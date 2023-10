Preining & Wadoux im Hypercar: Diese Fahrer starten beim WEC-Rookie-Test

Einen Tag nach dem Saisonfinale der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in Bahrain findet der traditionelle Rookie-Test (5. November) statt: Mittlerweile stehen die ersten Fahrerinnen und Fahrer fest, die hinter das Lenkrad der Hypercars von Ferrari, Toyota, Porsche & Co. klettern dürfen. Neben DTM-Champion Thomas Preining wird mit Lilou Wadoux auch eine Dame teilnehmen.

Wadoux steuert gemeinsam mit Robert Shwartzman den Ferrari 499P und sammelt damit weitere Erfahrungen in der Hypercar-Klasse, denn im vergangenen Jahr durfte die Französin beim Rookie-Test in Bahrain bereits den Toyota GR010 Hybrid fahren. Shwartzman war in diesem Jahr gemeinsam mit AF Corse, die auch für das WEC-Programm verantwortlich sind, in der GT World Challenge am Start.

Neben Ferrari werden sich auch die anderen Hersteller am WEC-Rookie-Test in Bahrain beteiligen. Allerdings bringen die Teams - mit Ausnahme von Peugeot - jeweils nur ein Fahrzeug auf die Strecke. Bei Porsche erhält DTM-Meister Preining seinen ersten Test im 963 LMDh, während der zweite Porsche-Fahrer noch nicht benannt wurde.

Peugeot mit beiden 9X8 am Start

Bei Toyota klettern gleich vier Piloten in das Cockpit des GR010 Hybrid: Josh Pierson wurde von der WEC nominiert, während Jack Hawksworth und Ben Barnicoat als Belohnung für ihren diesjährigen IMSA-Gewinn (im Lexus RC F GT3 von Vasser Sullivan) testen dürfen. Toyota-Stammfahrer Jose Maria Lopez dient dabei als Referenz.

Im Cadillac V-Series.R drehen Nicolas Varrone und Kyffin Simpson am Lenkrad. Varrone, gewann in diesem Jahr gemeinsam mit Corvette den GTE-Am-Titel und sollte dafür einen LMP2-Test erhalten. Weil die Kategorie in der nächsten Saison jedoch eingestellt wird, darf der Argentinier nun doch in der Hypercar-Klasse testen.

Lilou Wadoux darf den Ferrari 499P testen Foto: Motorsport Images ab 2024 zum Stammaufgebot der Franzosen gehört, wird von Nachwuchsfahrer Malthe Jakobsen und dem aktuellen Werksfahrer Mikkel Jensen unterstützt.

WEC-Abschied von LMP2- und GTE-Klasse

Auch der Vanwall Vanderwell 680 dreht in Bahrain seine Runden, ebenso wie die beiden Kunden-Porsche von Jota und Proton. Job van Uitert und Esteban Guerrieri starten für Vanwall, während Pietro Fittipaldi beim Rookie-Test für Jota aktiv sein wird. Im Proton-Porsche wechseln sich Rene Binder und Julien Andlauer ab.

Hinzu kommen fünf LMP2-Boliden und vier GTE-Am-Fahrzeuge, die 2024 allesamt nicht mehr in der WEC starten. Harry Tincknell teilt sich den Oreca 07 von Prema mit PJ Hyett und Paul-Loup Chatin, während Daniel Schneider bei United Autosports testet. Der aktuelle Formel-2-Fahrer Clement Novalak wird die Farben von Inter Europol vertreten. Jota und WRT haben noch keine Fahrer für den Rookie-Test benannt.

In der GTE-Klasse pilotieren Antoine Doquin und Nicky Catsburg die einzige Corvette C8.R. Christoph Ulrich, Nicola Marinangeli und Lorenzo Patrese, der Sohn des ehemaligen F1-Rennfahrers Riccardo Patrese, werden die insgesamt drei Ferrari von AF Corse besetzen. Kein Porsche-Team nimmt am letzten offiziellen GTE-Test teil.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.