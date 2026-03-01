Iran-Krise: WEC wartet weitere Entwicklung wegen Katar-Auftakt ab

Die militärischen Auseinandersetzungen in der Golf-Region zwischen Israel, den USA und dem Iran haben den Motorsport in der Region unter Druck gesetzt. Da auch weitere Länder auf der Arabischen Halbinsel zur Zielscheibe für iranische Raketen und Drohnen geworden sind, steht nach der Absage eines Formel-1-Reifentests vor allem der Auftakt der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) im Fokus.

Eigentlich soll am 28. März das 1.812-Kilometer-Rennen auf dem Lusail International Circuit über die Bühne gehen (WEC-Kalender 2026), doch seit dem Beginn der Auseinandersetzungen am vergangenen Samstag steht ein großes Fragezeichen hinter der Veranstaltung. Noch wird das Rennen allerdings nicht abgesagt.

In einem Statement lässt die WEC verlauten, dass sie die Situation genau beobachte. Dies ist eine häufig gebräuchliche PR-Formel, wenn ein Event aufgrund äußerer Einflüsse gefährdet ist, eine endgültige Entscheidung aber noch aussteht.

Die Lage ist prekär, da der Iran im Zuge seiner Vergeltungsangriffe nach dem Tod des obersten geistlichen Führers Ali Chamenei und weiteren Spitzenkräften auch Ziele in Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Katar und Jordanien attackiert hat. Der zivile Flugverkehr ist aktuell teilweise ausgesetzt.

Die Situation bleibt hochdynamisch. Die Hoffnung ruht derzeit auf einem Waffenstillstand, allerdings kündigte US-Präsident Donald Trump am Sonntag an, der Krieg könne noch vier Wochen andauern. Das würde militärische Auseinandersetzungen über fast den gesamten März bedeuten.

Die Aktivitäten auf der Strecke unweit der Hauptstadt Doha sollen bereits am Sonntag, den 22. März, mit dem Prolog beginnen. Das erfordert eine Anreise des Personals bereits Mitte des Monats. Eine Entscheidung muss also zeitnah getroffen werden.

Die WEC kann von Glück reden, dass der Saisonauftakt 2026 einen Monat später liegt als 2025. Damals fand das Rennen bereits am 28. Februar statt. Ein ähnlicher Termin in diesem Jahr hätte wohl dazu geführt, dass der gesamte Tross in Katar festgesessen hätte.

Das Statement der WEC im Wortlaut

"Die FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) beobachtet die aktuelle Situation im Nahen Osten genau - ein Prozess strenger Bewertung, der bereits seit mehreren Wochen andauert.

Die Sicherheit unserer Teilnehmer, des Personals und der Fans bleibt unsere oberste Priorität. Dementsprechend steht das Management der FIA WEC in ständigem, direktem Austausch mit den zuständigen Behörden in Katar.

Die FIA WEC hält regelmäßige Treffen mit den katarischen Behörden bezüglich des bevorstehenden Prologs und des Katar 1812km-Rennens ab, die für den 22. bis 23. März beziehungsweise 26. bis 28. März geplant sind.

Wir werden die Situation weiterhin täglich bewerten. Weitere Aktualisierungen werden bei Bedarf mitgeteilt."