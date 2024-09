"Könnte eine Möglichkeit sein": Steigt Gounon zum Alpine-Stammfahrer auf?

Alpine-Ersatzfahrer Jules Gounon soll offenbar auch beim Saisonfinale der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in Bahrain (2. November) am Steuer des Alpine #35 sitzen. Damit würde der Franzose, der weiterhin seiner Rolle als Mercedes-AMG-Werksfahrer nachgeht, bereits seit viertes WEC-Rennen in dieser Saison bestreiten.

Nach Informationen von Motorsport-Total.com wurde bereits zu Beginn der Saison vereinbart, dass Gounon bei den letzten beiden Rennen einen der drei Stammfahrer im Alpine A424 LMDh ersetzen darf: In Fuji saß Gounon anstelle von Paul-Loup Chatin am Steuer, während er in Bahrain wohl den Platz von Charles Milesi einnehmen wird.

Hinzu kamen die beiden Rennen in Imola und Spa, als Gounon für den verletzten Ferdinand Habsburg einspringen durfte. Jetzt kommen Gerüchte auf, dass der Franzose in der kommenden Saison vom Ersatz- zum Stammfahrer aufsteigen könnte?

Entsprechende Spekulationen wurden bereits durch seinen Rennstart in Fuji genährt, der ihm laut Alpine "die Möglichkeit geben sollte, seinen Lernprozess im Hypercar fortzusetzen". Alles in Hinblick auf die WEC-Saison 2025?

Bruno Famin: "Eins nach dem anderen"

Motorsport-Chef Bruno Famin wollte sich nicht zu den Gerüchten äußern, weder ob Gounon beim Saisonfinale in Bahrain fahren wird, noch ob er 2025 zum Stammfahrer befördert wird. "Eins nach dem anderen", erklärte Famin, ohne die Vermutungen zu dementieren.

Gounon, dessen Vater Jean-Marc im Jahr 1997 mit dem GTC McLaren F1 GTR den zweiten Platz beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans belegte, hat nie einen Hehl aus seinen Ambitionen gemacht, auf der höchsten Ebene des Sportwagensports anzutreten.

Jules Gounon fährt in Bahrain sein viertes WEC-Rennen der Saison

Foto: Motorsport Images

Er bezeichnete einen Sieg in der WEC und bei den 24 Stunden von Le Mans als "mein größtes Ziel und meinen größten Traum". Das Problem: Gounon steht in der Saison 2025 weiterhin als Werksfahrer bei Mercedes-AMG unter Vertrag und wird im kommenden Jahr zahlreiche GT-Rennen bestreiten.

Doppelprogramm "könnte eine Möglichkeit sein"

Gounon betonte allerdings, dass ihn dies nicht unbedingt davon abhalten würde, neben seinen Verpflichtungen bei Mercedes-AMG auch für Alpine in der WEC zu fahren. "Das könnte eine Möglichkeit sein", schmunzelt der Franzose.

Allerdings musste der 29-Jährige nach eigenen Angaben schon in diesem Jahr Mercedes-AMG-Kundensportchef Stefan Wendl "anflehen, mich dieses Abenteuer mit Alpine machen zu lassen". Auch gab es offenbar für die Saison 2024 bereits Überlegungen, Gounon für die komplette Saison in den Alpine zu setzen - ohne Erfolg!

"Mercedes war in den letzten drei Jahren fantastisch für mich, und es wäre nicht fair gewesen, sich gegen sie zu stellen", nahm Gounon den Planungen damals schnell den Wind aus Segeln. Für die Saison 2025 könnte der Wind jetzt allerdings anders wehen.