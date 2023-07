Manthey setzt 2024 zwei Porsche 911 GT3 R in der Langstrecken-WM ein

Das Porsche-Einsatzteam für die neue LMGT3-Klasse in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) steht fest: Manthey wird im kommenden Jahr mit zwei Porsche 911 GT3 R um den WM-Titel kämpfen.

Ende 2023 wird die bisherige GTE-Pro-Klasse, in der Porsche mit einem Werksteam zehn Jahre lang erfolgreich gestartet war, eingestellt. In der neuen LMGT3-Klasse kommen ab 2024 die bekannten GT3-Boliden zum Einsatz, wie sie beispielsweise auch beim 24h-Rennen am Nürburgring fahren.

Das Problem: Aufgrund des großen Teilnehmerfeldes in der Topkategorie Hypercar sind die Plätze in der LMGT3-Kategorie 2024 stark begrenzt: Jeder interessierte Hersteller bekommt daher nur zwei Startplätze zugewiesen.

Großes Interesse an Porsche-Einsatz

"Die geringe Anzahl der zugewiesenen Startplätze im neuen LMGT3-Feld der WEC wird dem breit angelegten Kundensportansatz von Porsche Motorsport leider nicht ganz gerecht", erläutert Michael Dreiser, Leiter Vertrieb bei Porsche Motorsport.

"Derzeit sehen wir fünf bis acht Kunden-Porsche allein in der GT-Kategorie. Dazu kommen zwei 963 in der Hypercar-Klasse", erinnert Dreiser. "Wir hoffen, dass sich die LMGT3-Klasse ab 2024 gut entwickelt und wir in Zukunft vielleicht mit weiteren Kundenteams teilnehmen können."

Manthey war auch für den bisherigen GT-Einsatz in der WEC verantwortlich Foto: Porsche

Manthey als beste Wahl

Zum einen handelt es sich mittlerweile um eine Tochtergesellschaft der Porsche AG, zum anderen ist Manthey sowohl mit dem Porsche 911 GT3 R als auch den Abläufen in der WEC vertraut. "Das Team kennt den Porsche 911 GT3 R von Einsätzen unter anderem in der DTM und bei großen Langstrecken-Klassikern bestens", begründet Laudenbach.

"Zudem ist Manthey aufgrund des langjährigen Werkseinsatzes mit dem Porsche 911 RSR optimal mit den Besonderheiten der FIA WEC vertraut. Nicht zuletzt ist die erfolgreiche Vergangenheit ein wichtiger Faktor. Gemeinsam mit Manthey haben wir die Weltmeisterschaft bereits gewonnen und in Le Mans drei Klassensiege errungen. Wir sind überzeugt, dass wir im kommenden Jahr in der neuen LMGT3-Klasse stark aufgestellt sein werden."

Manthey gilt in der weltweiten GT3-Szene als eines der erfolgreichsten Teams. Die Mannschaft aus Meuspath, in unmittelbarer Nähe zum legendären Nürburgring, wurde 1996 vom ehemaligen Rennfahrer Olaf Manthey gegründet.

Rekordsieger bei den 24h Nürburgring

Beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife konnte sich das Team bereits sieben Mal in die Siegerlisten eintragen - Rekord! Seit 2023 startet Manthey in der DTM, wo Werkspilot Thomas Preining nach drei Rennen die Fahrermeisterschaft anführt.

Im Jahr 2013 folgte eine Fusion mit Raeder Motorsport, sodass sich Teamgründer Olaf Manthey schrittweise aus dem operativen Geschäft zurückzog. Die Unternehmensführung obliegt seither den Brüdern Martin und Nicolas Raeder.

Manthey feierte sieben Siege beim 24h-Rennen am Nürburgring Foto: Motorsport Images

"Wir konnten mit Porsche bereits einige Erfolge in der WEC feiern und verfügen über viel Erfahrung und Know-how hinsichtlich der Strecken und Abläufe. Die Saison 2024 wird spannend und ich freue mich besonders, dass wir wieder in Le Mans dabei sein werden." Unter welchem Teamnamen und mit welchen Fahrern Manthey ab 2024 in der WEC an den Start geht, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Mit Bildmaterial von Markus Toppmöller.