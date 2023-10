Super-Formula-Champion Ritomo Miyata: Ab 2024 mit ASP-Lexus in der WEC?

In einem spannenden Finale der japanischen Super Formula setzte sich Ritomo Miyata gegen Formel-1-Nachwuchs Liam Lawson durch und krönte sich damit zum diesjährigen Champion der Serie. Nun gilt es als sehr wahrscheinlich, dass der 24-jährige Japaner im kommenden Jahr gemeinsam mit Lexus in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) startet.

"Wenn ich ins Ausland fahre, sehen mich die Leute oft nur als jemanden aus Japan, und obwohl ich Super Formula Champion bin, fragen sie: 'Wer bist du?'", gibt Miyata zu. "Das ist etwas, das ich ändern möchte." Dabei ist der Japaner kein unbeschriebenes Blatt: 2016 und 2017 gewann Miyata die japanische Formel-4-Meisterschaft.

In der Saison 2020 krönte sich der Japaner zum Meister in der Super Formula Lights, bevor in diesem Jahr der "große" Meistertitel folgte. Seit Anfang des Jahres gehört Miyata, der auch in der japanischen Super-GT-Serie fährt, bereits zum WEC-Challenge-Programm von Toyota, das jungen Rennfahrern den Einstieg in die Langstrecken-WM erleichtern soll.

Beim diesjährigen WM-Lauf in Fuji feierte der Toyota-Junior seine WEC-Premiere, als er gemeinsam mit Takeshi Kimura und Scott Huffaker den Kessel-Ferrari in der GTE-Klasse pilotierte. Bei seinem Heimrennen erreichte der Japaner nach einem starkem Schlussspurt den dritten Platz.

2024 gemeinsam mit Lexus in der WEC?

"In der Vergangenheit war es normal, dass Super-Formula-Champions eine Chance in der F1 oder WEC bekamen", erinnert der diesjährige Meister, der nun auch auf seinen Aufstieg hofft. Es ist wahrscheinlich, dass Miyata in der WEC-Saison 2024 einen Lexus RC F GT3 des französischen ASP-Teams pilotieren wird.

Beim Heimrennen in Fuji feierte Ritomo Miyata seine WEC-Premiere Foto: Motorsport Images gemeinsam mit Lexus in der WEC starten wird. Die GT3-Boliden sind im kommenden Jahr erstmals zugelassen, wobei jeder Hersteller maximal zwei Plätze erhalten wird.

"Ich bin mir immer noch nicht sicher, welche Chancen ich in Zukunft in Übersee bekommen werde, aber um das Niveau der japanischen Fahrer und der Super Formula zu beweisen, möchte ich mit der Einstellung weitermachen, dass man mich nicht unterschätzen sollte, auch wenn ich gegen internationale Fahrer antrete", ist Miyata für die Zukunft ehrgeizig.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.