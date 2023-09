Kobayashi bei WEC Fuji auf Pole: Toyota erobert erste Startreihe!

Toyota hat sich für das Heimrennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft in Fuji die erste Startreihe gesichert. Kamui Kobayashi fuhr im GR010 Hybrid mit der Startnummer 7 auf die Poleposition.

Der japanische Lokalmatador setzte sich zur Halbzeit des 15-minütigen Hypercar-Qualifyings am Samstagnachmittag mit einer Bestzeit von 1:27.794 Minuten an die Spitze und holte damit einen wichtigen Bonuspunkt für sich und seine Teamkollegen Jose Maria Lopez und Mike Conway.

Brendon Hartley lag im Toyota mit der Startnummer 8 0,624 Sekunden hinter Kobayashi und vor den beiden Porsche 963, die von Penske eingesetzt werden.

Kevin Estre setzte sich im Porsche mit der Startnummer 6 kurzzeitig an die Spitze der Zeitenliste, bevor beide Toyotas ihre Bestzeiten in einer Session fuhren, die auf einer nahezu trockenen Strecke stattfand, die jedoch durch den Regen in der Vergangenheit einige feuchte Stellen aufwies.

Die Leistung des Franzosen von 1:28.687 Minuten reichte dennoch für den dritten Platz, vor seinem Teamkollegen Frederic Makowiecki im Schwesterauto mit der Nummer 5. Dahinter folgte der Cadillac V-Series.R von Alex Lynn, der der letzte Fahrer war, der innerhalb einer Sekunde zu Kobayashi lag.

Ferrari erlebte ein schwaches Qualifying, in dem die beiden 499P nur die Plätze 6 und 7 erreichten und damit zum ersten Mal in dieser Saison nicht unter den ersten Drei landeten. James Calado fuhr im Auto mit der Startnummer 51 mit 1:28.991 Minuten die beste Zeit für die italienische Marke und lag damit fast 1,2 Sekunden hinter der Bestzeit, während Nicklas Nielsen im Ferrari mit der Startnummer 50 nur wenig langsamer war.

Es folgten der Jota-Kunden-Porsche von Antonio Felix da Costa als Achter, der Proton von Neel Jani und die beiden Peugeot 9X8, die mit Mikkel Jensen und Loic Duval am Steuer auf den Plätzen 10 und 11 stark um ihre Pace kämpften. Der Vanwall Vandervell 680 mit Tristan Vautier am Steuer rundete die Hypercars ab.

United Autosports gewann das LMP2-Qualifying dank Philip Hanson, der im ORECA 07 mit der Startnummer 22 die erste Pole des Jahres und die dritte insgesamt für das Team holte. Hanson fuhr in dem Auto, das er sich mit Filipe Albuquerque und Frederick Lubin teilt, eine Bestzeit von 1:32.182 Minuten und lag damit nur 0,091 Sekunden vor seinem nächsten Konkurrenten Louis Deletraz im WRT-ORECA #41.

Oliver Jarvis sorgte dafür, dass beide United-Autos vor der JOTA-Maschine von Pietro Fittipaldi und dem Inter-Europol-Auto von Albert Costa, das in Le Mans den Klassensieg errang, in die Top 3 starten werden. Gabriel Aubry von Vector Sport erlitt kurz nach seiner Bestzeit in Kurve 1 einen heftigen Verbremser, sodass es am Ende nur für Platz 6 reichte.

In der GTE-Am-Klasse bescherte Ben Keating dem Team Corvette, das den Titel in diesem Jahr bereits sicher hat, die dritte Poleposition der Saison. Keating, der sich die Corvette C8.R mit Nicky Catsburg und Nico Varrone teilt, setzte sich auf der noch feuchten Strecke knapp mit 0,035 Sekunden Vorsprung vor seiner Dauerrivalin Sarah Bovy im Iron-Dames-Porsche durch.

Satoshi Hoshino stellte den Aston Martin von D'station auf den dritten Platz, vor dem Heart of Racing von Ian James, während Hiroshi Koizumi im Auto mit der Startnummer 21 von AF Corse das Ferrari-Kontingent anführte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.