McLaren-Hypercar MCL-HY: Erster Auftritt des LMDh - mit Lando Norris!

Im Rahmen des Goodwood Festival of Speed hat der neue LMDh-Bolide McLaren MCL-HY seine ersten öffentlichen Runden gedreht. Am Steuer des V6-Turboboliden saß niemand Geringeres als Lando Norris.

Der amtierende Formel-1-Weltmeister nahm die 1,86 Kilometer lange Bergrennstrecke auf dem Anwesen des Duke of Richmond am Freitag zweimal in Angriff. Am Samstag übernahm McLaren-Entwicklungspilot Gregoire Saucy das Steuer des Boliden, während Norris einen McLaren MCL60 aus der Formel-1-Saison 2023 pilotierte.

Beide fuhren dabei besonders behutsam, da das Fahrzeug brandneu ist und nicht beschädigt werden durfte, weil das das Testprogramm empfindlich zurückwerfen würde - man erinnere sich an den Lamborghini SC63.

"Meine allererste Fahrt im MCL-HY war ein absolutes Vergnügen hier in Goodwood", sagt der 26-Jährige. "Es ist ohnehin immer schön, hier zu sein, aber den McLaren bei seinem Goodwood-Debüt und einem seiner ersten Einsätze überhaupt zu fahren, ist eine echte Ehre."

"Es ist offensichtlich ein großes Projekt für McLaren, um den Angriff auf Le Mans zu starten, und ich durfte schon mal ein wenig hineinschnuppern. Das war also sehr speziell. Ich würde das Auto gerne noch etwas mehr fordern. Es ist ein bisschen einschüchternd, das hier in Goodwood zu tun, aber wer weiß - sag niemals nie."

"Eines Tages werde ich ihn auf einer echten Rennstrecke fahren und sehen, was er wirklich leisten kann. Ich bin sehr glücklich und freue mich für all die Frauen und Männer, die Teil des HY-Projekts sind. Ich wünsche ihnen alles Gute, es hat viel Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder."

Barclay: Haben das Basiscamp erreicht

Der McLaren MCL-HY hat seit seiner Präsentation im Mai diverse Testfahrten in Italien absolviert. Goodwood war nun der erste Auftritt vor einem großen Publikum. "Das Goodwood Festival of Speed ist die größte Autoshow der Welt, daher war es für uns logisch, das auf dem Schirm zu haben", sagt Teamchef James Barclay.

"Aber um die Wahrheit zu sagen, sind wir noch extrem früh in unserem Testprogramm, weshalb der Auftritt nur ganz vage geplant war. Unser Team hat jedoch einen unglaublichen Job gemacht und alle Ziele auf und abseits der Strecke erreicht. Deshalb haben wir uns kurzfristig dazu entschlossen, den MCL-HY für zwei der vier Tage zum Event umzuleiten, um ihn mit den leidenschaftlichen Motorsportfans vor Ort zu teilen."

Das McLaren-Hypercar kann im folgenden Video ab Zeitmarke 23:35 Minuten begutachtet werden:

Der McLaren MCL-HY basiert auf dem LMDh-Chassis von Oreca, das als Basis für die aerodynamisch markante Karosserie dient. Angetrieben wird der Prototyp von einem eigens entwickelten V6-Biturbomotor, der mit dem standardisierten LMDh-Hybridsystem an der Hinterachse gekoppelt ist und gemäß dem Reglement eine Gesamtsystemleistung von bis zu 520 kW (707 PS) mobilisiert.

Für die kommenden Monate sind intensive Testfahrten geplant, darunter auch 30-Stunden-Tests. "Wir wollen den Mount Everest besteigen und haben es ans Basiscamp geschafft", sagte Barclay während der 24 Stunden von Le Mans. "Wir haben uns hervorragend vorbereitet, aber jetzt beginnt die harte Arbeit."

Auf Nachfrage von Motorsport-Total.com, was der härteste Teil gewesen ist, um das Basiscamp zu erreichen, antwortete Barclay: "Ich denke, der wichtigste Faktor ist das Team. Man muss eine wirklich großartige Gruppe von Menschen einstellen, nicht einfach irgendwen. Die richtige Crew um sich zu haben, ist das A und O. Man kann Investitionen haben, man kann ein Rennauto haben, aber man braucht die Leute, um das Beste daraus zu machen."

Die Testarbeit wird dabei insbesondere von Mikkel Jensen absolviert. Der Däne konnte am Goodwood Festival of Speed wegen des parallel laufenden Rennens der IMSA SportsCar Championship auf der Mosport-Strecke in Kanada nicht teilnehmen. Als weiterer Werksfahrer ist Laurens Vanthoor bestätigt, der seine Porsche-Aktivitäten in der IMSA mit den McLaren-Einsätzen in der WEC kombiniert.