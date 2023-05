Lilou Wadoux sorgt für ersten Sieg einer Frau in der WEC

Lilou Wadoux ist die erste Frau, die ein Rennen der Langstrecken-WM (WEC) gewinnt, und schreibt damit Geschichte. Gemeinsam mit Luis Perez Companc und Alessio Rovera, mit denen die Französin im Ferrari 488 GTE Evo von AF Corse am Lenkrad dreht, dominierte sie beim 6h-Rennen in Spa-Francorchamps die LMGTE-Am-Kategorie.

"Ich bin super glücklich, dass wir so ein Ergebnis eingefahren haben", jubelt Wadoux. Das Trio startete trotz feuchter Strecke mit Slicks und erlaubte sich - im Gegensatz zur Konkurrenz - keine Fehler. "Luis (Perez Companc) hat einen tollen Job gemacht. Während seiner beiden Stints hatte er Bestzeiten, und er gab mir das Fahrzeug in einer guten Position."

Wadoux kämpfte sich anschließend sogar in Führung. Mit einem souveränen Überholmanöver drückte sie sich am Porsche #88 von Dempsey-Proton vorbei. "Das Auto war gut zu fahren, es hat sehr viel Spaß gemacht", sagt die 22-Jährige. "Als ich an der Spitze ankam und das Auto an Alessio (Rovera) zurückgab, wusste ich, dass er den Job machen würde und dass wir einen Vorsprung hatten."

Wadoux mit steiler Rennsport-Karriere

"Ich hatte keinen Zweifel daran, dass es klappen würde. Als wir die karierte Flagge sahen, waren wir ein einfach nur erleichtert!" Der Erfolg in Belgien lässt die Französin hoffen: "Es beweist auch, dass wir bereit sind, um die Meisterschaft zu kämpfen. Das verspricht Großes für die 24 Stunden von Le Mans und den Rest der Saison." Nach dem dritten von sieben Saisonrennen liegt das Trio in der LMGTE-Am-Gesamtwertung auf dem zweiten Platz.

Die Französin ist kein unbeschriebenes Blatt, obwohl sie erst mit 14 Jahren den Einstieg in den Kartsport vollzog. Anschließend wechselte Wadoux in den Automobilsport, wo sie vor allem in den französischen Markenpokalen am Lenkrad drehte. Nach einer Saison im Peugeot-308-Racing-Cup folgte der Umstieg in den Renault-Clio-Cup, die TCR Europe und den Alpine-Elf-Europa-Cup.

Dort kämpfte Wadoux sogar um den Meistertitel und beendete die Saison 2021 auf dem dritten Gesamtrang, was ihr die Aufmerksamkeit des Teams Richard Mille einbrachte. Gemeinsam mit Charles Milesi und Paul Loup Chatin startete die Französin im Vorjahr in der LMP2-Klasse der WEC.

Wadoux: Frauen & Männer können gemeinsam kämpfen

Mit dem sechsten Platz beim 24h-Rennen in Le Mans sorgte das Trio für Aufsehen. Bei Testfahrten in Bahrain durfte Wadoux Ende 2022 sogar in den Toyota GR010 Hybrid klettern und als erste Frau ein Hypercar pilotieren.

Seit Anfang 2023 gehört Wadoux zum Werkskader von Ferrari. Die 22-Jährige fährt gemeinsam mit Perez Companc und Rovera im Ferrari 488 GTE Evo von AF Corse in der WEC - und auch dort ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten. Nach einem Ausfall in Sebring und dem zweiten Platz im Portimao gelang dem Duo beim 6h-Rennen in Spa-Francorchamps der erste Rennsieg.

Nie zuvor konnte eine Frau ein Rennen in der WEC gewinnen, sodass der Erfolg in Belgien in die Geschichtsbücher eingeht. "Ich hoffe, dass andere Frauen, die nicht unbedingt fahren wollen, dazu ermutigt, den Schritt zu wagen", sagt Wadoux. "Letztendlich sind wir alle zu demselben Ergebnis fähig - wir haben es bewiesen. Wir können gemeinsam kämpfen, Frauen und Männer, hinter einem Lenkrad."

Mit Bildmaterial von Ferrari.