Nach Wirbelbruch: Alpine-Ersatzfahrer Jules Gounon ersetzt Habsburg in Imola

Der Ersatzpilot für Ferdinand Habsburg, der sich bei einem Testunfall in Spanien zwei Lendenwirbel gebrochen hat, steht fest: Jules Gounon wurde bereits im Februar von Alpine als Reservefahrer für die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) vorgestellt - und kommt schon beim zweiten Saisonlauf im Imola (21. April) zu seinem WEC-Debüt.

Der Franzose wird den Alpine A424 LMDh mit der Startnummer 35, das Schwesterauto von Mick Schumacher, als dritter Fahrer neben Charles Milesi und Paul-Loup pilotieren. "Es ist nie einfach, sein Debüt in einem solchen Kontext zu geben, aber Jules wurde für diese Rolle ausgewählt und unter Vertrag genommen, auch wenn wir uns nicht vorstellen konnten, dass es so früh wie jetzt passieren würde", sagt Alpine-Teamchef Philippe Sinault.

"Er ist grundsätzlich bereit, muss aber noch viel lernen, auch wenn er bereits bewiesen hat, dass er einige Aspekte beherrscht, wenn man seine Erfolgsbilanz im GT-Sport betrachtet", erinnert der Franzose. "Wir haben seine Vorbereitung während der letzten Tests mit seinen sechs Teamkollegen und dann im Simulator verfeinert, um ihn auf alle unsere Prozesse vorzubereiten."

Gounon, der lange Jahre als Werksfahrer für Bentley und Mercedes im GT3-Sport aktiv war, wird sein erstes Rennen am Steuer eines Prototyps bestreiten. Für das Team geht es daher vor allem darum, wichtige Erfahrungen mit dem Fahrzeug zu sammeln.

"Unser Ziel in Imola ist es, unseren Lernprozess fortzusetzen, um für die kommenden Rennen immer besser gerüstet zu sein und an Schwung zu gewinnen", sagt Sinault. "Wir werden eine Strecke kennenlernen, die ganz anders ist als das, was wir seit den ersten Fahrten mit dem A424 erlebt haben."

Derzeit steht noch nicht fest, wann Habsburg wieder im Cockpit sitzen kann. Ob der Österreicher beim dritten Saisonlauf in Spa am 11. Mai wieder fit sein wird, ist noch unklar.

