Jani über LMDh-Debüt von Proton: "Wir können nur überraschen!"

Bei den 6h von Mona (hier alle Informationen!) wird Proton Competition das Debüt in der Hypercar-Klasse feiern. Der deutsche Rennstall, der in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) bereits aus der GT-Klasse bekannt ist, wird einen Porsche 963 an den Start bringen, der von Neel Jani, Harry Tincknell und Gianmaria Bruni pilotiert wird.

Der Bolide wird in den RaceWeatherTech-Farben glänzen. Jani glaubt, dass das Team bei der LMDh-Premiere "nur überraschen" kann. Allerdings vermutet der erfahrene Schweizer auch, dass die Mannschaft nicht aus eigener Kraft um die Spitze fahren kann und nur von den Problemen der Konkurrenz profitieren wird.

"Es wird eine große Herausforderung", sagt Jani im Gespräch mit der internationalen Plattform von 'Motorsport.com'. "Sie sind ein etabliertes Team im GT-Rennsport. Ich denke, dass sie am Anfang eine steile Lernkurve haben werden, weil sie das Auto viel später als alle anderen bekommen haben."

Jota als anspruchsvolle Referenz

"Das macht es nicht einfach, aber ich bin bereit dafür und denke, dass wir nur überraschen können", ist Jani optimistisch. Neben Jota, die bereits in Spa und Le Mans mit dem Porsche 963 am Start waren, ist Proton nun das zweite Porsche-Kundenteam in der WEC. "Jota ist im Grunde die Referenz, und sie haben viel Erfahrung mit Prototypen."

"Wir müssen anschauen, wie sie sich bei ihren ersten Rennen geschlagen haben", erinnert der Schweizer. "In Spa war es nicht einfach für sie, in Le Mans waren sie schnell, aber sie hatten Probleme [im Qualifying]."

Die LMDh-Boliden bereiten den Teams grundsätzlich noch Sorgen, was Jani allerdings auch als Chance sieht. "Es fallen noch viele Autos aus, also müssen wir einfach da sein, wenn die Musik aufhört", schmunzelt der erfahrene Porsche-Pilot, der Audi beim Formel-1-Einstieg helfen soll.

Jani mit wichtiger Erfahrung?

Jani gehört zu den Rennfahrern mit großem Erfahrungsschatz. Der 39-Jährige war in das LMP1-Pojekt von Porsche integriert und brachte den 919 Hybrid zum Erfolg. 2019 feierte Jani nicht nur den Gesamtsieg beim 24h-Rennen in Le Mans, sondern auch den Weltmeistertitel in der WEC.

Nach weiteren Teilnahmen in der Formel E und im GT-Projekt von Porsche trennten sich Ende 2022 die Wege. Jani war noch in die anfängliche Entwicklung des Porsche 963 eingebunden, allerdings nie für Testfahrten auf der Strecke. "Es waren nur grundlegende Dinge, wie die Einstellung des Sichtwinkels der Fenster oder die Menge an Licht, die in das Cockpit kommt", so Jani.

Jani wird gemeinsam mit Tincknell und Bruni auch bei den letzten Saisonrennen der WEC in Fuji und Bahrain am Start sein. Zudem verriet er, dass er beim Petit Le Mans, dem Saisonfinale der IMSA-Serie im Oktober, einen weiteren Einsatz für Proton absolvieren könnte. Beim IMSA-Rennen in Road America werden sich Tincknell und Bruni den Proton-Porsche-963 zunächst als Duo teilen.

