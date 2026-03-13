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WEC

Kein Back-to-back mit Bahrain! Neuer Termin für WEC in Katar steht

Die WEC gibt ihren neuen Termin für die 1.812 Kilometer von Katar bekannt - Ein "Double-Header" mit Bahrain wird trotz der geografischen Nähe vermieden

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Veröffentlicht:
Kein Back-to-back mit Bahrain! Neuer Termin für WEC in Katar steht

Die 1.812 Kilometer von Katar finden, sofern es die Lage zulässt, am 24. Oktober 2026 statt

Foto: FIA FIA

Das Katar-Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) wird am Samstag, den 24. Oktober 2026 nachgeholt - sofern sich die Lage im Nahen Osten bis dahin beruhigt hat. Das Rennen wird weiterhin über 1.812 Kilometer (angelehnt an den Nationalfeiertag am 18. Dezember) gehen oder nach zehn Stunden vorzeitig beendet.

Die WEC legt den neuen Termin für das Rennen zwei Wochen vor die 8 Stunden von Bahrain, die das Saisonfinale bleiben. Das war für die WEC wichtig, um den traditionellen Rahmen für die Saisonabschlussfeier im nahegelegenen Luxushotel in Zallaq zu wahren.

Mit der Wahl auf den 24. Oktober entgeht die WEC Terminkollisionen mit anderen Endurance-Serien, vermeidet aber auch eine Back-to-back-Situation mit Bahrain.

Andere relevante Serien aus dem ACO-Universum beenden ihre Saisons bereits vorher: Das Finale der IMSA SportsCar Championship ist am 3. Oktober, das ELMS-Finale am 10. Oktober.

Die 1.812 Kilometer von Katar bleiben bei ihrem Drei-Tages-Format. Zwei Freie Trainings finden also am Donnerstag, den 22. Oktober statt, das dritte Training und das Qualifying am Freitag, den 23. Oktober und das Rennen am Samstag, en 24. Oktober. Aufgrund des islamischen Wochenendes fährt die WEC ihre Rennen im Nahen Osten in der Regel am Samstag.

Natürlich bekräftigt die WEC, dass FIA, ACO, der katarische Motorsportverband QMMF und der Lusail International Circuit weiterhin die Situation "genau beobachten" werden.

Momentan deutet nicht viel auf ein baldiges Ende der militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA, Israel und dem Iran hin, der auch sämtliche Golfstaaten mit in die Krise hineingezogen hat.

Iranische Drohnen und Raketen bedrohen nach wie vor die zivile Infrastruktur in allen Ländern der Arabischen Halbinsel.

Aufgrund des Krieges werden weitere Absagen im Motorsport in der Region erwartet, allen voran die Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien (12. und 19. April) sowie das MotoGP-Rennen in Katar (12. April).

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