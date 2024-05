Keine Erweiterung des Rennkalenders: WEC bleibt auch 2025 bei acht Rennen!

Der Rennkalender der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) wird auch in der Saison 2025 nur acht Rennen umfassen! Das hat der Automobile Club de l'Ouest (ACO) als Veranstalter der Serie bestätigt. "Es steht wegen der Kosten aktuell auf dem Plan, ein Rennen hinzuzufügen", sagt ACO-Präsident Pierre Fillon.

"Das Wichtigste ist, auf die Kosten zu achten, auch wenn die WEC wächst", mahnt der Franzose gegenüber Autosport, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network. In den Jahren 2016 und 2017 umfasste der Rennkalender bereits neun Rennen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie wieder reduziert.

2021 und 2022 trug die WEC nur sechs Rennen pro Jahr aus, während es in der Saison 2023 bereits sieben WM-Läufe waren. In diesem Jahr wurde der Rennkalender auf acht Rennen erweitert - und das Interesse ist ungebrochen groß. "Wir haben eine große Nachfrage nach Rennen seitens Rennstrecken", sagt Fillon.

Auch Silverstone sei offenbar interessiert, verrät der ACO-Präsident. Der Formel-1-Kurs war bereits von 2012 bis zur Supersaison 2019/20 fester Bestandteil des WEC-Kalenders. Dass sich die Briten auf eine Rückkehr der Langstrecken-WM freuen können, ist allerdings unwahrscheinlich.

Wenig Änderungen am WEC-Rennkalender 2025

Der Rennkalender 2025, der auf der traditionellen Pressekonferenz des ACO im Rahmen der 24 Stunden von Le Mans vorgestellt werden soll, wird dem diesjährigen Kalender ähneln. Einzige Ausnahme: Das Rennen in Monza, das in diesem Jahr wegen umfangreicher Arbeiten an den Boxen- und Paddockanlagen nach Imola verlegt wurde, soll zurückkehren.

Auch der WM-Lauf in Austin (Texas) soll bleiben, obwohl Roger Penske daran interessiert ist, das Rennen auf dem Straßenkurs des Indianapolis Motor Speedway auszutragen. Der Penske-Teamchef hatte erst im März erklärt, dass er aber aufgrund von Terminschwierigkeiten nicht damit rechne, dass dieses Vorhaben schon im nächsten Jahr umgesetzt werden könne.

Ein kompakter Rennkalender mit acht WM-Läufen wird auch von den Herstellern begrüßt. "Wir stehen am Anfang einer neuen Ära im Sportwagensport und müssen erst einmal sehen, ob das funktioniert und nachhaltig ist", sagt BMW-Motorsportchef Andreas Roos gegenüber Autosport. "Wenn man mich jetzt fragt, finde ich die acht Rennen gut und sollte sie auch im nächsten Jahr beibehalten."

Ähnlich sieht es Porsche-Sportchef Thomas Laudenbach, der vorschlägt, als oberste Priorität "die Vermarktung, die Sichtbarkeit und die Fanbasis" zu erhöhen. "Ich denke, dann kann man auch die Anzahl der Rennen erhöhen, aber im Moment müssen wir vorsichtig sein", so Laudenbach.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.