Sechs-Jahres-Vertrag: Saisonauftakt der WEC ab 2024 in Katar

Der Saisonauftakt der Langstrecken-WM (WEC) zieht von Florida in den Nahen Osten. Wie am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz in Doha bekanntgegeben wurde, wird der Losail International Circuit in Katar ab 2024 Sebring als Austragungsort des ersten Saisonrennens ablösen.

Und das bis mindestens 2029, denn der WEC-Veranstalter ACO und der katarische Motorsport-Verband QMMF unterzeichneten einen Vertrag mit einer Laufzeit von sechs Jahren. Neben dem Auftaktrennen werden ab 2024 auch die offiziellen Testfahrten vor der Saison, der sogenannte Prolog, in Losail stattfinden.

"Wir freuen uns, dass wir die Langstrecken-WM um eine um eine so fabelhafte Strecke zu erweitern. Ab 2024 wird Losail die Meisterschaft eröffnen und den Teilnehmern ein erstklassiges Umfeld bieten", sagt ACO-Präsident Pierre Fillon.

Nach Bahrain zweites Rennen im Nahen Osten

In Sebring fand der WEC-Saisonauftakt seit 2019 wieder im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung mit der IMSA-Serie statt, allerdings musste das Rennen 2020 und 2021 aufgrund der Einschränkungen in Folge der COVID-19-Pandemie abgesagt werden.

Die 2004 eröffnete Strecke in Losail war viele Jahre lang vor allem als Austragungsort des Saisonauftakts der MotoGP bekannt. 2021 fuhr dort zum ersten Mal die Formel 1, ab 2023 wird Katar fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders sein. Aktuell finden an der Strecke umfangreiche Renovierungsarbeiten statt.

"Der Losail International Circuit ist eine moderne Rennstrecke, die an die Anforderungen von Motorsportveranstaltungen auf Weltniveau gewöhnt ist. Daher ist die Aufnahme in die Langstrecken-WM eine positive und logische Entwicklung", satt Richard Mille, Präsident der FIA-Langstrecken-Kommission.

USA-Rennen weiterhin in Sebring?

"Die Förderung der regionalen Vielfalt ist für die FIA sehr wichtig. Die Werbung für die WEC auf neuen Märkten zu fördern, ist etwas, das für die Fans, die beteiligten Hersteller und die Veranstalter von Vorteil ist. Es ist gut zu sehen, dass das Ökosystem der WEC durch zusätzliche Veranstaltungen außerhalb Europas.auf kontrollierte Weise wächst", so Mille weiter. Das geplante 6-Stunden-Rennen von Katar wird neben den 8 Stunden von Bahrain das zweite WEC-Rennen im Nahen Osten sein.

Update: Trotz der Verlegung des Saisonauftakts könnte die WEC weiterhin am traditionellen Termin Mitte März in Sebring fahren. "Wir werden sehen, wann und wie das Rennen in den USA stattfinden wird, aber wir werden eines haben", sagt WEC-Geschäftsführer Frederic Lequien. "Aber ich möchte nicht über andere Optionen diskutieren, es geht im Moment nur um Sebring - die Frage ist die der Logistik und wir arbeiten daran."

Dies könnte auf einen Saisonauftakt Ende Februar 2024 in Katar hindeuten. In diesem Fall müssten die WEC-Autos und das Material der Teams per Luftfracht in die USA transportiert werden anstatt wie sonst üblich per Schiff. Lequin deutet an, dass Katar bereit ist, einen Teil der höheren Transportkosten zu übernehmen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.