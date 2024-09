Robert Kubica sieht Sieg in Austin als "große Genugtuung" für Le-Mans-Pleite

"Im Motorsport ist alles möglich, und der heutige Sieg beweist es", grinst Robert Kubica, der gemeinsam mit seinen AF-Corse-Teamkollegen Robert Schwarzman und Yifei Ye die 6 Stunden von Austin (Rennbericht) gewinnen konnte. Der gelbe Kunden-Ferrari #83 setzte sich nicht nur gegen die beiden Werks-Ferrari, sondern auch gegen alle anderen Hersteller durch.

"Das Auto war von Anfang an sehr schnell, und wenn man ein gutes Gefühl für das Auto hat, wird alles andere einfacher", grinst der frühere Formel-1-Pilot, der in dieser Saison schon einmal am möglichen WEC-Sieg schnupperte: Beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans kämpfte das Trio lange Zeit um den Sieg, schied dann allerdings wenige Stunden vor dem Ende mit einem technischen Defekt aus.

"Ich denke, wir können es als Wiedergutmachung für Le Mans bezeichnen", gibt Schwarzman zu. "Das war ein großer Verlust für uns; es hat sehr weh getan. Nach unserem Ausscheiden in Le Mans, wo wir so lange Zeit ein großer Konkurrent waren, habe ich auf einen solchen Moment gewartet."

"Heute haben wir es endlich geschafft"

"Wir waren hungrig auf diesen Sieg, und endlich haben wir ihn hier bekommen. Als ich auf dem Podium stand, habe ich ein einzigartiges Gefühl gespürt", sagt der Ferrari-Pilot mit feuchten Augen. "Ich möchte dem gesamten Team danken, das einen großartigen Job gemacht hat, und meinen Teamkollegen, die wirklich stark waren."

Das private AF-Corse-Trio erlaubte sich keinen Fehler

Foto: Motorsport Images

"Um ein Langstreckenrennen zu gewinnen, müssen viele Dinge richtig laufen", weiß Kubica. "In diesem Jahr haben wir gezeigt, dass wir viel Potenzial haben, aber aus dem einen oder anderen Grund haben wir es noch nicht geschafft, es umzusetzen. Heute haben wir es endlich geschafft und konnten eine große Genugtuung mitnehmen."

"Ich bin überglücklich, heute haben wir eine Seite der Geschichte für Ferrari und für unser Team geschrieben", strahlt Schwarzman. Das Besondere: Zum ersten Mal in der Geschichte gewann Ferrari zwei Rennen einer Weltmeisterschaft am selben Tag, denn nur wenige Stunden zuvor triumhierten die Italiener auch beim Formel-1-Grand-Prix von Italien in Monza.

"Für das Pech in Le Mans entschädigt"

Ein Selbstläufer war der Erfolg in Austin allerdings nicht, denn vor allem Toyota saß der privaten Ferrari-Mannschaft im Nacken. "Das Rennen war sehr schwierig, Toyota war ein wirklich harter Gegner und hat viel Druck auf uns ausgeübt. Am Ende haben wir es aber geschafft, die Führung zu behalten", so Schwarzman, ohne dabei die umstrittene Strafe gegen Toyota zu erwähnen.

Sicher ist jedoch, dass Kubica und seine Teamkollegen während des gesamten Wochenendes eine starke Leistung präsentierten. "Wir haben das Wochenende optimal begonnen, indem wir ein sehr gutes Qualifying absolviert haben, und das Rennen war perfekt, ohne Fehler des Teams und von uns Fahrern", erinnert Ye.

"Wir haben uns endlich für das unglückliche Rennen in Le Mans revanchiert: Dieser Erfolg entschädigt uns für so viel Mühe und gibt uns Zuversicht für die letzten beiden Rennen der Saison", glaubt der Chinese, während Teamchef Gabriele Marazzi ergänzt: "Sie haben bis zur Zielflagge gekämpft und einen wohlverdienten Sieg errungen, der uns für das Pech in Le Mans entschädigt hat."