Isotta Fraschini präsentiert Hypercar, den Tipo 6 LMH Competizione

Vier Monate nach der Ankündigung von Isotta Fraschini, an Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2023 teilzunehmen, ist am Dienstag in Mailand die offizielle Fahrzeugpräsentation erfolgt. Der Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione ist ein auf dem LMH-Reglement aufgebautes Hypercar, das die lange Tradition der italienische Marke neu beleben soll.

FOTOS: Präsentation des Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competitzione

Das selbstgesteckte Ziel, das Auto bis Ende Februar fertig zu haben, ist mit der Präsentation erreicht worden. Allerdings wird Isotta Fraschini in der WEC-Saison 2023 nicht von Beginn an mit von der Partie sein. Derzeit ist der Bolide noch nicht vom Automobil-Weltverband (FIA) homologiert. Der WEC-Saisonauftakt steigt aber schon in weniger als drei Wochen in Sebring. Als Debüt peilt Isotta Fraschini das Heimrennen in Monza an. (WEC-Kalender 2023)

Entstanden ist der von einem 3-Liter-V6-Turbo angetriebene Tipo 6 LMH Competizione in Zusammenarbeit mit Michelotto Engineering. Beim Triebwerk handelt es sich um einen Twinturbo-Motor, der von HWA entwickelt wurde. Das Hybridsystem kommt von Bosch.

Die Aerodynamik des Tipo 6 ist das Ergebnis zahlreicher Stunden im Windkanal von Williams. Eingesetzt wird das Auto von Vector Sport, einem britischen Rennstall, der im Langstreckensport über einiges an Erfahrung verfügt.

"Heute sind wir genau da, wo wir vor vier Monaten vorausgesagt haben, sein zu wollen", kommentiert Isotta-Fraschini-Motorsportchef Claudio Berro anlässlich der Präsentation und verkündet mit Stolz: "Der Tipo 6 LMH Competizione ist fertig."

"Es bleibt die Absicht, bei Rennen der WEC-Saison 2023 anzutreten, sobald das Auto von der FIA homologiert ist. Bis dahin werden wir gemeinsam mit Vector Sport Kilometer um Kilometer abspulen, um so rasch wie möglich bereit zu sein", so Berro.

Abgesehen vom geplanten Renndebüt bei den 6 Stunden von Monza im Juli soll der Isotta Fraschini Tipo 6 künftig auch interessierten Kundenteams angeboten werden. Die LMH-Version ist übrigens eine von gleich drei Versionen des Autos. Neben dem reinrassigen Rennwagen wird es ein spezielle Version für Trackdays geben. Auch eine Straßenversion ist angekündigt.

Insgesamt will Isotta Fraschini 50 Exemplare des Tipo 6 auf die Räder stellen. Möglich machen soll es ein Budget in Höhe von 100 Millionen Euro.

Die LMH-Version ist eine von drei Versionen des Isotta Fraschini Tipo 6 Foto: Isotta Fraschini

