Plas Runde nicht perfekt: Glickenhaus hätte noch schneller gekonnt

"Ich habe einen Fehler in der ersten Kurve gemacht. Aber der Rest der Runde war gut und hat für die Pole gereicht." - Olivier Pla ist nach seinem Husarenstück im WEC-Qualifying zu den 6 Stunden von Spa nicht gänzlich zufrieden mit seiner Runde.

Der Franzose stellte im Qualifying den Glickenhaus 007 LMH zum ersten Mal in der Geschichte auf die Poleposition. Es ist erst das zweite reinrassige Le-Mans-Hypercar nach dem Toyota GR010 Hybrid, das in der WEC-Geschichte eine Pole erzielt hat. Doch nicht alles lief perfekt.

Alle Informationen auf einen Blick: Infos WEC 6h Spa 2022: Zeitplan, Starterliste, Livestream

"Ich habe ein wenig zu spät gebremst und den Scheitelpunkt verpasst", sagt Pla über sein Missgeschick in Kurve 1. "Das führte zu einem heiklen Moment am Kurvenausgang. Aber der Rest der Runde hat gepasst. Es war gut genug für die Pole."

Natürlich ist die Pole auch eine Verpflichtung. Sechs lange Stunden trennen die Scuderia Cameron Glickenhaus vom ersten WEC-Sieg. Und es wird eng, denn alle Hypercars können eine ähnliche Pace gehen. Glickenhaus hat sich stark auf Longruns in den Freien Trainings konzentriert.

Pla stapelt tief: "Unsere Pace ist nicht allzu schlecht. Auf Toyota habe ich nicht geachtet, aber wir waren recht happy mit unserer Pace auf einem langen Stint. Wir werden morgen sehen, aber es wird mit Sicherheit eng werden. Der Alpine ist ja auch noch da."

Für viele Beobachter passt die Balance of Performance (BoP) zwischen den drei Hypercars in Spa-Francorchamps perfekt. "Uns ist klar, dass es zwischen allen Fahrzeugen eng werden wird", so der 40-Jährige. "Es war ja schon in Sebring zwischen Toyota und uns sehr eng, nur war da Alpine in einer völlig eigenen Welt."

Andererseits sei auch immer klar gewesen, dass Sebring nicht Glickenhaus' beste Strecke war: "Diese Strecke hier taugt unserem Auto wesentlich besser." Man darf also gespannt sein. wie das Kräfteverhältnis im Rennen aussehen wird.

Natürlich überwiegt aber erst einmal die Freude im Team: "Ich freue mich wirklich für Jim [Glickenhaus, der am Freitag bei den 24h Qualifiers zugegen war]. "Ich muss ihn, [Chassispartner] Podium, [Motorenpartner] Pipo und Joest wirklich loben. Sie haben so einen fantastischen Job seit Beginn des Projekts gemacht, und das mit einem kleinen Budget. Es ist ein gutes Gefühl, auf der Pole zu stehen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.