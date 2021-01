Starterliste WEC 2021 mit 33 Autos: ByKolles fehlt, nur vier GTE Pro

Langsamer Start in die neue Hypercar-Ära der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2021: Nur fünf Teilnehmer haben sich auf Vollzeitbasis in der neuen Topkategorie eingeschrieben. Toyota und Glickenhaus schicken ihre zwei angekündigten Fahrzeuge. Glickenhaus würde nach jetzigem Stand zu den 6 Stunden von Spa einsteigen, sofern die 1.000 Meilen von Sebring wie geplant stattfinden.

Hinzu kommt der einzelne Alpine. Das LMP1-Oreca-Chassis wird in "Alpine A480" umbenannt. Überraschenderweise fehlt hingegen ByKolles Racing auf der Liste, die ihrerseits ein Le-Mans-Hypercar genannt hatten.

Ein trauriges Bild gibt die GTE Pro ab: Nach dem Rückzug von Aston Martin Racing wurde kein Kunde gefunden, der die Einsätze mit dem Vantage AMR übernimmt. Somit bleibt es beim "Worst Case" für 2021 - lediglich vier Fahrzeuge sind genannt.

Dafür boomen die Amateur-Kategorien: Die LMP2 kommt auf ein dickes Feld von elf Fahrzeugen mit zehnmal Oreca und einmal Ligier. In der GTE Am gehen gar 13 Teilnehmer an den Start. Aston Martin erfüllt seinen Kontrakt über drei Fahrzeuge, hinzu kommen jeweils fünf Ferraris und Porsches.

Starterliste WEC 2021

# Team Fahrzeug Fahrer Hypercar - 5 Starter 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sebastien Buemi

Kazuki Nakajima Brendon Hartley 36 Alpine Elf Matmut Alpine A480-Gibson Andre Negrao TBA TBA 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Gustavo Menezes TBA TBA 709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Ryan Briscoe TBA TBA LMP2 - 11 Starter Fett = LMP2 Pro/Am 1 Richard Mille Racing

Oreca 07-Gibson Sophia Floersch Tatiana Calderon Beitske Visser 20 High Class Racing

Oreca 07-Gibson Dennis Andersen Jan Magnussen Anders Fjordbach 21 DragonSpeed USA

Oreca 07-Gibson Ben Hanley Henrik Hedman Juan Pablo Montoya 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque Fabio Scherer 28 JOTA Oreca 07-Gibson Stoffel Vandoorne Sean Gelael Tom Blomqvist 29 Racing Team Nederland Oreca 07-Gibson Giedo van der Garde Job van Uitert Frits van Eerd 31 Team WRT Oreca 07-Gibson Robin Frijns TBA TBA 34 Inter Europol Competition Ligier JS P217-Gibson Jakub Smiechowski Renger van der Zande Alex Brundle 38 JOTA Oreca 07-Gibson Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson 44 ARC Bratislava Ligir JS P217-Gibson Miro Konopka TBA TBA 70 Realteam Racing Oreca 07-Gibson Loic Duval Norman Nato Esteban Garcia GTE Pro - 4 Starter 51 AF Corse Ferrari 488 GTE James Calado Alessandro Pier Guidi 52 AF Corse Ferrari 488 GTE Miguel Molina Daniel Serra 91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni Richard Lietz 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Neel Jani Kevin Estre GTE Am - 13 Starter 33 TF Sport

Aston Martin Vantage Ben Keating

Felipe Fraga Dylan Pereira 46 Team Project 1

Porsche 911 RSR-19 Jorg Bergmeister

TBA TBA 47 Cetilar Racing

Ferrari 488 GTE Roberto Lacorte TBA TBA 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR-19 Matteo Cairoli Egidio Perfetti TBA 60 Iron Lynx

Ferrari 488 GTE Claudio Schiavoni

Andrea Piccini Matteo Cressoni 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR-19 Christian Ried TBA TBA 83 AF Corse Ferrari 488 GTE Francois Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera 85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Rahel Frey Manuela Gostner Michelle Gatting 86 GR Racing

Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright Ben Barker TBA 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR-19 Julien Andlauer TBA TBA 98 Aston Martin Racing

Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana TBA TBA 777 D'station Racing Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii TBA

