Protest gegen Schwarz-Weiß-Rot-Einerlei: Glickenhaus fährt ab sofort in Blau!

Audio-Player laden

Fans des Glickenhaus 007 LMH müssen sich ab sofort bei den Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) umgewöhnen. Statt wie bisher in rot wird das Hypercar ab dem Rennen an diesem Wochenende in Monza in himmelblauer Farbe foliert.

Damit will die Scuderia Cameron Glickenhaus nach eigener Aussage ein Zeichen gegen den aus seiner Sicht Schwarz-Weiß-Roten-Einheitslook bei den Hypercars setzen.

In einer Mitteilung des Teams heißt es: "Auf dem Goodwood Festival of Speed haben wir den neuen Porsche LMDh in seiner Rennlackierung gesehen. Da sowohl Porsche als auch Toyota jetzt rot, weiß und schwarz sind, haben wir beschlossen, etwas anderes zu versuchen. So hell wie der Himmel oder so hell wie die Zukunft."

In der Hypercar-Klasse der WEC bekommen Glickenhaus, Toyota und Alpine an diesem Wochenende erstmals Konkurrenz durch den Peugeot 9X8, der in Monza sein Renndebüt gibt, und von dem das Werksteam der französischen Automarke zwei Fahrzeuge einsetzen wird.

Mit Bildmaterial von SCG.