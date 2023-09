Nach Formel-1-Rauswurf: Wechselt Nyck de Vries zu Toyota in die WEC?

Nyck de Vries, der nach seinem Formel-1-Rauswurf bisher ohne Cockpit für 2024 ist, wird nach Informationen von Motorsport.com im kommenden Jahr für Toyota in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) starten. Der Niederländer gehörte schon in der Saison 2022 als Ersatzfahrer zum Team und sollte 2023 zum Stammfahrer aufsteigen - entschied sich dann jedoch für das Formel-1-Angebot von Alpha Tauri.

Es ist wahrscheinlich, dass de Vries den Platz von Jose Maria Lopez einnehmen wird und an der Seite von Kamui Kobayashi und Mike Conway den Toyota GR010 Hybrid mit der Startnummer 7 pilotieren wird. Der Argentinier sollte schon in diesem Jahr seinen Platz für den Niederländer räumen, verlängerte seinen Vertrag allerdings um ein weiteres Jahr.

Toyota-Teamchef Rob Leupen will sich gegenüber Motorsport.com nicht eindeutig äußern. "Ich bin immer in Kontakt mit Nyck, weil wir beide Niederländer sind", scherzt Leupen. "Ich denke, Nyck hat viele Möglichkeiten, er hat [in der Vergangenheit] auch einige gute Tests für uns absolviert."

"Wir sind auch in einer guten Situation mit unserem [aktuellen] Fahreraufgebot", so Leupen weiter. "Ich denke, unser derzeitiges Fahreraufgebot ist großartig. Von diesem Standpunkt aus würde ich sagen, dass es kein Problem gibt."

De Vries: Zurück in die Formel E?

Lopez ist mittlerweile 40 Jahre alt, kann zu seiner Zukunft aber keine Klarheit geben. "Ich würde gerne beim Team bleiben, aber ich bin keine 20 mehr", sagt der Argentinier gegenüber Motorsport.com. "Wir müssen abwarten. Es ist noch nichts entschieden." In den vergangenen Jahren gab Toyota die Fahrerbesetzungen für das Folgejahr Ende November oder Anfang Dezember bekannt, oft gemeinsam mit den übrigen Motorsport-Aktivitäten.

Für Nyck de Vries könnte sich auch ein Engagement in der Formel E ergeben, wo er sich 2020/21 mit Mercedes zum Weltmeister krönte. Der Niederländer wird mit Maserati MSG in Verbindung gebracht, wo Edoardo Mortara seinen Platz kürzlich freigemacht hat. Denkbar wäre auch, dass de Vries ein Doppelprogramm fährt und in beiden Serien an den Start geht.

