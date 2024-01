Porsche-Sportchef: "Terminkollisionen mit F1 lassen sich wohl nicht vermeiden"

Die diesjährige Saison der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) beginnt am 2. März 2024 in Katar - zeitgleich mit dem Formel-1-Rennen in Bahrain, das wegen des Fastenmonats Ramadan ebenfalls am Samstag stattfindet. Hinzu kommen vier weitere Überschneidungen. "Natürlich würde ich gerne nicht mit einem Formel-1-Rennen auf der anderen Seite konkurrieren", sagt Porsche-Sportchef Thomas Laudenbach.

"Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich erreichen können", glaubt Laudenbach. "Ich denke, was wir sehen, ist das Ergebnis einer zunehmenden Anzahl von Rennen in verschiedenen Serien." Die WEC absolviert in der Saison 2024 insgesamt acht Rennen, bei der Formel 1 ist der Rennkalender auf 24 Rennen angewachsen.

Das sorgt für Schwierigkeiten bei der Terminfindung: Das WEC-Rennen in Imola kollidiert mit dem Grand Prix in China. Wenn die WEC in Austin (Texas) gastiert, ist die Formel 1 in Monza (Italien) zu Gast. Das Fuji-Rennen der WEC fällt mit dem Baku Grand Prix zusammen und beim WEC-Finale in Bahrain ist die Königsklasse parallel in Brasilien am Start.

"Ja, natürlich hätte ich gerne, dass es überhaupt keine Überschneidungen gibt", ist Laudenbach ehrlich. Allerdings weiß er selbst, dass die Erstellung der Rennkalender nicht einfach ist. "Ich sage Ihnen, es ist so einfach, Kritik zu üben. Es gibt so viele Einschränkungen, wenn man einen Kalender macht - Verfügbarkeit der Strecken, was auch immer."

"Also ganz klar: Ich will sie nicht kritisieren, denn wenn ich jemanden kritisiere, muss ich überzeugt sein, dass man es besser machen kann", sagt der Porsche-Sportchef, der nicht glaubt, dass sich die Terminkollisionen zwischen Formel 1 und WEC vermeiden lassen. "Ich bin also nicht derjenige, der sich über den Kalender beschwert."

"Man kann sich immer verbessern, und es gibt immer Dinge, die man vielleicht gerne anders hätte", so Laudenbach. "Aber wie gesagt, ich denke, das ist eine schwierige Aufgabe, und ich bin sicher, dass jeder Beteiligte versucht, sein Bestes zu geben. Das ist alles, was ich mit diesem letzten Satz sagen möchte."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.