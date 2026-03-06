Nach Katar-Verschiebung: Neuer Ort und Termin auch für WEC-Prolog

Eigentlich hätte die Saison 2026 der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) am 28. März mit den 1812 Kilometern von Katar auf dem Lusail International Circuit in Katar beginnen sollen. Zudem sah die Planung vor, dass in der Woche vorher, nämlich am 22./23. März, an gleicher Stelle der offizielle Vorsaisontest über die Bühne geht, der sogenannte Prolog. Beides wird so aber nicht passieren.

Aufgrund des aktuellen Konflikts im Nahen Osten, ausgelöst durch den militärischen Angriff seitens USA und Israel auf den Iran, hat man das Katar-Wochenende im WEC-Kalender 2026 auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Saisonauftakt findet nun in Europa statt, und zwar am 19. April in Form der 6 Stunden von Imola in Italien.

Und auch der Prolog wird nicht in Lusail stattfinden, sondern ebenfalls in Imola. Neuer Termin für den offiziellen WEC-Vorsaisontest ist der 14. April. Es ist der Dienstag der Rennwoche im Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Im Unterschied zur ursprünglichen Planung des Prologs, die für Lusail zwei Tage vorsah, wird in Imola aber nur an einem Tag getestet.

Am 14. April werden die Teams der Klassen Hypercar und LMGT3 am Vormittag dreieinhalb Stunden lang Gelegenheit zum Fahren haben, am Nachmittag weitere viereinhalb Stunden. Drei Tage später, am Freitag (17. April), beginnt offiziell das Rennwochenende des neuen Saisonauftakts im WEC-Kalender 2026.

Wann die 1812 Kilometer von Katar nachgeholt werden, steht noch nicht fest. Laut dem aktuellen Stand der Planungen wird das terminlich verschobene Rennen im Nahen Osten voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte stattfinden.

Für den 7. November ist ebenfalls im Nahen Osten, nämlich in Bahrain, das Saisonfinale angesetzt. Es ist denkbar, dass man das Katar-Rennen vom Termin her in die Nähe des Bahrain-Rennens legt. In der vorübergehenden Version umfasst der Rennkalender für die WEC-Saison 2026 derzeit nur sieben statt acht Rennen.