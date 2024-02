Jenson Button plant trotz geplatztem Vettel-Deal mit langfristigem WEC-Einsatz

Wenn am Samstag die Startampel in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) auf Grün springt, startet Jenson Button in seine erste Vollzeit-Saison seit 2019. Der Formel-1-Weltmeister von 2009 teilt sich in diesem Jahr den Jota-Porsche #38 mit Phil Hanson und Oliver Rasmussen. Und obwohl der geplante Vettel-Deal nicht zustande kam, plant Button mit einem mehrjährigen WEC-Engagement.

"Ich freue mich richtig darauf, eine ganze Saison zu fahren", sagt Button bei dailysportscar.com. Sein Vertrag gilt zunächst nur für die WEC-Saison 2024, allerdings stellt der Brite klar: "Ich sehe das nicht als einen Einjahresvertrag. Ich möchte nicht herumspringen."

"Ich bin 44 Jahre alt und werde nicht mehr viele Jahre Rennen fahren", weiß Button, der mit einer langfristigen Zusammenarbeit mit Jota liebäugelt. "Ich bin voll dabei und will in den nächsten paar Jahren etwas erreichen. Ich will nicht die Meisterschaften wechseln. Ich denke, ich werde die nächsten Jahre in der WEC bleiben."

"Ich kenne viele der Jungs von Jota schon seit Jahren", verrät Button. "Ich kenne Sam (Hignett) und David Clarke gut, ebenso wie Singer und Tom Wagner, der an der Finanzierung des Teams beteiligt ist." Die Verpflichtung des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters war daher keine Überraschung: "Letztes Jahr in Le Mans haben wir darüber gesprochen. Es war klar, dass es passieren würde, es ging nur darum, den Stift zu Papier zu bringen."

Warum das Vollzeit-Comeback für Button Sinn macht

"Ich fühle mich [bei Jota] sehr wohl, sie sind sehr professionell. Sie sind ein reines Rennteam, was ich sehr schätze. Sie sind nicht darauf aus, Autos zu verkaufen, sondern wollen nur gewinnen, um zu gewinnen", lobt der 44-Jährige die Einstellung des Teams.

Auch deshalb musste Button nicht lange überlegen, als sich die Möglichkeit für ein Vollzeit-Comeback in der WEC ergab. Zuletzt war der Brite in der WEC-Saison 2018 am Start, als er bei einigen Rennen den LMP1-Boliden von SMP pilotierte. Hinzu kommt die Teilnahme bei den 24h von Le Mans 2023, beim legendären NASCAR-Einsatz von Hendrick Motorsport.

Jenson Button fährt den Porsche 963 von Jota Foto: Motorsport Images

Nun ist für Button der perfekte Zeitpunkt für ein Vollzeit-Comeback. "Von 2019 bis jetzt habe ich zwei Kinder bekommen, aber sie sind jetzt etwas älter. Das macht es einfacher, wenn ich auf Reisen bin", erklärt er. "Während der COVID-Phase hatten wir alle das Gefühl, Jahre zu verlieren, und ich hätte, glaube ich, ein Vollzeit-Programm mitgemacht, aber es hat nicht geklappt."

"Also fuhr ich NASCAR, Le Mans, Petit Le Mans. Es hat mir Spaß gemacht, aber wenn man immer wieder ein- und aussteigt, holt man nicht das Beste aus sich heraus", weiß der erfahrene Rennfahrer. "Ich möchte mich mit den Details und der Technik befassen."

"So fortschrittlich, dass es verrückt ist!"

In den letzten Monaten konnte Button bereits die ersten Erfahrungen im LMDh-Boliden sammeln. Im Oktober letzten Jahres nahm er im Porsche 963 von JDC-Miller am Petit Le Mans teil. Bei den 24 Stunden von Daytona 2024 startete er als Teil des Honda-Werksteams Wayne Taylor Racing im Acura ARX-06.

Damit ist Button einer von wenigen Fahrern, die bereits zwei verschiedene LMDh-Autos ausprobiert haben. "Beide Autos zu fahren, bringt den Kopf ein wenig durcheinander, aber einen Prototyp zu fahren, ist immer von Vorteil", sagt Button, der von der Komplexität der Hypercars überrascht war.

Button kennt den Porsche 963 aus der IMSA-Serie Foto: Motorsport Images

"Das Wichtigste ist, die Systeme im Auto zu lernen. Das braucht Zeit", erinnert der langjährige Formel-1-Pilot. "Wenn sie über Funk sagen: 'Multi dies, Multi das', dann gibt es einfach so viel. In diesem Auto gibt es hundert Dinge mehr zu tun als in einem Formel-1-Auto. Es ist technisch so fortschrittlich, dass es verrückt ist!"

"In der Formel 1 macht man vieles hinter den Kulissen, aber wir können es im Auto machen. Es gibt so viel zu justieren", erklärt Button. "Es geht also darum, die Systeme zu verstehen, wo sie sich am Lenkrad befinden und welche Auswirkungen sie auf das Auto haben können."

