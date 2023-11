Porsche stoppt Auslieferung von Kunden-963: "Limit für Support erreicht"

Porsche wird bis zum Sommer 2024 keine weiteren Kunden-963 produzieren und ausliefern! Der zweite LMDh-Prototyp für Jota wird vorerst das letzte Fahrzeug sein, das in die Hände eines Kundenteams gelangt. Damit ändert Porsche den ursprünglichen Plan, den Teams bis zu vier Porsche 963, also zwei Fahrzeuge für die Langstrecken-WM (WEC) und zwei Fahrzeuge für die amerikanische IMSA-Serie, zur Verfügung zu stellen.

"Wir würden damit unsere Lieferkette überlasten", begründet Urs Kuratle, Leiter des LMDh-Projekts bei Porsche. Vor allem die Lieferung der LMDh-Batterie, die von WAE Technologies (ehemals Williams Advanced Engineering) hergestellt wird, stellt derzeit einen Engpass dar.

"Es gibt ein kleines Problem mit der Batterieversorgung, das ist kein Geheimnis: mehr Autos im Feld zu haben, wäre daher ein Problem", ist Kuratle ehrlich. "Der zweite Grund ist, dass wir unser System mit dem Kundensupport überlasten würden: Wir haben mitten in der Saison gemerkt, dass wir das Limit für den Support erreicht haben - Porsche will den Kunden eine gute Unterstützung bieten."

"Nicht so weit, wie wir geplant haben"

Das LMDh-Projekt, das die beiden Werkseinsätze von Penske in der WEC und der IMSA sowie das Kundenprogramm umfasst, ist "einfach nicht so weit ist, wie wir es geplant haben", muss Kuratle eingestehen. Schon die Auslieferung der Kundenautos erfolgte mit Verspätung: Jota erhielt sein Fahrzeug im April dieses Jahres, kurz vor dem 6-Stunden-Rennen in Spa, zeitgleich mit JDC-Miller.

Proton musste bis nach dem 24h-Rennen in Le Mans warten und konnte erst bei den 6h von Monza seine LMDh-Premiere feiern. "Wenn wir die Meilensteine in der Entwicklung anders gesetzt beziehungsweise früher erreicht hätten, muss man ehrlicherweise sagen, dann wären wir auch in der Lage gewesen, den Kunden die Autos früher zu geben", ist Kuratle gegenüber Motorsport-Total.com ehrlich.

Jota bekommt noch ein zweites Auto für die WEC Foto: Motorsport Images

"Ein großes Ziel von Porsche ist es, den Kunden sehr früh das gleiche Material zur Verfügung zu stellen", stellt der Leiter des Porsche-LMDh-Projekts klar. "Das wird so bleiben und ich glaube, dass das auch wichtig ist, das zu tun." Wann die Produktion der Kunden-963 wieder aufgenommen wird, ist noch unklar.

Mit der Entscheidung, die Auslieferung vorerst zu stoppen, wird es zum Saisonstart im kommenden Jahr maximal fünf Kunden-Autos geben: Jota wird mit zwei Porsche 963 in der WEC starten. Proton hat jeweils ein Fahrzeug für die WEC und die IMSA. Dort trifft das deutsche Team auf JDC-Miller, die ebenfalls mit einem LMDh-Porsche in Amerika fahren.

