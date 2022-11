Maximilian Günther bei WEC-Rookie-Test 2022 im Peugeot 9X8

Audio-Player laden

Der junge Deutsche Finn Gehrsitz erhält beim WEC-Rookie-Test 2022 in Bahrain Verstärkung: Wie die Serie offiziell bekannt gibt, wird auch Formel-E-Pilot Maximilian Günther die Chance erhalten, in einem Le-Mans-Prototypen Platz zu nehmen.

Günther darf beim Rookie-Test im Peugeot-Hypercar Platz nehmen. Er teilt sich das Cockpit in der #94 mit zwei weiteren Neulingen, nämlich Yann Ehrlacher und Malthe Jakobsen. Im Schwesterfahrzeug darf Formel-E-Champion Stoffel Vandoorne am Test teilnehmen.

Für Günther ist es die erste Gelegenheite, in einem geschlossenen Rennfahrzeug Platz zu nehmen. Der 25-Jährige wechselte nach einem Jahr in der Formel 2 direkt in die Formel E.

Erst kürzlich wurde Günther für die Formel-E-Saison 2023 als Fahrer bei Peugeot-Konzernschwester Maserati bestätigt. Die von der WEC veröffentlichte Entry-List für den Bahrain-Rookie-Test umfasst weitere interessante Namen.

WEC-Rookie-Test mit Günther, Raghunathan und Co.

Dazu gehören neben Günther und Vandoorne auch Rückkehrer Nelson Piquet jun., der im Oreca-LMP2 von United Autosports Platz nehmen wird. Juan Manuel Correa und Tijmen van der Helm werden in der kleinen Prototypen-Klasse für Prema ins Lenkrad greifen.

Außerdem kehrt Mahaveer Raghunathan in den Rennsport zurück. Der Inder ist Motorsport-Fans vor allem durch seine Saison 2019 in der Formel 2 ein Begriff. Im Hauptrennen von Le Castellet alleine sammelte Raghunathan sage und schreibe neun Strafpunkte.

Da er zusammen mit diesen neun Zählern insgesamt zwölf Strafpunkte gesammelt hatte, wurde Raghunathan für das nächste Rennwochenende in Spielberg gesperrt. Der Inder teilt sich den LMP2 von Algarve Pro Racing mit Filip Ugran, Kyffin Simpson und Fred Poordad.

In der GTE-Am-Kategorie kommen neben dem 18-jährigen Finn Gehrsitz noch zwei niederländische WEC-Rookies zum Einsatz: Maxime Oosten, der in diesem Jahr Champion im BMW-M2-Cup wurde, und ADAC-GT-Masters-Rennsieger Indy Dontje.

Bereits im September wurde Gehrsitz als einer von vier offiziellen WEC-Rookies für den Bahrain-Test nominiert. Die Französin Lilou Wadoux darf das Meisterauto der Hypercar-Klasse pilotieren, ihre Landsfrau Doriane Pin den Meisterboliden der LMP2-Kategorie und der Italiener Lorenzo Colombo das siegreiche Fahrzeug in der GTE-Pro-Klasse.

