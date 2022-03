Josh Pierson wird in Sebring jüngster WEC-Sieger: Teamkollegen ziehen Hut

Audio-Player laden

Josh Pierson hat beim Auftakt zur Langstrecken-WM 2022, den 1.000 Meilen Sebring, Geschichte geschrieben: Der US-Amerikaner gewann im Alter von gerade einmal 16 Jahren das Rennen und krönte sich damit zum jüngsten Sieger aller Zeiten in der FIA WEC.

Pierson setzte sich in Sebring zusammen mit seinen hochkarätigen Teamkollegen bei United Autosports, Paul di Resta und Oliver Jarvis, in der LMP2-Klasse durch. Diese zollten ihm anschließende jede Menge Respekt.

"Josh hat einen tollen Job gemacht, er ist sehr gut gefahren. Wir haben ihn mit einem Dreifach-Stint herausgefordert", lobt di Resta, und Jarvis fügt hinzu: "Josh hat seine WEC-Karriere auf wunderbare Weise mit einem Sieg begonnen. Und das im Alter von 16 Jahren!"

3/3 für Josh Pierson bei den 1.000 Meilen Sebring

Und was sagt der Gefeierte selbst? "Der Dreifachstint war schwierig, vor allem für die Reifen. Zum Ende hin wurde es heiß im Auto und die Reifen bauten ab. Am Ende des Tages ist die Strategie aufgegangen, also vielen Dank an das Team."

Insgesamt kam das United-Autosports-Trio mit dem Oreca #23 im vorzeitig abgebrochenen Chaosrennen von Sebring auf 192 Runden und verwies die beiden WRT-Orecas #31 (Gelael/Frijns/Rast) und #41 (Andrade/Habsburg/Nato) auf die weiteren Plätze. Insgesamt reichte es nach dem Unfall des Toyota #7 (Conway/Kobayashi/Lopez) für P4.

Für Pierson hätte der Einstand bei United Autosports nicht besser laufen können. Der Sieg in Sebring verlängert seine bereits bestehende Siegstrecke mit dem Team. Zusammen mit den beiden AsLMS-Erfolgen in Abu Dhabi kommt er nun auf drei Triumphe in drei Läufen für das Team. Schon im Mittleren Osten fungierte di Resta als sein Teamkollege.

Das Ende der Fahnenstange soll das noch nicht gewesen sein, denn Pierson kündigt bereits an: "Wir haben in Spa noch viel vor!" Auf der Ardennen-Achterbahn findet der nächste Lauf zur WEC-Saison 2022 statt. Das Rennen ist für den 7. Mai terminiert.

