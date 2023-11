Porsche-Sportchef Laudenbach bestätigt: Kundenauto-Philosophie ist aufgegangen

Während die Konkurrenz noch zögert, liefert Porsche den 963 bereits im Debütjahr an seine Kunden aus: Jota startet in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), JDC-Miller in der amerikanischen IMSA SportsCar Championship und Proton fährt ein Doppelprogramm in beiden Serien. Die Philosophie mit den Kundenautos ist aufgegangen, bestätigt Porsche-Motorsportchef Thomas Laudenbach.

Wie Motorsport-Total.com bereits vor einigen Wochen berichtete, wird es jedoch keine weiteren Kundenteams geben. "Die Philosophie ist nicht, die Serie mit Porsche zu überschwemmen", sagt Laudenbach. "Die Philosophie ist, dass, wenn wir ein Kundenauto verkaufen, das immer mit der Frage verbunden ist: Sind wir in der Lage, die richtige Unterstützung zu geben?"

"Denn es geht nicht darum, Autos zu verkaufen", ist der Porsche-Sportchef ehrlich. "Es geht nicht darum, Geld zu verdienen. Nein, das ist nicht der typische Business-Case-Ansatz." Vielmehr wolle Porsche den Teams die bestmögliche Unterstützung bieten, um sie zum Erfolg zu führen.

"Wenn das Auto da draußen ist, wollen wir sicherstellen, dass es gut läuft, egal ob es um die Fahrer geht, egal ob es um unseren Service geht, egal wie gut das Team ist", sagt Laudenbach. "Und ehrlich gesagt denke ich, dass wir bisher wirklich zufrieden sein können, wie sich das Auto in der Hand des Proton-Teams in Road Atlanta geschlagen hat."

Der Kunden-Porsche von Proton fuhr beim Petit Le Mans auf das Podium Foto: Motorsport Images

Weitere Autos für die Kundenteams?

Obwohl derzeit nicht geplant ist, neue Kundenteams in das Programm aufzunehmen, hat sich Porsche nicht auf eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen festgelegt. "Es gibt natürlich eine gewisse Menge an Fahrzeugen, die wir anbieten können", sagt Laudenbach. "Aber es ist nicht so, dass wir sagen, das ist die Anzahl der Autos, die wir haben."

"Die Entscheidung liegt in erster Linie beim Team", erklärt der Porsche-Motorsportchef. Jota und Proton wollen im kommenden Jahr ein zweites Auto in der WEC einsetzen, JDC-Miller hätte gerne ein Ersatzauto. "Die nächste Entscheidung ist, ob wir uns in der Lage sehen, einen entsprechenden Service zu bieten."

"Da gibt es viele Dinge", so Laudenbach. "Es geht nicht darum zu sagen, okay, wir müssen acht Kundenautos pro Jahr verkaufen oder so. Ich denke, was wir Ende letzten Jahres angekündigt haben, ist das, was wir heute auf der Strecke sehen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.