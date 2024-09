Polsetter Alex Lynn: "Kleinen Sieg" gegen Toyota genießen

Alex Lynn, Polesetter bei den 6 Stunden von Fuji, verrät, dass er "unbedingt" Cadillac erstmals den ersten Platz im Qualifying der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) bescheren wollte, nachdem er zuvor mehrere Male knapp gescheitert war.

Lynn erklärt, dass er "wirklich, wirklich die Pole wollte", nachdem er sich seit den 6 Stunden von Spa im Mai jedes Mal unter den ersten vier in der Hypercar-Klasse der WEC qualifiziert hatte.

"So viele Male haben wir um ein Zehntel oder so die Pole verpasst, die Abstände sind so klein", sagt der Brite, der sich den von Ganassi eingesetzten Cadillac V-Series.R mit Earl Bamber teilt.

"Ich habe das Gefühl, dass ich das Team persönlich dazu gedrängt habe, sich mit den Details zu beschäftigen und diese Mikrosekunden zu finden. Nur so kann man sich verbessern - durch marginale Verbesserungen."

Lynn, der Caddys erste WEC-Pole einfuhr, nachdem er in seiner zweiten Runde neun Zehntel fand und eine Zeit von 1.29.901 Minuten erzielte, verrät, dass die beiden Qualifying-Sitzungen am Samstag "auf Messers Schneide" gewesen seien.

Stabi-Verstellung als Schlüssel

Er erklärt, dass er gezwungen war, den hinteren Stabilisator zu justieren, nachdem er die Box in der ersten Quali-Session verlassen hatte, in der er ebenfalls Schnellster war, und dann eine falsche Entscheidung traf, seinen ersten Versuch in der Hyperpole abzubrechen.

"Wir haben einige Änderungen gegenüber dem dritten Freien Training vorgenommen, damit die Frontpartie etwas bissiger wird, aber das war etwas mehr, als ich erwartet hatte", sagte Lynn. "Ich musste den hinteren Stabilisator weicher stellen, um das zu kompensieren, und zum Glück hat es gereicht."

Nach einer Begegnung mit dem BMW von Dries Vanthoor brach er seine erste Runde ab und gesteht: "Im Nachhinein wünschte ich, ich hätte es nicht getan".

Auf die Frage, ob er immer noch zuversichtlich sei, dass er die Pole holen könne, sagte Lynn: "Solange sich niemand verbesserte, ja. Der Ingenieur sagte, [die Zielzeit] sei eine 28,9 und ich dachte: Ja, das habe ich drauf."

Lynn bezeichnet die Poleposition vor Toyota auf dessen Heimstrecke als "kleinen Sieg, der sich größer anfühlt als er ist". Er fügt hinzu, dass es richtig sei, "die kleinen Siege gegen eine so starke Konkurrenz" im Hypercar zu genießen.

"Nicht viel", antwortet Lynn auf die Frage, was nötig wäre, um die Poleposition in einen Rennsieg bei den 6 Stunden von Fuji am Sonntag umzuwandeln. Cadillac wurde beim WEC-Rennen in Austin von zwei Ferraris und einem Toyota auf den vierten Platz verwiesen, aber Lynn ist zuversichtlich, dass der V-Series.R in Japan um den Sieg mitfahren kann.

"Ich denke, dass wir im Longrun ein bisschen schneller sind als sie, also können wir hoffentlich mitmischen, je nachdem, was sie morgen zeigen werden", erklärte er.