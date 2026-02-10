"Lüge und Betrug": Viry-Bürgermeister geht auf Renault-Vorstand los

Schwere Vorwürfe gegen die Konzernspitze von Renault: Jean-Marie Vilain, Bürgermeister von Viry-Chatillon, hat mit einer Attacke gegen die Führung des französischen Automobilherstellers ausgeholt. Hintergrund sind Pläne, den traditionsreichen Standort Viry, der aktuell das Hypercar-Programm von Alpine betreut, massiv umzustrukturieren - was offenbar das Ende des Engagements in der Langstrecken-WM (WEC) nach der Saison 2026 bedeuten könnte.

In einem offiziellen Statement spricht Vilain von "Lügen und Betrug" seitens der Renault-Gruppe. Der Bürgermeister, der sich seit Jahren für den Erhalt des Standorts als Kompetenzzentrum für den Motorsport einsetzt, zeigt sich erschüttert über die jüngsten Entwicklungen unter der Leitung des neuen Renault-CEOs Francois Provost.

"Nichts weniger als ein Skandal"

"Ein Begleitausschuss, der unter der Autorität der Präfektur von Essonne eingerichtet wurde, trat zweimal - am 8. Oktober 2024 und am 5. März 2025 - im Beisein des Präfekten, des Alpine-Managements und meiner Person zusammen", erklärt Vilain. Ziel sei es gewesen, den Wandel der Formel-1-Motorenschmiede hin zu einem Zentrum für Innovation zu überwachen.

Doch das Vertrauen ist nun offenbar zerstört. Vilain kritisiert den Kurswechsel nach dem Abgang von Luca de Meo scharf: "Während wir versuchten, diesen Ausschuss erneut einzuberufen, um die Situation nach der Ankunft des neuen Renault-Vorstandsvorsitzenden Francois Provost Ende Juli 2025 zu bewerten, musste ich mit Erstaunen feststellen, dass Renault seine Zusagen bezüglich des Alpine-Standorts bricht."

Die Gerüchteküche bezüglich eines Alpine-Ausstiegs brodelt Foto: Jakob Ebrey / LAT Images

"Ich fordere die Renault-Gruppe und ihren Anteilseigner, den [französischen] Staat, daher eindringlich auf, ihre Entscheidung rückgängig zu machen. Ich behalte mir das Recht vor - gemeinsam mit den Alpine-Mitarbeitern und allen gewählten Vertretern, die sich mir anschließen wollen - sämtliche möglichen Schritte einzuleiten, um gegen das zu protestieren, was ich als echten Verrat betrachte." Frankreich ist mit 15 Prozent am Konzern beteiligt.

Für den Lokalpolitiker ist das Vorgehen inakzeptabel: "Dies ist nichts weniger als ein Skandal, da es alle Verpflichtungen missachtet, die sowohl der Stadt als auch den Mitarbeitern in den beiden vorangegangenen Ausschüssen gemacht und bekräftigt wurden." Er kündigte an, eine für diesen Donnerstag geplante Sitzung des Sozial- und Wirtschaftsausschusses genau zu beobachten, auf der die offizielle Entscheidung verkündet werden soll.

Fronten verhärtet: Drohung mit rechtlichen Schritten

Die Eskalation in Viry wirft ein Schlaglicht auf die prekäre Lage des Alpine-Programms in der WEC. Während die finanzielle Belastung des Konzerns - auch durch Verluste beim Partner Nissan - zunimmt, scheint die Ära von Alpine im Hypercar-Sport vorzeitig zu enden.

Gegenüber 'Motorsport-Total.com' bestätigte eine Alpine-Sprecherin zwar, dass die Marke an sich bestehen bleibt, bezeichnete Berichte über einen WEC-Ausstieg jedoch lediglich als "Gerüchte".

Vilain will das jedoch nicht kampflos hinnehmen: "Ich behalte mir das Recht vor, gemeinsam mit den gewählten Vertretern und den Alpine-Mitarbeitern alle möglichen Schritte gegen diesen Verrat einzuleiten, damit der Standort in Viry-Chatillon das Exzellenzzentrum bleibt, das er immer war - zum Stolz unserer Stadt und zum Ansehen unseres Landes."

Sollten die Pläne von Provost tatsächlich das Ende für das Hypertech-Projekt bedeuten, stünde nicht nur die Zukunft der Mitarbeiter vor Ort, sondern auch der Platz von Alpine im WEC-Grid zur Disposition. Mögliche Nachfolger wie Honda/Acura scharren bereits mit den Hufen.