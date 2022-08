Toyota unter Zugzwang: Heimsieg Pflicht im Kampf um den WM-Titel

Audio-Player laden

Alles oder nichts: Toyota muss sein Heimrennen in der Langstrecken-WM (WEC) im japanischen Fuji gewinnen, um noch eine Chance im Kampf um den Fahrertitel zu haben. Aktuell liegt das Team rund um den Grandfather-LMP1 von Alpine auf Platz eins, Toyota folgt dahinter mit zehn Punkten Rückstand. In der Saison 2022 stehen noch zwei Rennen auf dem Programm.

Sollten Andre Negrao Matthieu Vaxiviere und Nicolas Lapierre das Hypercar von Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sebastien Buemi auch in Japan schlagen, hat Toyota den Sieg in der Fahrer-WM beim Finale in Bahrain nicht mehr selbst in der Hand. Das wäre ein herber Schlag, sollte ein eigentlich ausrangierter LMP1 das brandneue Hypercar der Japaner schlagen.

Deshalb heißt es in Fuji für Toyota alle Segel auf vollen Angriff, um den Titel zu verteidigen. Die Champions der Saison 2021 - Mike Conway, Jose Maria Lopez und Kamui Kobayashi - gehen sogar als Außenseiter in die letzten beiden Rennen, da der Schwester-Toyota in der Gesamtwertung ganze 30 Punkte hinter dem Alpine-LMP1 liegt. Das Auto mit der Startnummer 8 muss es also richten.

Ausfälle, Pleiten, Pech und Pannen

Doch wie ist Toyota überhaupt in diese schwierige Situation gekommen? Während Alpine regelmäßig gepunktet hat, haben beide Teams der Japaner in der Saison 2022 jeweils einen Ausfall verbucht, die echte Bugschüsse war. Außerdem kommt Toyota mit beiden Teams zusammen gerade einmal auf zwei Rennsiege - so viele hat Alpine mit nur einem Auto eingefahren.

Die 24h von Le Mans haben Toyota mit dem Sieg von Hartley, Hirakawa und Buemi zurück in den Titelkampf katapultiert, da der Klassiker an der Sarthe im Vergleich zu einem 6-Stunden-Rennen (25 für den Sieger) doppelte Punkte (50 für den Sieger) einbringt. Damit ist ein spannendes Finale in der Saison 2022 garantiert - auch, weil es beim Acht-Stunden-Rennen in Bahrain mehr Punkte (38 für den Sieger) gibt.

Sportscar365.com'. "Es könnte noch alles offen sein, aber das hängt davon ab, was die anderen Teams tun. Wir müssen starke Leistungen zeigen und in Fuji gewinnen. Sollte unser Schwesterauto Alpine im Kampf um Platz zwei schlagen, wäre die Lücke noch immer recht groß, aber die versuchen wir, zu verkleinern."

Teamorder beim Finale in Bahrain?

Der Brite kündigt für Bahrain bereits Schützenhilfe an, sollte das jeweils andere Toyota-Team im WM-Kampf Rückendeckung brauchen. "Wir sind ein Team und machen sowas", stellt er klar. "Jetzt ist es aber noch ein wenig zu früh, um sowas zu tun. In Japan wollen wir die Ausbeute maximieren. Das ist alles, was wir tun können und dann sehen wir, was Bahrain bringt."

Obwohl Alpine mit einem LMP1-Auto aus alten Zeiten unterwegs ist, freut sich Conway über den engen Wettbewerb in der neuen Spitzenkategorie der WEC. Der in die Jahre gekommene Prototyp ist im Vergleich zum Hypercar von Toyota leichter, um mithalten zu können. Nach einem dominanten Einstand für die Japaner im Jahr 2021, haben die Verantwortlichen an den Schrauben gedreht, um die Autos enger zusammenzubekommen.

Für den Toyota-Hybrid ist es das erste Heimrennen seit seiner Einführung im Jahr 2021, weshalb Fuji für die Japaner ein ganz besonderes Rennen werden wird. Das Straßenauto-Konzept, der GR Super Sport Concept, hat bereits Runden auf der Strecke gedreht, während das Rennauto hauptsächlich in Europa getestet wurde. Das Rennen findet am 11. September 2022 statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.