrari 499P

#93 - Peugeot TotalEnergies - Mikkel Jensen/Nico Müller/Jean-Eric Vergne - Peugeot 9X8

#94 - Peugeot TotalEnergies - Paul di Resta/Loic Duval/Stoffel Vandoorne - Peugeot 9X8

#99 - Proton Competition - Harry Tincknell/Neel Jani/Julien Andlauer - Porsche 963

LMGT3 - 18 Starter

#27 - Heart of Racing Team - Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas - Aston Martin Vantage AMR LMGT3

#31 - Team WRT - Darren Leung/Sean Gelael/Augusto Farfus - BMW M4 LMGT3

#46 - Team WRT - Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Maxime Martin - BMW M4 LMGT3

#54 - Vista AF Corse - Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon - Ferrari 296 LMGT3

#55 - Vista AF Corse - Francois Heriau/Simon Mann/Alessio Rovera - Ferrari 296 LMGT3

#59 - United Autosports - James Cottingham/Nicolas Costa/Gregoire Saucy - McLaren 720S LMGT3 Evo

#60 - Iron Lynx - Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Franck Perera - Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2

#77 - Proton Competition - Ryan Hardwick/Zacharie Robichon/Ben Barker - Ford Mustang LMGT3

#78 - Akkodis ASP Team - Arnold Robin/Clemens Schmid/Kelvin van der Linde - Lexus RC F LMGT3

#81 - TF Sport - Tom van Rompuy/Rui Andrade/Charlie Eastwood - Corvette Z06 LMGT3-R

#82 - TF Sport - Hiroshi Koizumi/Sebastien Baud/Daniel Juncadella - Corvette Z06 LMGT3-R

#85 - Iron Dames - Sarah Bovy/Rahel Frey/Michelle Gatting - Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2

#87 - Akkodis ASP Team - Takeshi Kimura/Esteban Masson/Jose Maria Lopez - Lexus RC F LMGT3

#88 - Proton Competition - Christian Ried/Mikkel Ole Pedersen/Dennis Olsen - Ford Mustang LMGT3

#91 - Manthey EMA - Yasser Shahin/Morris Schuring/Richard Lietz - Porsche 911 GT3 R LMGT3

#92 - Manthey PureRxcing - Alexander Malichin/Joel Sturm/Klaus Bachler - Porsche 911 GT3 R LMGT3

#95 - United Autosports - Joshua Caygill/Nico Pino/Marino Sato - McLaren 720S LMGT3 Evo

#777 - D'station Racing - Clement Mateu/Erwan Bastard/Marco Sörensen - Aston Martin Vantage LMGT3

BoP 6h Fuji 2024 - Hypercar

In Klammern die Veränderung zu Austin

Alpine A424 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.042 Kilogramm (+1)

Maximale Leistung: 518 kW (+3)/704 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: -3,7 Prozent (-0,5)

Max. Energiemenge pro Stint: 907 Megajoule

Handicap Nachtanken: -

BMW M Hybrid V8 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.037 Kilogramm

Maximale Leistung: 515 kW (+2)/700 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: -1,2 Prozent (-0,3)

Max. Energiemenge pro Stint: 907 Megajoule (+1)

Handicap Nachtanken: -

BoP bis 250 km/h: Toyota nochmals schlechter eingestuft, Peugeot nochmal günstiger

Foto: smg/Stritzke

Cadillac V-Series.R (LMDh)

Mindestgewicht: 1.036 Kilogramm (-1)

Maximale Leistung: 520 kW (+2)/707 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: -0,8 Prozent (-0,2)

Max. Energiemenge pro Stint: 909 Megajoule (+2)

Handicap Nachtanken: -

Ferrari 499P (LMH)

Mindestgewicht: 1.055 Kilogramm

Maximale Leistung: 500 kW/680 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: +1,3 Prozent (-0,6)

Max. Energiemenge pro Stint: 901 Megajoule

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Lamborghini SC63 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm

Maximale Leistung: 520 kW/707 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: -0,1 Prozent (-0,1)

Max. Energiemenge pro Stint: 910 Megajoule (+2)

Handicap Nachtanken: -

Einstufung über 250 km/h: Alpine weiter am ungünstigsten, Toyota nun schon dahinter, Cadillac nähert sich Basis-Einstufung von Katar

Foto: smg/Stritzke

Peugeot 9X8 2024 (LMH)

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm (-7)

Maximale Leistung: 513 kW (+4)/697 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: -1,9 Prozent (-0,7)

Max. Energiemenge pro Stint: 903 Megajoule (+1)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Porsche 963 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.049 Kilogramm (-4)

Maximale Leistung: 512 kW (+3)/696 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: +0,2 Prozent (-0,5)

Max. Energiemenge pro Stint: 908 Megajoule (+1)

Handicap Nachtanken: -

Toyota GR010 Hybrid (LMH)

Mindestgewicht: 1.070 Kilogramm (+5)

Maximale Leistung: 493 kW (-4)/670 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: +5,4 Prozent (+0,2)

Max. Energiemenge pro Stint: 908 Megajoule (+2)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

BoP 6h Fuji 2024 - LMGT3

Aston Martin Vantage AMR LMGT3

Mindestgewicht: 1.345 Kilogramm

Max. Leistung <200 km/h: 86 Prozent (+1)

Max. Leistung >200 km/h: 87 Prozent (+1)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 11,0 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 687 Megajoule (+2)

BMW M4 LMGT3

Mindestgewicht: 1.339 Kilogramm

Max. Leistung <200 km/h: 96 Prozent

Max. Leistung >200 km/h: 97 Prozent

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 4,6 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 690 Megajoule

Corvette Z06 LMGT3.R

Mindestgewicht: 1.344 Kilogramm

Max. Leistung <200 km/h: 94 Prozent (-1)

Max. Leistung >200 km/h: 98 Prozent (+1)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 9,3 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 693 Megajoule (+1)

Ferrari 296 LMGT3

Mindestgewicht: 1.341 Kilogramm (-8)

Max. Leistung <200 km/h: 85 Prozent (-1)

Max. Leistung >200 km/h: 89 Prozent (+3)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 4,5 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 677 Megajoule (-2)

Ford Mustang LMGT3

Mindestgewicht: 1.334 Kilogramm

Max. Leistung <200 km/h: 95 Prozent

Max. Leistung >200 km/h: 94 Prozent (+4)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 7,6 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 698 Megajoule (+2)

Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2

Mindestgewicht: 1.356 Kilogramm

Max. Leistung <200 km/h: 86 Prozent (+1)

Max. Leistung >200 km/h: 86 Prozent (+3)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 8,0 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 689 Megajoule (+2)

Lexus RC F LMGT3

Mindestgewicht: 1.355 Kilogramm

Max. Leistung <200 km/h: 99 Prozent

Max. Leistung >200 km/h: 97 Prozent (+1)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 10,0 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 713 Megajoule

McLaren 720S LMGT3

Mindestgewicht: 1.345 Kilogramm

Max. Leistung <200 km/h: 88 Prozent

Max. Leistung >200 km/h: 95 Prozent (-1)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 10,7 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 689 Megajoule (-1)

Porsche 911 GT3 R LMGT3

Mindestgewicht: 1.345 Kilogramm

Max. Leistung <200 km/h: 92Prozent (-1)

Max. Leistung >200 km/h: 99 Prozent (+1)

Heckflügel min.: gemäß Homologation

Heckflügel max.: 12,3 Grad

Bodenfreiheit: 50 Millimeter

Max. Energiemenge pro Stint: 686 Megajoule (-2)

Erfolgsballast LMGT3

Manthey-Porsche #92 (Malichin/Sturm/Bachler) +40 Kilogramm

Heart-of-Racing-Aston-Martin #27 (James/Mancinelli/Riberas) +25 Kilogramm

Manthey-Porsche #91 (Shahin/Schuring/Lietz) +15 Kilogramm

WRT-BMW #31 (Leung/Gelael/Farfus) +5 Kilogramm

United-Autosports-McLaren #95 (Caygill/Pino/Sato) +5 Kilogramm

Wettervorhersage, Stand 11. September

Der für die Region typische Regen wird am Wochenende immer wieder eine Rolle spielen, am Renntag soll es aber trocken bleiben. Für die Teilnehmer wird es daher wichtig sein, die zur Verfügung stehende trockene Trainingszeit zu nutzen - und die könnte knapp werden. Besonders ärgerlich wäre das für jene Hersteller, die noch nie auf dem Fuji Speedway gefahren sind.

An allen drei Tagen wird es spätsommerlich warm mit Höchsttemperaturen von jeweils über 25 Grad Celsius. Für den trockenen Renntag sind bei strahlendem Sonnenschein sogar 29 Grad vorhergesagt. Der Wind spielt eine untergeordnete Rolle.

Auch die Asphalttemperaturen können bei direkter Sonneneinstrahlung sehr schnell ansteigen. Der Fuji Speedway am Fuße des weltberühmten Berges liegt auf einer geographischen Breite, die mit der von Algier oder Zypern vergleichbar ist.

Daten zum Fuji Speedway

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 4,563 Kilometer

Kurven: 16

Hypercar-Streckenrekord: 1:27.794 (Kamui Kobayashi, Toyota GR010 Hybrid, 2023)

6h Fuji seit: 1967 mit Unterbrechungen, WEC seit 2012

Eröffnung/Umbauten: 1966/1974/1984/2005

Adresse: 694 Nakahinata, Oyama, Sunto District, Shizuoka 410-1307, Japan

Alle WEC-Sieger in Fuji seit 2012