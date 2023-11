Kubica wechselt zu AF Corse: Startet der Ex-F1-Pilot 2024 im dritten Ferrari 499P?

Robert Kubica wechselt zu AF Corse! Ist diese Ankündigung bereits der erste Hinweis darauf, dass das Team im kommenden Jahr einen dritten Ferrari 499P als Kundenauto in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) einsetzt? Beim Saisonfinale in Bahrain deutete Ferrari-Sportwagenchef Antonello Coletta bereits an, dass die Italiener bereit wären, ein drittes Auto an den Start zu bringen.

Weitere Informationen über die Aufgaben und Tätigkeiten des ehemaligen Formel-1-Piloten bei AF Corse sollen "in den kommenden Wochen" folgen. Allerdings scheint es unwahrscheinlich, dass Kubica als amtierender LMP2-Champion zu den Italienern wechselt, um in der nächsten Saison "nur" einen Ferrari 296 GT3 von AF Corse in der LMGT3-Kategorie zu pilotieren.

Ein drittes Werksauto darf Ferrari laut Reglement nicht einsetzen. Der dritte 499P, für den möglicherweise auch Robert Schwartzmann und Lilou Wadoux infrage kommen, wäre daher ein reines Kundenauto. Zuletzt wurde vermutet, dass sich Uhrenhersteller Richard Mille als Sponsor engagieren könnte.

"Ich freue mich, dass mein Weg und der Weg von AF Corse in der nächsten Saison derselbe sein werden", ließ Kubica die Details zu seiner Verpflichtung offen. "AF ist eines der erfolgreichsten Teams im Motorsport überhaupt: Ich bin sicher, dass wir gemeinsam einen großartigen Job machen werden. Darüber hinaus bin ich zurück in einem italienischen Team, was keine Kleinigkeit ist."

Zuletzt war Kubica für WRT in der LMP2-Klasse am Start Foto: Motorsport Images

Kubica: Ferrari 499P statt Porsche 963?

In den vergangenen Monaten deutete der 38-jährige Pole bereits an, dass die Hypercar-Klasse eine Möglichkeit für die Zukunft wäre. Allerdings wurde Kubica zuletzt mit Jota in Verbindung gebracht, wo er gemeinsam mit Sebastian Vettel und Jenson Button für ein "Formel-1-Team" infrage kam.

Kubica verfügt über umfassende Erfahrungen in den Prototypen. In der Saison 2021 gewann der Pole gemeinsam mit dem belgischen WRT-Team die European-Le-Mans-Series und war knapp am Le-Mans-Sieg dran - doch dann rollte der Oreca des Teams in der letzten Runde des Rennens aus.

Im vergangenen Jahr startete Kubica für das italienische Prema-Team in der LMP2, ehe er für die Saison 2023 zu WRT zurückkehrte und gemeinsam mit seinen Teamkollegen Louis Deletraz und Rui Andrade den letzten LMP2-Titel in der Langstrecken-Weltmeisterschaft gewann.

