Nach BoP-Kritik: Geldstrafe gegen Toyota nach "schwerwiegendem Regelverstoß"

Vor dem fünften Lauf der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in Sao Paulo äußerte sich Rob Leupen, Geschäftsführer von Toyota Gazoo Racing Europe, kritisch über die Balance of Performance (BoP): Der Niederländer forderte mehr Transparenz - und erhält dafür nun direkt die Quittung!

Denn die FIA sieht einen "schwerwiegenden Verstoß gegen das Reglement", genauer gesagt den umstrittenen "BoP-Maulkorb" und verdonnert Toyota zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro - allerdings zur Bewährung ausgesetzt.

Leupen nahm im Gespräch mit der niederländischen Ausgabe von Motorsport.com, einem Schwesterportal von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, Bezug auf die Einstufung für das 24h-Rennen in Le Mans 2023, die nach seiner Aussage "nicht mit den geltenden Vorschriften übereinstimmt".

Der TGR-Europe-Geschäftsführer sagte außerdem, dass der Prozess der FIA im Jahr 2024 "nicht transparent ist" und dass "in Zukunft Ehrlichkeit erforderlich ist". Eine klare Kritik gegen die BoP - und das ist seit der Saison 2023 verboten!

In Artikel 6.2.1 des Sportlichen Reglements heißt es wörtlich: "Hersteller, Wettbewerber, Fahrer und alle Personen oder Einrichtungen, die mit Teilnehmern in Verbindung stehen, dürfen nicht versuchen, die Festlegung der BoP zu beeinflussen oder die Ergebnisse zu kommentieren, insbesondere durch öffentliche Erklärungen, in den Medien und in sozialen Netzwerken."

BoP-Kritik "verursacht moralischen Schaden"

"Jede Zuwiderhandlung gegen die oben genannten Grundsätze wird durch die Sportkommissare zu jedem Zeitpunkt während des Wettbewerbs, einschließlich nach dem Rennen, geahndet." Genau das hat die FIA nun erstmals getan: Toyota muss eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro zahlen, wenn sich in diesem Jahr in ähnlicher Form über die BoP geäußert wird!

In der Begründung der FIA heißt es, dass "diese Äußerungen die Unparteilichkeit der FIA sowie ihre Integrität infrage stellen und somit einen moralischen Schaden verursachen, zumal der betreffende Presseartikel in mehreren Ländern verbreitet wurde."

Und weiter: "Darüber hinaus haben diese Äußerungen die unmittelbare Folge, die Integrität der sportlichen Ergebnisse der Weltmeisterschaft infrage zu stellen und deren Glaubwürdigkeit zu beschädigen." Die Sportkommissare halten die Aussagen für "einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Reglement".

Angesichts der Tatsache, dass es sich um die erste Anwendung dieses Reglements in der Meisterschaft handelt, hat sich die FIA dazu entschlossen, die Geldstrafe für den Rest der Saison 2024 auszusetzen, vorausgesetzt, dass es keine weiteren Verstöße gegen dieses Reglement durch Personen gibt, die mit dem Teilnehmer in Verbindung stehen.